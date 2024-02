Starten på en revolusjon

Over nyttår var det ett spill som fikk internett til å koke (før «Palworld» eksploderte i slutten av januar).

På TikTok og YouTube florerte det av hysteriske klipp, der utallige vennegjenger prøvde å samarbeide i et da relativt ukjent indie horror-spill.

Spillet de spilte var «Lethal Company».

En flerspiller horror-opplevelse, hvor målet er å samle inn skrap til bedriften du jobber for. Kvoten må fylles før det har gått tre dager, hvis ikke får du sparken.

En jobb som virker tilsynelatende svært overkommelig, frem til du innser at jobben skal gjøres på forlatte industrielle måner hvor det kryr av feller, miljøkatastrofer og monstre.

OBS: Ha på lyd med hodetelefoner! Et ypperlig eksempel på hvor ektefølt spillet kan oppleves (mannen som skriker burde nesten bli stemmeskuespiller). Ekstern video.

Forstod hva som manglet

Det som fikk de fleste til å sperre opp øynene for dette spillet, var spillets innebygde «proximity chat».

En funksjon i spillet som gjør at du kan høre hvor medspillerne i nærheten er – ved siden av deg, bak deg, eller i naborommet – akkurat som om dere var i samme hus.

«Proximity chat» var for meg en sjelden vare i flerspiller-spill før jeg ble introdusert for det gjennom mods i «Among Us» for noen år tilbake.

Jeg innså da veldig fort at dette er noe som, for meg, løfter spillopplevelsen til et helt nytt nivå.

Utvikleren av Lethal Company, som går under navnet Zeekerss, har åpenbart følt på det samme da han designet dette spillet. Ikke bare er «proximity chat» et av fokusområdene i spillet, men her har også utvikleren gått all in i design av lydbildet.

Romklang, maskinstøy og venner som skriker langt unna i ditt venstre øre fordi de faktisk står langt unna til venstre for deg, suger deg så til de grader inn i dette spilluniverset og gjør opplevelsene helt ektefølte.

Dette skaper de skumleste, men også noen av de mest hysteriske situasjonene som en manusforfatter bare kunne drømt om å komme opp med.

Kombinasjonen av skrekk og latter gjør dette til et spill du blir umiddelbart hektet på.

EGEN ESTETIKK: Spillet er pakket inn i et retro-futuristisk utseende som styrker universet og gjør monstrene ekstra creepy. Faksimile: Zeekerss Faksimile: Zeekers Faksimile: Zeekerss

Klare rammer

Om du og ditt mannskap klarer å fylle kvoten til bedriften innen de tre dagene, vil dere bli belønnet med poeng til å låse opp utstyr som kan hjelpe dere enda litt mer på veien mot å fylle neste kvote.

For hver dag som går, blir fellene flere og monstrene farligere, og du kan låse opp farligere måner med nye områder å utforske – og nye monstre å løpe fra.

Og for hver gang du lander på en måne vil «plantegningen» på området være annerledes, fordi den genereres tilfeldig hver gang.

Det finnes totalt 17 monstre i «Lethal Company», som alle har hver sin svakhet du kan bruke for å komme deg unna.

Eksempelvis finnes det et monster ved navn Coil Head som fryser til når du ser på den, men vil jage deg raskt om du snur deg vekk. Det ultimate monsteret for å teste samarbeidsevnen til vennegjengen din.

Spillkritiker Martin og resten av gjengen i LL35 gjenskapte «Lethal Company» på ekte i et nedlagt mentalsykehus, og møtte en Coil Head! Du trenger javascript for å se video. Spillkritiker Martin og resten av gjengen i LL35 gjenskapte «Lethal Company» på ekte i et nedlagt mentalsykehus, og møtte en Coil Head! Video: Martin Belgen Isaksen / NRK

Så mange monstre med hver sine unike evner og det faktum at det er tilfeldig hvilke monster du møter på hver runde, holder opplevelsen frisk en ganske god stund.

Likevel er det kun to forskjellige design på områdene du skal utforske, som etter hvert kan gi deg følelsen av å måtte gå gjennom den samme rutinen hver gang.

Riktignok var ikke dette noe jeg følte særlig på før etter noen uker inn i spillet.

Spillet er for øyeblikket i «early access», som betyr at dette kan endre seg og forbedres i tiden fremover.

Samtidig som spillskaperen forteller at han jobber kontinuerlig med å oppdatere spillet, har han sagt at spillet er mer eller mindre ferdig.

Derfor anmelder NRK et «early access»-spill Ekspander/minimer faktaboks «Early access» – eller «tidlig tilgang» – er en merkelapp brukt av spillutviklere for å signalisere at et spill kan kjøpes selv om det ikke har hatt en offisiell utgivelsesdato. Forbrukere kan kjøpe og spille et spill på ulike stadier i utviklingsprosessen mens utvikleren kan bruke de ekstra midlene til å ferdigstille spillet. Denne merkelappen brukes på ulike måter av ulike spillutviklere. Noen beholder merkelappen lenge etter at spillet er ferdig utviklet etter de opprinnelige målene, mens andre tar bort merkelappen selv om utviklingen ikke er fullført. NRK gjør egne vurderinger av tilstanden til et spill og om det er klart til å anmeldes. Oppdatering av en anmeldelse ved en endelig utgivelsesdato vil bli vurdert i hvert tilfelle. «Lethal Company» sin utvikler har selv omtalt spillet som «ferdig», men spillet beholder sin «early access»-merkelapp. Derfor har NRK valgt å anmelde «Lethal Company».

Kunsten seirer alltid

Totalt sett er «Lethal Company» et fantastisk spill med et fabelaktig lyddesign og evnen til å skape de morsomste og skumleste opplevelsene for deg og dine venner.

Dette er et perfekt eksempel på et spill som tar helt av på internett uten noen annen promotering enn folks villighet til å dele sine gøyale opplevelser.

Fra en utvikler med en original idé og et hjerte som pumper for gode spillopplevelser kommer et produkt alle kan elske. Og beviser nok en gang at kunsten seirer over det kommersielle.

Ja, jeg ser på dere, EA, Epic Games og øvrige spillgiganter. Ikke se bort ifra at «Lethal Company» kan dra gaminglandskapet i en ny, bedre retning.

Om spillet Foto: Zeekerss Ekspander/minimer faktaboks Tittel: «Lethal Company» Utvikler: Zeekerss Utgiver: Zeekerss Type: Enspiller/flerspiller Sjanger: Horror/overlevelse Plattform: Windows Utgivelsesdato: 23. oktober 2023 (early access)