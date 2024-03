Får nettet til å koke

Spillåret 2024 ser ut til å bli det beste på lenge.

«Lethal Company» perfeksjonerte co-op horror-sjangeren, «Palworld» tok inspirasjon fra Pokémon og gjorde noe helt nytt, og nå har Arrowhead Game Studios fått stor suksess med sitt satiriske sci-fi-skytespill «Helldivers 2».

Det som gjør at dette spillet skiller seg ut i mengden av skytespill er ikke teknikk, grafikk eller historie – men humor.

Humor som sitter

Handlingen i denne oppfølgeren foregår ti år etter førstespillet fra 2015.

Organisasjonen Super Earth har kolonisert galaksen for å få tak i den verdifulle naturressursen E-710. Verktøyet har vært lovnader om demokrati.

(Navnet på ressursen kan for øvrig leses som «OIL 3» opp ned på en kalkulator, og er et av mange eksempler på gode vitser og referanser til amerikansk krigføring.)

«Helldivers 2» åpner med en parodisk rekrutteringsvideo om hvorfor Super Earth trenger nettopp DEG i jobben som Helldiver.

I spillet fremstilles det å være en Helldiver som noe ærefullt og stort, men sannheten er at du kun er kanonføde i en galaktisk krig mot gigantiske insekter og en armé av morderiske roboter.

Du vil naturligvis dø på et tidspunkt, og da er karakteren du spiller som død for alltid.

Når du skal prøve igjen, er du nå en helt ny rekrutt på slagmarken, og det blir tydelig hvor ubetydelig du faktisk er. Dette er både en intelligent og original vri jeg ikke har sett i andre skytespill.

Om spillet Foto: Arrowhead Game Studios Ekspander/minimer faktaboks Tittel: «Helldivers 2» Utvikler: Arrowhead Game Studios Utgiver: PlayStation PC LLC Type: Enspiller/flerspiller Sjanger: Action/skytespill Plattform: PlayStation 5 og Windows (PC) Utgivelsesdato: 8. februar 2024 Aldersanbefaling: PEGI 18+

Hardt å krige alene

Før du bokstavelig talt skal skytes ut av kanonen for å krige på forskjellige planeter, må du velge et oppdrag du vil utføre.

Det er 28 forskjellige oppdrag å velge mellom. Siden oppdragene er veldig varierte, gir det en interessant opplevelse av de mange sidene ved å drifte en krig.

Spillet gir deg også muligheten til å velge vanskelighetsgrad før du lander på hver planet du ønsker å krige på.

Jeg har selv spilt mest på nivå 3 («medium») og 4 («challenging»), og merket at selv de lavere nivåene kan oppleves utfordrende hvis man velger å spille helt alene, uten medsoldater på laget.

Robotene som kalles Automatons er den ene gruppen fiender du og de andre «Helldiverne» kriger mot under flagget til Super Earth. Foto: Arrowhead Game Studios / PlayStation PC LLC Den andre gruppen med fiender er insekter kalt Terminids. Soldatene blir skutt ned mot planeten i kapsler. Dør du, er det slutten på livet for den karakteren, og du kommer tilbake som en annen person, klar for å dø i krigen til Super Earth. Foto: ARROWHEAD GAME STUDIOS / PLAYSTATION PC LLC En nyskapende lagfunksjon og stats som synliggjør hvordan krigen går samlet sett, gjør at spillet føles mer realistisk enn mange andre skytespill og krigsspill, skriver NRKs anmelder. Foto: ARROWHEAD GAME STUDIOS / PLAYSTATION PC LLC

Spillet legger derfor opp til at du skal bli med andre spillere når du ikke har mulighet til å spille med vennene dine.

Den tekniske delen rundt hvordan det føles å skyte fiendene dine, oppleves ikke som noe revolusjonerende – men jeg kjenner på en ekstra deilig tilfredsstillelse når jeg blafrer ned insektene. Geniale lydeffekter og tilfredsstillende animasjon skal ha mye av æren for dette.

Får nettet til å koke

Tydelig satire som det er lett å forstå, er nok det som gjorde at spillet fikk masse oppmerksomhet på TikTok i februar.

Folk anerkjente hvor morsomt hele premisset var, og gikk ironisk nok fullt inn i rollen sin som Helldiver.

Ved hjelp av datamaskinen i romskipet ditt kan du se både hvor mange spillere som befinner seg på hver planet og hvor mange prosent av planeten som er frigjort.

Spill på lag med andre og samarbeid om å nedkjempe fiender i «Helldivers 2». Klippet er hentet fra traileren til spillet. Du trenger javascript for å se video. Spill på lag med andre og samarbeid om å nedkjempe fiender i «Helldivers 2». Klippet er hentet fra traileren til spillet. Video: ARROWHEAD GAME STUDIOS/PLAYSTATION PC LLC

Dette gjør at du ikke bare føler at du spiller med de andre spillerne på laget ditt, men at «hele verden» jobber mot det samme målet som deg og gjengen din.

For første gang opplever jeg et online skytespill hvor alle virkelig kan føle de er en del av den samme krigen. Det har til og med blitt publisert videoer på TikTok av folk som behandler dette som en «ekte» krig.

Unødvendig forretningsmodell

Underveis i spillet kan man låse opp forskjellige hjelpemidler med poeng man tjener i løpet av oppdragene. Riktignok går dette ganske sakte, og det fremstår som et intensjonelt design for å få deg til å kjøpe deg fremgang.

Spillet faller nemlig inn under «live service»-modellen.

Dermed finnes det en butikk der man kan kjøpe nye skins og våpen, for å nevne noe.

Slike forretningsmodeller kan oppleves irriterende, men i dette tilfellet er det lettere å tilgi da det ikke trykkes ned i halsen din når du starter spillet.

Viralt og genialt

Alt i alt er jeg svært positivt overrasket over «Helldivers 2».

Spillets sterkeste side er åpenbart den satiriske tematikken og humoren i spillet, som er grunnen til at det har fått et kjempestort engasjement på internett.

Det er både hysterisk og fascinerende å se desperate mennesker skrike etter hjelp i et online skytespill, som om det skulle være på ekte.

Og så er jo humor subjektivt, så det er nok ikke alle som vil synes dette er like morsomt.

Men spillet leverer også på det tekniske, det grafiske, det kreative og det sosiale.

«Helldivers 2» er virkelig et skytespill jeg kan anbefale!

