Saken oppdateres.

Statisk og kjedelig

Frøya - Love Me Like You Do - Ellie Goulding

Frøya – «Love Me Like You Do»

Frøya omfavner stadig mer av sin krigerske side, men holder hjertet nært ved å dele ut roser og synge om kjærlighet.

Har kjørt tydeligere på konsept og gjennomføring i dag, og har også fått enda mer dreis på stemmen siden sist - men dette er for meg konkurransens minst interessante deltaker i år. Her er det lite spenning å hente, og det hele blir ganske statisk.

Når det ikke er statisk er det påtatt, og låta er attpåtil steinkjedelig. Tror Frøya ryker i dag!

Sterk vokal redder Zombiens kjedelige låtvalg

Zombien – «Viva La Vida» – Coldplay

Zombien – «Viva La Vida»

Så skal vi ha konkurransens beste vokalist igjen, men denne gangen med kveldens minst spreke låtvalg. Den fullstendig ihjelspilte «Viva La Vida» kan vi legge bak oss snart, selv i bred familieunderholdning som dette.

Stemmen er likevel fortsatt like imponerende, og er gjennomgående helt klokkeren. Får ikke så mye liv i det vulgært store Zombie-kostymet, men det er kanskje ikke så lett å få noe særlig fart i en 3 meter høy stylte.

Zombien lar vokalen snakke, og det er nok lurt. Jeg har stått på Bilal Saab tidligere, men vil nå helgardere med Stjernekamp-kollega Sondre Mulongo Nystrøm – såpass må det nesten være med den stemmen her.

Huldra er varm i trøya!

Huldra – «It’s Oh So Quiet» – Björk

Huldra – «It's Oh So Quiet»

Kveldens sprekeste låtvalg! Björk er ingen lett artist å tolke, og dette er en låt med mange brekk og krumspring man bør være ganske rutinert for å beherske.

Fristende å trekke seg på mine tidligere teorier om at dette er en fersk sanger, for nå begynner Huldra virkelig å bli varm i trøya!

Dette er nok kveldens beste prestasjon hittil – ikke bare klarer Huldra å bære låten med stemmen, men hun tryller utrolig nok frem sitt enorme glis og upåklagelige utstråling gjennom maska.

Helt umulig å gjette hvem dette er, men kan Mona Berntsen synge så bra? Hun har i alle fall stått på scenen med mange giganter, og glidd inn i mange 'bakgrunner'.

Ulvens første rene toner!

Ulven – «As It Was» – Harry Styles

Ulven – «As It Was»

Så er den mest karismatiske ulven siden Akela her igjen. Vi trodde vi hadde funnet ut at han overhodet ikke kan synge, men her strør Ulven enkelte fnugg av håp på publikum.

Klarer på utrolig vis å holde seg noenlunde ren, men at dette er en underholder eller fleipete idrettsutøver tror jeg likevel det er liten tvil om.

Ulven har valgt seg Harry Styles’ a-ha-cover «As it was», og det er jo en ganske krevende låt å bryne seg på når man ikke er artist.

Jeg tror fremdeles dette er Oskar Westerlin. Eller Labbetuss da, kjenner jeg Maskorama rett.

Uvøren Dandy

Dandy «Good As Hell» – Lizzo

Dandy – «Good As Hell»

Etter et uforglemmelig candy/dandy-rim fra Silje Nordnes er Dandyen tilbake på scenen. Like lojal til noir-temaet denne gangen, og stemmen gjør meg stadig mer sikker på at dette ikke er en proff vokalist, men en som heller er glad i å synge for seg selv.

Denne uvørne og haltende Lizzo-coveren er rett og slett avslørende for en som ikke tjener penger på å synge. I tillegg er bevegelsene like seige som en 150 år gammel skilpadde, noe som tyder på at det fokuseres mest på å komme gjennom låten. Jaggu ikke lett å gjette på hvem dette kan være!

Rabagasten har blitt bedre

Rabagasten «Can’t Hold Us» – Macklemore

Rabagasten – «Can't Hold Us»

Jeg begynner å mistenke at dette ikke er Pølsa likevel… Dette kan jo like gjerne være enten Are eller Odin? Altså Are Sende Osen eller Klaus Sonstad. Men ville en av dem valgt en Macklemore-låt? Kan Pølsa, Are eller Odin rappe som dette blir jeg imponert.

Dette er faktisk ikke så gærent, altså! Rabagasten er litt mindre kødden i dag, men har likevel energien til en overskjenka regnskapsfører på julebord.

Har også fått litt mer kontroll på dansetrinnene, noe som ikke bare er enkelt inni den trillrunde skallen til Rabagasten. Denne gangen fikk i alle fall Rabagasten vist en mer talentfull side av seg selv, med mindre fokus på bajaseri. Bedre!