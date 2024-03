Solveig Skaugvoll Foss, Framtiden i våre hender

– Det held ikkje å berre reise litt grønare, vi må også reise mindre. Statsråden er ærleg på at regjeringa ikkje planlagd for å redusere trafikken. Sjølv om regjeringa gjer fleire gode grep for å avgrense utvidingar som skaper auka trafikkvekst, så er det skuffande at dei ikkje følger opp behovet for trafikkreduksjon som Miljødirektoratet så tydeleg har talfesta.