Maskorama har fått en vinner, og det var Kattepusen som vant publikums hjerter. Men hvem skjuler seg bak maska til hen og Spirrevippen? Det skal vi få vite om noen få øyeblikk.

67 prosent av den norske befolkningen hadde skjønt det: Det var Spøkelset som måtte kaste masken først i kveld, og det var Charlotte Frogner som skjulte seg bak!

Og inni fugledrakten til Spirrevippen var det Linnéa Myhre som gjemte seg.

Hun kan gå med hodet hevet ut av finalorama. Hennes florlette stemmelek mellom Spøkelset og Lille-spøk har vært et av årets høydepunkt.

Kremen av kremen står igjen! Dette blir en diva-off uten like mellom Spirrevippen og Kattepusen.

Spøkelset må ta av seg maska Du trenger javascript for å se video.

Jeg må innrømme at med de andre karakterene har jeg drodlet på konspiratoriske teorier.

En stund trodde jeg Kua var Aqua-Lene. Selv om hun er på turné i USA, så hadde hun alle lørdagene ledig.

Det kunne vært snakk om en privatfly- og utslippsskandale à la Taylor Swift. Men nei, det var Evelina og Katrine Moholt.

Sjarmbombene Rotta og Magikeren lurte jeg også fælt på, og fikk tidlig svaret. Med sine litt ustemte sangstemmer, hadde de ikke en sjanse. Mads Hansen og Jørn Lier Horst, dere er savnet.

MAGIKEREN: Forfatter Jørn Lier Horst ble avslørt først i årets Maskorama. ROTTA: Mads Hansen kom seg til andre sending, men der stoppet det for programlederen. KUA: Katrine og Evelina Moholt gjemte seg bak kukostymet. SKILPADDA: Christopher Robin Omdahl ble nummer fem! ROMVESENET: Annika Momrak gikk akkurat glipp av finalen, men var like fullt i storhumør da hun røk ut sist lørdag.

De to siste ukene har vi sagt farvel til Skilpadda og Romvesenet.

Christopher Robin Omdahl og Annika Momrak kjempet godt, men ikke godt nok for det norske folk. Så nå får jeg legge fra meg denne nekrolog-pregede innledningen.

Det er finale, og vi står igjen med de aller sterkeste stemmene.

Spirrevippen og Kattepusen har kjempet sin vei til finalen med alt fra synthpop til power-ballader, til techno.

Dette blir utvilsomt en underholdende aften. Følg med!

Fremføringer:

Spirrevippen

«Lose Yourself» av Eminem

Spirrevippen - «Lose Yourself» Du trenger javascript for å se video.

Jaja, da fikk vi kjenne på sjarmen ved direkte-tv. Spirrevippen måtte ta kveldens nummer to ganger etter at lyden falt ut!

Spirrevippen bør kanskje få kallenavnet «poteten» etter alle de sjangrene vedkommende har vært innom. I dag blir det rap. I første omgang høres det litt ut som … Missy Elliott, hvis hun var en tegneseriefigur?

I andre runde rap blir det litt mer selvtillit og trøkk i vokalen, riktignok med litt jag etter pusten. Dette er som å høre Eminem etter noen runder på tredemøllen, og det med litt ekstra fotarbeid.

Én ting er sikkert, dette er en Spirrevipp som elsker 90- og 00-tallet. Da er det nok ikke så rart at jeg, som flesteparten av dommerpanelet, vedder alt på Linnéa Myhre.

Hun har tross alt basert store deler av sin nåværende karriere på alt fra tidlig 2000, og brus da. Har hintene vært litt åpenbare, er det derfor NRK kuttet lyden her? Eller er jeg for dypt inni norsk kjendisverden?

Hint om Spirrevippen Foto: Fredrik Arff, Monster/NRK Ekspander/minimer faktaboks Spirrevippen er full av energi! Hen er søt, flaksete og generelt gira. Spirrevippen er her for å oppfylle en barndomsdrøm, men har nok litt overtenning! Spirrevippen er både tøff og smart. Hen evner å komme seg nøyaktig dit hen vil. Spirrevippen liker å gjøre ting ingen andre spirrevipper har gjort før. I hintvideoen for noen uker siden sto det «talent søkes». Kanskje har personen inni vært med i en talentkonkurranse før? Tidligere har Spirrevippen hatt med seg solkrem og et glass med multebær som hint til dommerne. I finalen avslørte Spirrevippen også at hen er veldig glad i brus. Ekstra hint: Jeg flyr som regel alene, men en gang møtte jeg mine fjærkledde kamerater og delte melodiske samtaler. Dette har detektivpanelet gjettet: Programleder Selda Ekiz, artist Anneli Drecker, skuespiller Henriette Steenstrup, programleder Adeline Ibishi, påvirker Aurora Gude, artist Marie Ulven Ringheim (girl in red), påvirker Emilie Nereng, programleder Ida Fladen, forfatter og påvirker Linnea Myhre.

Kattepusen

«The Power of Love» av Celine Dion

Kattepusen - «The power of love» Du trenger javascript for å se video.

Vi kan jo spekulere i om det finnes en Gud, for mine bønner er hørt. Kattepusen drar til med Celine Dion.

Dette er nærmest en gavepakke til alle oss detektiver der ute, for Dronning Dion er Kevin Vågenes sitt store idol, i hvert fall ifølge en Senkveld-episode jeg har lagret langt baki hodet et sted. En episode som forøvrig er fremste bevis for at Kattepusen er Kevin Vågenes, for her får vi også høre Kevins fantastiske vibrato og lungekapasitet - med et teatralsk preg.

