Ringeriksbanen ikke med i NTP

Det er ikke satt av penger til jernbaneprosjektet Ringeriksbanen i Nasjonal Transportplan. Det ble klart da samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i dag presenterte hvilke samferdselsprosjekt i Buskerud, som blir prioritert.

Ringeriksbanen er planlagt mellom Sandvika og Hønefoss, og vil redusere reisetiden på Bergensbanen med nærmere en time. Nygård bedyrer at dette ikke betyr at Ringeriksbanen skrotes.

Det er satt av penger i NTP til ny E16 på strekningen. SV kaller dette for et løftebrudd. De viser til en avtale om at Ringeriksbanen og E16-prosjektet skal bygges ut, som et fellesprosjekt.