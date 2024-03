Regissør Marit Moum Aunes Ibsen-balletter har vært suksesser på rekke og rad. Først «Ghosts – Ibsens gjengangere» fra 2014, deretter «Hedda Gabler» (2017). Forestillingene har vunnet priser og turnert over hele verden, Nasjonalballetten har nesten funnet en egen nisje i sin ibsendans.

Når trilogien nå avsluttes med «Vildanden», er det uten en koreograf på laget. Det er synd.

Mørke hemmeligheter

Forventningene er skyhøye når Ibsens tragedie om fjortenårige Hedvig, villanden på loftet og familiens mørke hemmeligheter skal bli dans.

«Vildanden» er en komplisert fortelling, den rommer to familiehistorier og ganske mange karakterer.

Noen, som doktor Relling (han som står bak «Vildandens» mest kjente sitat: «Tar De livsløgnen fra et gjennomsnittsmenneske, tar De lykken fra ham med det samme») er rett og slett ikke med i Nasjonalballettens versjon. Andre, som gamle Ekdal, Hedvigs bestefar, har ingen funksjon i ballettens fortelling, og kunne vært fjernet.

Skal du se «Vildanden» med Nasjonalballetten, bør du forberede deg.

SANNHETEN KOSTER: Den lille familien Ekdal skal snart oppleve en stor tragedie. Alt bunner i mørke familiehemmeligheter som ikke tåler dagens lys. Skal man ta livsløgnen fra et menneske for enhver pris? Fra venstre Gina Ekdal (Anaïs Touret), Hjalmar Ekdal (Silas Henriksen) og Hedvig Ekdal (Julie Petanova). Foto: Jörg Wiesner

Familiedramaet mellom mor, far og barn er lett å forstå. Men hvem Gregers Werle er når han kommer inn på scenen med kofferten sin, eller hvem grosserer Werle er i fortellingen og hvem divaen han forfører er, det er ikke intuitivt hvis du ikke kjenner dramaet. Det samme gjelder for motivasjonen til de enkelte karakterene.

Da blir koreografien viktig.

Aggresjon

Derfor er det underlig at regissør Marit Moum Aune også står som koreograf på dette verket. I de tidligere Ibsen-ballettene har hun hatt med seg henholdsvis Cina Espejord og Kaloyan Boyadjiev som koreografer – Espejord fikk sågar Kritikerprisen for sitt arbeid med «Ghosts».

Her har Aune latt danserne få forme rollene selv. Bortsett fra enkelte formsterke sekvenser der bevegelsesmønstre som helt klart spiller på andefuglens vingespenn og bevegelser utvikles og gjentas, samt noen sterke duetter, er forestillingen ganske ensformig i sin temperatur.

Dialoger danses ut som duetter, og jeg opplever mange av disse lite nyanserte. Der dialogene i «Hedda Gabler» var preget av intense blikk, er det her raseri og aggresjon som erstatter Ibsens replikker. Det er ikke nok.

Temperamentet blir for likt, og publikum mister opplevelsen av motivasjonen bak bevegelsene.

TRAGEDIEN: Hjalmar og Hedvig Ekdal har et svært nært far-datter-forhold. Helt til Hjalmar begynner å mistenke at Hedvig ikke er hans. Da avviser han Hedvig, og hun ender opp med å skyte seg. Silas Henriksen som Hjalmar og Julie Petanova som Hedvig. Foto: Jörg Wiesner

Kanskje er det barnets blikk som er linsen publikum skal se gjennom: Alle bare krangler.

Selv ikke Silas Henriksen får utfolde sin Hjalmar Ekdal (Hedvigs far) skikkelig – det er jo forholdet mellom de to som er det bærende i Ibsens stykke. Julie Petanova gjør en fin rolle som den stadig mer svaksynte Hedvig.

Hun klarer å stå frem med en retning midt i den uoversiktlige verdenen hun befinner seg i på scenen.

SYNET AVLSØRER: Hedvigs svaksynthet beviser at hun er grosserer Werles datter – og det blir hennes undergang. Her er Grete Sofie Borud Nybakken som villanden i et parti der øyesykdommen tematiseres. Foto: Jörg Wiesner

Dyrisk perle

Den som gjør «Vildanden» severdig, er først og fremst Grete Sofie Borud Nybakken i rollen som selve villanden.