«The Power of Love» er en ikonisk låt, og Kattepusen sparer ikke på stemmen. Bravo! Encore!

Da Zombien vant Maskorama i fjor, var det uten tvil på grunn av sangferdighetene. Kattepusen er årets desidert sterkeste stemme. Dette må da være årets vinner? Det skal jeg våge meg til å påstå.

Hint om Kattepusen Foto: Fredrik Arff, Monster/NRK Ekspander/minimer faktaboks Selv om Kattepusen er allergisk mot pels, er den spesialist i å eie scenen. Denne verdensvante katta snuser opp spotlyset, og plasserer seg midt i det. Hard jobb og dedikasjon har ført Kattepusen til dit hen er nå. Er dette en kattepus eller en hissigkatt, mon tro? Vi vet iallfall at denne kattepusen kan synge. «En av de beste sangerne vi har hatt i Maskorama», sier Marion Ravn. Kattepusen er en globetrotter og liker å dra på spennende turer. Hen har «reist over hav og land» og sier hen har lært mye «over dammen». Ekstra hint: Jeg har hatt flere yrker og en gang var jeg den eneste i Norge i min stilling. Dette har detektivpanelet gjettet: Dragartisten Skrellex, komiker Adam Schjølberg, sanger Kim Wigaard, skuespiller Jakob Schøyen Andersen, komiker Kristian Valen, og komiker Kevin Vågenes.

Spøkelset

«Golden Ticket» av Highasakite

Spøkelset- «Golden ticket» Du trenger javascript for å se video.

Det har vært ganske klart fra start at Spøkelset er Charlotte Frogner. Celine Kopperuds mange traller i Side om side har gjort Frogners stemme svært gjenkjennelig, selv når den er tilgjort.

Bildet av en pomeranian i kveldens hint kunne ikke gjort det tydeligere: Det er Charlotte Frogner og Feng som har imponert uke etter uke. I teorien, da. Jeg tror ikke det har vært en liten bikkje under lakenet.

Mens vi venter på at masken(e) faller får jeg spekulere i om Spøkelset får den gylne billetten hun synger om i kveld. Låtvalget og pyroen får dette virke som en seier allerede, men jeg blir ikke helt revet med av opptredenden.

Dette blir litt tappe-med-foten-stemning. Spøkelset har vært en sterk sanger uke etter uke, men man får følelsen av at det viktigste er å synge “riktig”.

Sukk, jeg savner Lille-spøk sin falsett fra «Back in black» for noen uker siden.

Hint om Spøkelset Foto: Fredrik Arff, Monster/NRK Ekspander/minimer faktaboks Spøkelset er mystisk og tilbakeholdent, og ønsker å komme mer ut av komfortsonen. Har noen ganger med seg en liten venn, la oss kalle den Lille-spøk. Lille-spøk er støttende, selv om den ikke alltid skjønner seg på det store spøkelset. Spøkelset er ikke alltid komfortabel med all oppmerksomheten, det kan være overveldende. Er dette en proff sanger, muligens? Ekstra hint: Jeg er ofte midtpunktet i rommet, men inni meg hvisker en blyg hyllest som er fornøyd når støyen har lagt seg. Dette har detektivpanelet gjettet: Sanger Hilde Louise Asbjørnsen, skuespiller Kjersti Elvik, skuespiller og kanalvert Yasmin Syed, samfunnsdebattant Sanna Sarromaa, skuespiller Charlotte Frogner, komiker Lene Kongsvik, sanger Lisa Nilsson.

Finalerunde:

Spirrevippen

«Nothing Compares 2 U» av Sinead O'Connor

Spirrevippen - «Nothing Compares 2 U» Du trenger javascript for å se video.

«Nothing Compares 2 U», utgitt i 1990. Dette er vårt siste hint om at dette er brusbloggeren selv.

Linnéa Myhre har virkelig finpolert stemmen sin i løpet av Maskorama.

Til den grad at jeg føler at denne blå fuglen virkelig har opplevd så mye hjerteskjærende i sitt liv, selv med de kulerunde, døde øynene som stirrer rett inn i kameraet.

Det lille barnet som hadde tegnet Spirrevippen som bevis på at han elsker fuglen og håper hun vinner, overbeviste meg nesten. For en suksesshistorie! Jeg håper Linnéa gjør karaoke-turné etter Maskorama.

Kattepusen

«Kiss» av Prince / Tom Jones

Kattepusen - «Kiss» Du trenger javascript for å se video.

Kattepusen har gitt oss uke etter uke med fantastiske låtvalg, og årets siste blir ikke unntaket.

Vi går fra klissete kjærlighetsballade til en mer ironisk kjærlighetsballade med «Kiss». Jeg skulle ønske katta hadde nakkevirvler, for denne funky låten må man nikke til.

Denne låten ble sluppet av Prince i 1986, samme år som Kevin Vågenes er født. Hele landets entertainer har vært en trygg havn i årets sesong, da han har levert like stødig uke etter uke (vi snakker ikke om «Toxic», greit?)

Falsetten er så stødig og vokalen triller florlett hit og dit. Jeg vil ha en til sesong med Maskorama, kun med katta.

Får nesten seperasjonsangst ved tanken på tomheten som er i vente. Selv bak en maske har dette nummeret mer personlighet enn de mest glorete Eurovision-vinnerne.

