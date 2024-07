– Jeg har sett fram til dette hele livet, sier Louise Hill (78).

Hun er opprinnelig fra Australia, men bosatt i Italia. Sammen med en gruppe italienere skulle hun oppleve den vakre norskekysten på skipet Havila Polaris.

Men onsdag måtte alle passasjerer evakueres på grunn av varmgang i fremdriftssystemet.

Nå er det klart at resten av rundturen blir kansellert. Hill er tydelig på hva hun føler rundt det.

– Jeg er veldig, veldig skuffet. Jeg vet ikke om jeg kan komme igjen neste år, for jeg er nesten 80 år, sier hun.

Prøver å finne andre løsninger

Lasse Vangstein, kommunikasjonsdirektør i Havila, syns det er synd at passasjerene går glipp av reisen langs den norske kysten.

– Vi er forferdelig lei oss på våre passasjerers vegne, men vi kan ikke kompromisse med sikkerheten. Sikkerheten til passasjerer, mannskap og skip er det viktigste for selskapet vårt, sier han.

– Det er alltid alvorlig med varmgang, om det er om bord på et skip eller en bil. Men heldigvis har vi mannskaper om bord som håndterte situasjonen etter læreboka, sier Lasse Vangstein. Foto: Mia Sofie Ytreberg / NRK

Vangstein forteller at alle som har bestilt hel eller halv rundtur skal få alt refundert.

– Også for ubrukte utflukter og eventuelle andre pakker de har bestilt i forkant, sier han og fortsetter:

– Noen passasjerer var på litt kortere turer, der prøver vi å finne andre løsninger i forhold til transport og at de får en prosentsats refundert.

Planla tur med mannen

78-åringen forteller at hun og mannen hadde snakket om å reise på denne turen siden han ble pensjonist for 20 år siden.

– Men vi gjorde det ikke og nå er jeg alene. Jeg reiste fordi det var noe vi hadde planlagt sammen, så derfor er jeg ekstra skuffet nå, sier hun.

78-åringen er usikker på om hun vil få dratt på en slik tur igjen. Foto: Mia Sofie Ytreberg / NRK

Fare for omdømmet

Vangstein forteller at de nå sikter seg inn på å ha Havila Polaris tilbake i normal rute fra Bergen 3. august.

– Propellsystemet er ute av drift, og det må repareres, rett og slett. Det er derfor vi ikke kan fortsette ruten.

Havila har hatt flere utfordringer, forsinkelser og passasjerer som ikke har fått reise som de skulle tidligere.

– Hva betyr denne situasjonen for omdømmet deres?

– Det er klart at omdømmet vårt kan påvirkes av situasjoner som dette. Samtidig håper vi at folk forstår at dette er en hendelse utenfor vår kontroll. Farepotensialet ved varmgang og eventuell brann er mye større en det utfallet ble, sier Vangstein.

Havila Polaris kan ikke seile videre etter at det gikk varmgang i fremdriftssystemet på den ene siden onsdag. Foto: Mia Sofie Ytreberg / NRK

– En fantastisk tur

En som ikke har blitt skremt bort av onsdagens hendelse er familiefar Andreas Leutenegger fra Zürich i Sveits.

– Det var en fantastisk tur, bare litt kortere enn vi hadde tenkt. Vi kommer helt sikkert tilbake, sier han.

Familien hadde planlagt å være med skipet til Trondheim for å så ta fly hjem til Sveits. Nå blir det busstur. Han forteller at evakueringen gikk svært bra.

– Jeg er overrasket over hvor rolig folk var, faktisk.

Familiefar Andreas Leutenegger fra Zürich i Sveits er svært fornøyd med hvordan evakueringen ble håndtert onsdag. Foto: Mia Sofie Ytreberg / NRK

Charles Lindgren fra Minnesota USA skulle egentlig være på skipet i sju dager, men det ble bare to. Nå har han og kona bestemt seg for å heller dra på biltur.

– Jeg og kona prøver lage limonade av sitron. Det jo ikke den beste situasjonen, men vi har hvert fall nok dager igjen av turen til å gjøre vår egen greie, sier han.

Han er glad for de får alle pengene sine tilbake fra Havila.

– De gjorde det rette, så vi har det fint.