Svaret på alt som glitrer i denne forestillingen, heter Heidi Ruud Ellingsen.

Moulin Rouge er et kjent og beryktet forlystelses­lokale på Montmartre i Paris.

Et sted som fikk ny blest med Baz Luhrmanns film «Moulin Rouge!» fra 2001 – som også er blitt musikal.

Jeg var på skandinavia­premieren i Oslo med Sondre Lerche i rollen som kunstner­sjelen Christian, Heidi Ruud Ellingsen som kabaret­stjerna Satine og Anders Baasmo som den slu nattklubb­eieren Zidler.

MYTEOMSPUNNET: Moulin Rouge (oversatt fra fransk: rød mølle) har vært stedet for kabareter og natteliv, fjærpryd og ekstravaganse siden 1889. Foto: Fredrik Arff

En premiere på en kjent musikal gir høye forventninger.

«Moulin Rouge! The Musical» er en hitparade av dimensjoner – der filmen inneholdt 40 kjente låter, er de nå innom nesten dobbelt så mange i løpet av tre timer.

Det i seg selv er en ren fest. Fra Beyonces «Single Ladies (Put a Ring on It)» til «Lady Marmalade», som er kjent fra filmen.

Antiklimaks

Men nettopp «Voulez-vous coucher avec moi?» blir et slags anti­klimaks i åpningen når den fremføres av bare fire danse­piker, som det heter i programmet.

PENGEPROBLEMER? Det ser ikke ut som en nattklubb i krise, men er det. Direktør Zidler (Anders Baasmo) er her omgitt av «Lady Marmalades», fra venstre: Anna-Lisa Kumoji, Kayd Wacays, Kirsti Lucena og Kirsty McDonald. Foto: Fredrik Arff

Med så få på scenen i det som kan sies å være nøkkelen til en kickstart, gjør produksjonen det vanskelig for seg selv.

Det blir et stort tomrom å fylle, for dette er en scene som setter stemningen. I filmen er den overdådig og myldrende, det er den ikke her.

Selv om tempoet er høyt, skiftene mange, danserne svært dyktige og presise – danse­crewet her er godt! – så oppleves koreografien til tider hastig og aggressiv, særlig i de første numrene.

Lerche opplever magi

Historien i «Moulin Rouge! The Musical» handler om den naive kunstner­sjelen Christian som reiser til Paris for å søke lykken. Han får bohem­venner som tar ham med til Moulin Rouge – der han møter Satine, nattklubbens funklende diamant.

De to forelsker seg, men den rike Greven vil også ha henne. Han kan redde en nattklubb på konkursens rand. Satine må velge. Men hun bærer også på en mørk hemmelighet.

NOE FOR ALLE: Can-can, skjørt og lek med identiteter: Moulin Rouge har alt. Fra venstre: Oliver Paulsson, Anders Baasmo og Reno Andersen. Foto: Fredrik Arff

Når den kjente artisten Sondre Lerche er castet i rollen som Christian, får oppsetningen en artist med et etablert og troverdig uttrykk.

Dessverre er Lerche ingen musikal­artist. Ikke danser han, og overraskende nok sliter han i topp-partiene på flere av sangene.

I fremtoning er han mer en sanger enn en skuespiller – i starten virker mye av det han gjør innøvd. Han reagerer på medspillernes replikker nesten før de er ferdig uttalte, og han klarer ikke å plassere kroppen sin godt i rommet.

Det er ikke nok å kaste på luggen i kjent stil når du står på en musikal­scene med så sterke medspillere rundt deg.

NYE BEKJENTSKAPER: Christian (Sondre Lerche, i midten) blir introdusert for nattelivet av Santiago (Modou Bah, til venstre) og Toulouse-Lautrec (Jan Martin Johnsen). Foto: Fredrik Arff

Men så skjer det noe nesten magisk med ham når han møter motspiller Heidi Ruud Ellingsen. Plutselig faller han på plass i karakteren, og han blir bedre og bedre utover i stykket. I sluttscenen er han virkelig på plass.

Jeg klyper meg i armen og spør «Hva skjedde?».

Svaret på alt som glitrer i denne forestillingen, heter Heidi Ruud Ellingsen.

Motstand og medvind

For Heidi Ruud Ellingsen synger de andre gode, og hun spiller de andre gode.

Fra det øyeblikket hun kommer på scenen, finner forestillingen sin form, den flyter, energien er på plass og laget er komplett.

På premieren var det ingen tvil: Det er Heidi Ruud Ellingsen som bærer musikalen.