Aune har tatt et vellykket og smart grep ved å gi den plass på scenen – og Nybakken er som et dyr.

Hun representerer det gåtefulle som ligger i Ibsens stykke (det er tross alt ganske underlig å ha et loft bebodd av høner, kaniner og ender). Vildanden og Hedvig smelter nærmest sammen i løpet av forestillingen.

GODT GREP: Vildanden (Grete Sofie Borud Nybakken) og Hedvig (Julie Petanova) smelter nærmest sammen i forestillingen. Foto: Jörg Wiesner

Nybakkens bevegelsesspråk er nesten overskridende, det har dybde, underlige detaljer og stadige overraskelser. Nybakken hveser friskt og har noe overnaturlig dyrisk ved seg. Vildanden er en liten, men svært vakker og fryktinngytende rolle.

Nybakken er forestillingens uregjerlige perle.

MOT HEMMELIGHOLD: Gregers Werle (bak, danset av Vasilii Tkachenko) vil at sannheten skal frem i lyset, han tror at sannheten setter fri og skaper en ny start. I stedet skaper den undergang. Foran: Grete Sofie Borud Nybakken som Vildanden og Julie Petanova som Hedvig. Foto: Jörg Wiesner

Det andre blikket

Det som kunne løftet og åpnet «Vildanden» til det samspillet mellom tekst og dans som de to foregående Ibsen-ballettene ble, er sammensmeltingen av de ulike innfallsvinklene til en regissør og en koreograf. Det fruktbare i at de to utforsker materialet sammen, vil utfordre og berike en danseforestilling. Ikke minst når et så kjent teaterstykke ligger til grunn. Men her mangler koreografens blikk.

Det er likevel høy kvalitet i mange ledd i «Vildanden». Nasjonalballetten leverer solid, selv om mangelen på temperatur og nyanser gjør fortellingen uklar. Nils Petter Molvær står igjen frem som en god tonesetter til fortellende Ibsen-balletter, og scenografien er slående og mystisk – om enn ikke like effektiv som i «Ghosts».

En kritiker sa om «Hedda Gabler» at «dansen gir det usagte et uttrykk». I «Vildanden» er opplevelsen at replikkene skal ut, bare i dans.

Heldigvis reddes det hele av den underlige, vakre og ville anden på loftet.

NRK anmelder Foto: Jörg Wiesner Ekspander/minimer faktaboks Tittel : «Vildanden»

: «Vildanden» Etter et skuespill av : Henrik Ibsen

: Henrik Ibsen Hvor : Hovedscenen i Den Norske Opera, Oslo

: Hovedscenen i Den Norske Opera, Oslo Regi og koreografi : Marit Moum Aune

: Marit Moum Aune Musikk : Nils Petter Molvær

: Nils Petter Molvær Scenografi : Even Børsum

: Even Børsum Kostymer : Ingrid Nylander

: Ingrid Nylander Lys/videodesign : Kristin Bredal

: Kristin Bredal Filmfotograf : Cecilie Semec

: Cecilie Semec Medskapende dansere : Ole Willy Falkhaugen, Silas Henriksen, Grete Sofie Borud Nybakken, Julie Petanova, Aarne Kristian Ruutu, Gina Storm-Jensen, Vasilii Tkachenko, Anaïs Touret​ ​

: Ole Willy Falkhaugen, Silas Henriksen, Grete Sofie Borud Nybakken, Julie Petanova, Aarne Kristian Ruutu, Gina Storm-Jensen, Vasilii Tkachenko, Anaïs Touret​ ​ Dansere : Andreas Holme, Facundo Ebenegger, Claire de Caluwe, Ingrid Schade, Nora Augustinius, Veronika Selivanova, Celine Kraal, Astrid Lyngstad, Mathias Tannæs, Alex Cuadros Joglar

: Andreas Holme, Facundo Ebenegger, Claire de Caluwe, Ingrid Schade, Nora Augustinius, Veronika Selivanova, Celine Kraal, Astrid Lyngstad, Mathias Tannæs, Alex Cuadros Joglar Varighet : 80 minutter

: 80 minutter Spilles: 14. mars-13. april 2024