Myndighetene krever stans i vindkraftarbeidet på Frøya

Det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet som opplyser om byggestansen i en pressemelding mandag ettermiddag.

De begrunner stansen med at departementet ønsker en ny gjennomgang av Fylkesmannens vedtak.

Fylkesmannens vedtak sørget for at bygginga av anlegget kunne starte mandag 13. mai i år. Da dette ble kjent klaga formannskapet i kommunen vedtaket inn til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Tar ikke stilling til vindkraftverket

I pressemeldingen skriver departementet at de ikke tar stilling til selve vindkraftanlegget, men at de skal foreta en grundig gjennomgang av Fylkesmannens behandling av saken.

– Dette er en vanskelig sak som vil ha store konsekvenser for mange. Jeg tar bekymringene til kommunen og innbyggerne på alvor. Det er helt avgjørende at alle kan føle trygghet for at det er en reell prøving departementet gjør, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Videre skriver de at saken har høy prioritet.

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) sier hun vil ta kommunen på alvor. Foto: Asgeir Heimdal Reksnes / NRK SOGN OG FJORDANE

Trakk tilbake dispensasjon

Det var under et ekstraordinært kommunestyremøte i Frøya i midten av april at politikerne vedtok å stoppe Trønderenergis utbygging av et vindkraftverk, ved å trekke tilbake dispensasjonen som er gitt for å sette opp 14 vindturbiner.

Frøya kommune ga Trønderenergi dispensasjon etter plan- og bygningsloven i 2016, noe som åpnet for utbygging av vindturbiner. En slik dispensasjon er gyldig i tre år. Det vil si at arbeidet måtte startes opp innen søndag 7. april.

Etter at Fylkesmannen i Trøndelag endra vedtaket så kunne Trønderenergi starte opp arbeidet på Frøya 13. mai.

– Overrasket

Kommunikasjonsdirektør i Trønderenergi, Bengt Eidem, sier de er overrasket over vedtaket.

– Det er viktig å notere seg at departementet ikke har gjort en realtitesvurdering av saken.

Vi er overrasket over vedtaket, men har fått forklart at utsettelse i saker med naturinngrep ikke er uvanlig, sier han til NRK.

Eidem sier de stopper arbeidet inntil videre.

– Anleggsarbeidet blir stoppet i påvente av denne vurderingen. Departementet har sagt at den har høy prioritet.

De vet ikke hvor lenge stansen vil vare, og heller ikke hvor mye penger dette vil koste.

– Dette er beregninger vi må komme tilbake til, men i en tidligere fase av prosjektet så lå forsinkelseskostnadene på en halv million hver dag, sier Eidem.

Kommunikasjonsdirektør i Trønderenergi, Bengt Eidem, sier de ble overrasket over byggestansen. Foto: Trønderenergi

– Dette er positivt

Torsdag i forrige uke vedtok kommunestyret på Frøya et tiltak der de ba om stans i arbeidet fram til departementet hadde vurdert saken.

Mandag ble det som de hadde håpa.

– Dette er en positiv sak for oss. Det er bra at vi blir hørt, sier ordfører Berit Flåmo.

Ordfører i Frøya kommune, Berit Flåmo. Foto: Arbeiderpartiet