Hun gir motstand og medvind til de andre. Hun er en kompleks karakter som gjør at flere sider ved de andre kommer frem. Hun går all in med akkurat riktig energi til riktig tid. Men viktigst: Hun spiller Lerche god.

LAGARBEID: Heidi Ruud Ellingsen spiller Sondre Lerche god i løpet av «Moulin Rouge! The Musical». Foto: Fredrik Arff

«Moulin Rouge! The Musical» er en fest og en hitparade.

Kostymene er forseggjorte, og de er utformet slik at de bærer en viktig del av historiefortellingen.

De musikalske arrangementene er fulle av smarte overganger, det er godt gjort å lose publikum gjennom 70 numre med allsang­potensial.

Ensemblet på scenen er godt, koreografien er solid og gjennomarbeidet. Her er fjær, glitter, humør, absint og alle de store følelsene.

IN DA CLUB: Nattklubbens funklende diamant, Satine (Heidi Ruud Ellingsen) omgitt av sine med-kabaretartister i «Moulin Rouge! The Musical». Foto: Fredrik Arff

Den første knappe halvtimen er preget av en start som ikke overbeviser helt og historie­fortelling som tar tid – men så går det seg til.

Til tider er ensemble­numrene rene fyrverkeri.

Selv om det ligger hardt team­arbeid bak musikalen: Det meste ved denne forestillingen blekner i glansen fra Heidi Ruud Ellingsen.

NRK anmelder Foto: Fredrik Arff Ekspander/minimer faktaboks Tittel : «Moulin Rouge! The Musical»

: «Moulin Rouge! The Musical» Hvor : Chateau Neuf, Oslo

: Chateau Neuf, Oslo Med : Heidi Ruud Ellingsen, Sondre Lerche, Anders Baasmo, Amanda Kamara, Kirsti Lucena, Hans Marius Hoff Mittet, Modou Bah, Anna-Lisa Kumoji, Kirsty McDonald, Jan Martin Johnsen, Kayd Wacays, Reno Andersen, Håvard Eikeseth, Alexander Langset, Albertine Lundgren, Cristián Sandoval Ronnby, Christiane Bergersen, Anne Marit Tynes, Sara E. Larsen, Pia Lauritzen, Maria Wulcan, Oliver Paulsson, Patrick Terndrup, Jan Nicolai Wesnes, Guro Kristiansen, Thale Holtan Hovland, Cassandra Bækkel.

: Heidi Ruud Ellingsen, Sondre Lerche, Anders Baasmo, Amanda Kamara, Kirsti Lucena, Hans Marius Hoff Mittet, Modou Bah, Anna-Lisa Kumoji, Kirsty McDonald, Jan Martin Johnsen, Kayd Wacays, Reno Andersen, Håvard Eikeseth, Alexander Langset, Albertine Lundgren, Cristián Sandoval Ronnby, Christiane Bergersen, Anne Marit Tynes, Sara E. Larsen, Pia Lauritzen, Maria Wulcan, Oliver Paulsson, Patrick Terndrup, Jan Nicolai Wesnes, Guro Kristiansen, Thale Holtan Hovland, Cassandra Bækkel. Manus : John Logan

: John Logan Musikk og tekst : Div artister

: Div artister Arrangement, orkestrering, supplerende musikk og tekst : Justin Levine

: Justin Levine Dansearrangement : Justin Levine og Matt Stine

: Justin Levine og Matt Stine Medorkestrering : Katie Kresek, Charlie Rosen og Matt Stine

: Katie Kresek, Charlie Rosen og Matt Stine Regi : Mattias Carlsson

: Mattias Carlsson Regi nordisk : Anders Albien

: Anders Albien Oversettelse : Teodor Jansson

: Teodor Jansson Koreografi : Jennie Widegren, Zain Odelstål, Kirsty McDonald, Anja Gaarder, Takis

: Jennie Widegren, Zain Odelstål, Kirsty McDonald, Anja Gaarder, Takis Lysdesign : Palle Palmé

: Palle Palmé Lyddesign : Erik Valderhaug

: Erik Valderhaug Maske- og parykkdesign : Sara Klänge

: Sara Klänge Kostymedesign : Astrid Lynge Ottosen

: Astrid Lynge Ottosen Musikalsk ansvarlig/tracks : Joakim Pedersen

: Joakim Pedersen Kapellmester : Petter Kragstad

: Petter Kragstad Regiassistent : Simen Gloppen

: Simen Gloppen Dato: 30. august-25. november 2023

