Saken oppsummert Et kjøretøy på 22,5 meter, bestående av en bil, en husvogn og en campingvogn, skapte bekymring blant folk og ansatte på fergekaia i Horten.

Ansatte på fergekaia kontaktet politiet, men ingen av politidistriktene på hver side av fjorden prioriterte å stoppe kjøretøyet.

Drifts- og HR-koordinator på Bastø-Fosen, Hans Erik Christoffersen, uttrykte bekymring for sikkerheten ved å kjøre et slikt kjøretøy, spesielt siden det var festet med jekkestropper.

Kjøretøyet fikk tillattelse til å ta fergen over til Moss.

Ingen vet hvor kjøretøyet er nå, men det er rapportert at en av vognene ble etterlatt på fergekaia i Moss. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

– Tenk å møte den der på E18 for eksempel, jeg synes det er forferdelig skummelt.

OVERRASKET: Ekteparet Kari Hammervold Magnussen og Pål Andre Magnussen fikk seg litt av en overraskelse da de skulle ta Bastø-Fosen fergen.

Det sier Kari Hammervold Magnussen. Hun og mannen fikk litt av et syn da de skulle ta ferga fra Horten til Moss i går kveld.

– Vi ble oppmerksomme da en av de ansatte på fergekaia snakka høyt og sa «This is illegal and you can't drive like this.»

Da gikk sjåføren ut og begynte å sjekke festene mellom husvogna og campingvogna.

– Da tenkte jeg bare dette er bare helt utrolig å se, sier Magnussen.

Festet vognene med jekkestropper

Ansatte på fergekaia i Horten målte doningen og kontaktet politiet.

Bilen var ikke norskregistrert og vognene var heller ikke registrert. Hvor bilen kom fra og hvor den er nå forblir et mysterium. Foto: privat

– Den var 22,5 meter, det er som et vogntog. De ansatte var bekymra og prøvde å få tak i politiet, men de hadde ikke tid til å håndtere dette.

Det sier Hans Erik Christoffersen, som er drifts- og HR-koordinator på Bastø-Fosen.

– Det er jo livsfarlig å kjøre med dette.

Christoffersen kjører selv campingvogn og forteller at han vet hvor farlig det er å kjøre med en vogn og betydningen vekten har for sikker kjøring.

– Når man attpåtil ser at de har jekkestroppa en campingvogn bakpå campingvogna, så skjønner jeg at dette er høyst ulovlig og livsfarlig å kjøre med.

JEKKESTROPPER: Sjåføren hadde brukt jekkestropper mellom de to vognene han dro på. Foto: privat

– Hvorfor fikk kjøretøyet lov til å bli med på fergen?

– Jeg kjenner ikke detaljene på avgjørelsene som ble tatt av mannskapet i går, sier Christoffersen.

Han var ikke på jobb selv, men fikk vite at kjøretøyet hadde tatt ferga over til Moss og at politiet skulle stoppe den der.

– Det var mange bilister som hadde reagert og ringt politiet, så de bør jo ha tatt tak i det.

Hvor er doningen?

NRK har vært i kontakt med Sør-Øst og Øst politidistrikt. Ingen av dem prioriterte å stoppe doningen.

– Vi fikk melding 19:00 i går av en innringer som mente dette ikke er forsvarlig, men vi hadde ikke kapasitet eller ledige ressurser til å sende noen, sier operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt Roger Aaser.

Aaser forteller at de varslet Øst-politidistrikt. Til NRK sier Øst-politidistrikt at de var opptatt i forbindelse med en trafikkulykke.

– Så da er han fortsatt på hjul?

– Nei det trenger han ikke, han kan ha satt den fra seg, folk kan si fra. Vi erfarer at hvis folk reagerer på noe i trafikken, så ringer de politiet, sier Aaser.

– Er det ikke oppsiktsvekkende at et kjøretøy på 22,5 meter ikke er stoppet av dere?

NRK har satt sammen en serie av bilder fra videoen for å gi ett inntrykk av hvor lang den var Foto: Tipser

– Vi skulle gjerne ha kontrollert denne her for å avklare om dette her var til fare eller eventuelt ulovlig og straffbart, men vi hadde ikke kapasitet til det, andre oppdrag ble prioritert.

Det reagerer Christoffersen kraftig på.

– Når de ikke gidder å rykke ut på sånne livsfarlige situasjoner som det der, så mister man jo litt respekt for det, da.

Vanskelig å vurdere lovligheten

NRK har fått opplysninger om at noen har vinket sjåføren til siden på fergekaia i Moss, og en vogn skal ha blitt satt igjen. I dag tidlig skal begge vognene ha vært borte.

Rådgiver i Trygg Trafikk og tidligere politimann Tor Egil Syvertsen svarer umidellbart at dette ikke er lovlig.

– Dette er brudd på vegtrafikkloven og kjøretøyforskriftene. Bare det at campingvogna ikke er registrert er et lovbrudd i seg selv.

– Om den siste vogna er festet med jekkestropper, er det også ulovlig og ikke minst trafikkfarlig.

Fagsjef og daglig leder i Norsk Bobil og Caravan Club, Anita Hokholt Engh, reagerer kraftig på at vognene er seriekoblet bak bilen.

– Det kan jeg si med en gang at ikke er lov. Med mindre Statens vegvesen har godkjent enheten. Her er det helt spesielle regler. Det har med hvor mye bilen har lov til å trekke og bremsekraft.

NRK har vært i kontakt med Statens vegvesen, ingen ansatte hos dem har stoppet doningen.

På spørsmål om lovligheten i dette svarer Statens vegvesen at det umiddelbart ser ulovlig ut, men at det må sjekkes nærmere.

– Denne seriekoblingen kan se ut til å være både i lengste og tyngste laget, men det er vanskelig å si noe konkret om det uten å ha målt og veid kjøretøyene, sier Sigbjørn Madsen i Statens vegvesen.

Likevel er pressevakt i Statens vegvesen, Torstein Paulsen skeptisk til det han ser på bildet.

– Ut fra bildet, ser ikke dette forsvarlig ut. Hadde vi kommet over denne på veien, ville den blitt vinket inn til kontroll med en gang, slik at vi har fått sett nærmere på den.