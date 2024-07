Saken oppsummert Venstre foreslår å øke momsen på kjøtt med 3 prosent og redusere momsen på frukt og grønnsaker med 3 prosent for å oppmuntre til et sunnere og mer klimavennlig kosthold.

Stortingsrepresentant Ingvild Thorsvik (V) mener det er et politisk ansvar å legge til rette for at folk skal kunne spise mindre kjøtt.

En undersøkelse viser at en av fem nordmenn ønsker å kutte ned på kjøtt.

Stortingsrepresentant Gro-Anita Mykjåland (SP) er uenig i forslaget og mener at fokuset bør være på å senke prisene for folk.

Thorsvik argumenterer også for at plantebasert matproduksjon krever mindre ressurser og areal enn animalsk matproduksjon, og dermed kan bidra til økt norsk selvforsyning.

Mykjåland mener derimot at høyere kjøttpriser vil ramme norske matprodusenter og redusere selvforsyningen. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

Hjemme i Mandal er grillen fyrt opp, og Thorsvik er i gang med å krydre en blomkål.

Flere måltider uten kjøtt er noe politikeren ønsker.

For å få det til vil partiet gjøre det dyrere å kjøpe kjøtt i butikken. Samtidig vil de gjøre det billigere å kjøpe frukt og grønt.

Dyrere kjøtt

I dag er matmomsen på 15 prosent.

Venstre foreslår å øke momsen på kjøtt til 18 prosent, mens momsen på frukt og grønt kuttes ned til 12 prosent.

Et forslag som partiet også tidligere har frontet.

Stortingsrepresentant Gro-Anita Mykjåland (Sp) er uenig i det.

– Først og fremst handler det om at vi må jobbe for å få ned prisene for folk nå, mener hun.

Gro-Anita Mykjåland(SP) er helt uenig i Venstres forslag. Foto: Ina Marie Sigurdsen / NRK

Dårlig økonomi

– Hvis kjøtt blir dyrere, vil ikke det gå utover lommeboken til de som allerede er i en økonomisk presset situasjon?

– Vi vil gjøre det billigere å kjøpe og spise mat som fagmyndighetene mener burde bli spist mer av på grunn av helse og klima, sier venstrepolitikeren.

Ingvild Thorsvik (V) tror ikke at dyrere kjøtt vil bli et problem for folk som allerede sliter økonomisk. Foto: Vetle Hjorland / NRK

Momsøkningen er en del av Venstres budsjettforslag, som skal behandles på Stortinget til høsten.

– Folk burde få lov til å bestemme selv hva de skal spise. Jeg synes det er en dårlig ide hvis vi begynner å avgiftbelegge noen varer mer enn andre, sier Sp-politiker Mykjåland.

NRK forklarer Hvor mye vil mat koste med den foreslåtte momsendringen? Hvor mye vil mat koste med den foreslåtte momsendringen? Kyllingfilet I dag koster en pakke med kyllingfilet 96 kroner. Etter momsøkning vil det koste 97 kroner. Hvor mye vil mat koste med den foreslåtte momsendringen? Grillpølser En pakke med grillpølser koster 60 kroner. Etter økningen vil det koste 63 kroner. Hvor mye vil mat koste med den foreslåtte momsendringen? Agurk En agurk ligger på 28 kroner. Hvis momsen blir mindre koster det 27 kroner. Hvor mye vil mat koste med den foreslåtte momsendringen? Blomkål Prisen på en blomkål i dag er 25 kroner. Med tre prosent mindre moms vil den koste 24 kroner. Forrige kort Neste kort

Mer norskprodusert mat

En undersøkelse InFact har gjort på vegne av Nationen viser at én av fem nordmenn ønsker å kutte ned på kjøtt.

– Kostholdrådene anbefaler nordmenn å spise mindre kjøtt. I dag spiser vi enormt mye mer kjøtt enn da jeg vokste opp, mener Venstre-politikeren.

Helsedirektoratets kostråd 2024 Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK Ha et variert kosthold med mye grønnsaker, frukt og bær, grove kornprodukter og fisk, og begrensede mengder bearbeidet kjøtt, rødt kjøtt, salt og sukker.

Ha en god balanse mellom hvor mye energi du får i deg gjennom mat og drikke, og hvor mye du forbruker gjennom aktivitet.

Spis minst fem porsjoner grønnsaker, frukt og bær hver dag.

Spis grove kornprodukter hver dag.

Spis fisk til middag to til tre ganger i uken. Bruk også gjerne fisk som pålegg.

Velg magert kjøtt og magre kjøttprodukter. Begrens mengden bearbeidet kjøtt og rødt kjøtt.

La magre meieriprodukter være en del av det daglige kostholdet.

Velg matoljer, flytende margarin og myk margarin, fremfor hard margarin og smør.

Velg matvarer med lite salt, og begrens bruken av salt i matlagning og på maten.

Unngå mat og drikke med mye sukker til hverdags.

Velg vann som tørstedrikk.

I tillegg til helse- og klimaperspektivet mener Thorsvik at det handler om å øke norsk selvforsyning.

– Det krever mindre ressurser og mye mindre areal å produsere plantebasert mat enn det gjør å produsere animalsk mat, sier hun.

Mykjåland mener at hvis kjøtt blir dyrere vil det heller bidra til å minske selvforsyningen.

– Det er klart at det vil ramme norske matprodusenter hvis noe som kjøtt blir dyrere. Målet vårt må være å øke norsk matproduksjon inkludert kjøtt, for å øke selvforsyningen i Norge, sier hun.