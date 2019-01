Krever folkeavstemning om gigantiske vindmøller i havgapet

For kommunestyret på Frøya vedtok altså torsdag at det blir en ny folkeavstemning om vindmøller på øya. Det ble vedtatt mot en stemme.

Men utbyggerne av vindmølleparken, Trønderenergi og NVE, sier en ny folkeavstemning ikke vil forandre planene deres om å bygge 14 vindmøller på Frøya.

– Vi forholder oss til at regjeringen godkjente planene for en utbygging i 2013. Det var et lovlig fattet vedtak. Men kommunen har sin suverene rett å vedta en folkeavstemning, men vi vil nå se hvordan dette skal kommuniseres inn mot energimyndigheten, sier Tormod Eggan som er utbyggingssjef i Trønderenergi.

Demonstrantene hadde på seg T-skjorter inne i kommunestyresalen, og bar med seg plakater med budskapet sitt på. Foto: NRK

180 meter høye

Før jul ble det kjent at vindmøllene på øya kommer til å bli 45 meter høyere enn det som først ble sagt, fra 135 meter til 180 meter til vingespissen. Dette har ført til at motstanden har økt blant folket på øya.

Sist lørdag demonstrerte 350 frøyværinger mot vindmølleplanene på Frøya. Foto: Ronny Teigås



Før kommunestyret startet sitt møte klokka 10.00 torsdag, demonstrerte derfor mange mot planene som for lengst er vedtatt og godkjent av myndighetene. Likevel ønsker nå Frøya-politikerne en ny folkeavstemning om saken, selv om utbyggerne altså sier de ikke vil ta hensyn til den.

– Ja, og vi tror det vil påvirke dem. Vi håper også andre kommuner som er i ferd med å skaffe vindmøller, at de vil være mer oppmerksomme hvordan de kjører prosessen. At de vil være mer deltakende i prosessen rundt vindmøller i sin egen kommune. Jeg tror faktisk det bli et klart nei, sier Frøya-ordfører Berit Flåmo til NRK etter møtet.

En spørreundersøkelse Norfakta har gjort for Frøya.no, viser at 68 prosent av frøyværingene i dag ville stemt mot bygging av vindpark i kommunen.

– Betyr mye

Også leder Hans Anton Grønskag i «Nei til vindkraft på Frøya», var glad etter torsdagens kommunestyremøte.

– Dette betyr mye, for jeg mener Frøya kommune har et handlingsrom i denne saken, selv om NVE og Trønderenergi sier noe annet, sier Grønskag til NRK.

– Jeg tror det blir et klart flertall mot vindmøller. Du må huske at det høyeste punktet på Frøya er 76 meter, og da blir 14 vindmøller som alle blir 180 meter høye, ganske formidabelt. Det vil gjøre noe med livskvaliteten her, tror Grønskag.

Demonstrantene møtte fram med plakater før kommunestyremøtet på Frøya torsdag morgen. Foto: Jøte Toftaker / NRK

Knapt ja-flertall

Også i 2005 var det folkeavstemning om vindmøller på Frøya. Da ble det et knapt ja-flertall, og i 2013 ga Norges vassdrags- og energidirektorat altså konsesjon for vindkraftutbygging på øya.

Men de siste årene har motstanden mot vindmøllene økt, og motstanderne krever altså at folket blir hørt på nytt.

En ny folkeavstemning vil tidligst bli avholdt om noen måneder.