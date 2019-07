Trønderenergi har tidligere varslet at det kan komme erstatningskrav rettet mot øykommunen i Trøndelag.

Nå har kraftselskapet sendt det første økonomiske kravet til Frøya. Det gjelder erstatning for saksomkostninger knyttet til byggestans av de planlagte 14 vindturbinene på øya. Det opplyser konserndirektør for kommunikasjon og samfunnsansvar i Trønderenergi, Stig Tore Laugen, til NRK.

– Totalt er det på knappe 700.000 kroner. Det er rene advokatutgifter det er snakk om, presiserer Laugen.

Frøyas ordfører, Berit Flåmo (Ap), er på ferie og har ennå ikke sett kravet. Hun ønsker ikke å gi noen kommentar før hun har satt seg inn i saken, opplyser Flåmo til NRK.

Vurderer å kreve mer

På grunn av store forsinkelser i utbyggingen av det omdiskuterte vindkraftverket på Frøya, har Trønderenergi tidligere varslet at kommunen høyst sannsynlig må dekke «ekstraregningen» som har oppstått for kraftselskapet.

Trønderenergi har ennå ikke bestemt seg for om de vil kreve erstatning for dette.

– Det har vi ikke konkludert med, det må vi vurdere. Det er noe vi ser på fortsatt, sier Laugen.

MASKERTE: Personer med finlandshetter har flere ganger tatt seg inn i området for vindkraftutbygging på Frøya. Foto: Trønderenergi

Tilspisset konflikt

Anleggsarbeidet som startet i vår har måttet stoppe en rekke ganger. Kommunen har forsøkt å stanse hele prosjektet.

Det har blitt utført hærverk på anleggsmaskiner, og en ansatt i Trønderenergi skal ha blitt forsøkt presset av veien på vei hjem fra Frøya.

Det er ikke bare kommunen utbyggeren vurderer å kreve erstatning fra. Også aksjonistene mot vindkraftutbyggingen på Frøya kan få et millionkrav rettet mot seg.

– Vi vurderer om vi skal be om dekning for merutgiftene vi har hatt knyttet til stoppene i selve anleggsperioden, forårsaket av at aksjonistene har gått inn i anleggsområdet, sier Laugen.

– Vi ligger ikke søvnløs om natten

Aksjonsleder for «Nei til vindkraft på Frøya», Eskil Sandvik, sier de ikke er overrasket over at det kan komme et økonomisk krav fra utbyggeren.

– Vi har vært forberedt på at det kan komme. Om det ikke kommer noe krav, så kommer det i alle fall trusler om krav. Det er noe vi tar til etterretning, sier Sandvik til NRK.

Han vil se regnestykket bak et eventuelt millionkrav.

– Vi ligger ikke søvnløs om natten på grunn av dette, sier aksjonslederen.

IKKE SKREMT: Aksjonsleder for «Nei til vindkraftverk på Frøya», Eskil Sandvik, sier at de ikke blir skremt av at det kan komme et erstatningskrav fra Trønderenergi. – Vi gir oss ikke på grunn av det. Vi kjemper for noe vi tror på. Foto: Jøte Toftaker

Aksjonister kan bli fjernet av politiet

De gjenværende vindkraftmotstanderne på Frøya har fortsatt teltleir innenfor sikkerhetssonen i anleggsområdet. De fikk frist av politiet til å forlate området innen søndag klokken 18.00.

Men mandag morgen slo et femtitalls aksjonister ring rundt leiren.

– De har fått beskjed om å fjerne den. Nå har vi fått med oss at leiren ikke er fjernet. Da må vi hjelpe dem med å fjerne leiren når vi får mannskap og tid til det, sier lensmann i Orkdal, Tor Kristian Haugan.

Politiet var til stede på Frøya mandag uten å be aksjonistene flytte seg. Sandvik håper eventuelle tiltak fra politiet er tomme trusler.

– Vi håper at de forstår at vi ikke er noen kriminelle tullinger. Vi hører etter når vi får beskjed om å flytte oss, hvis det er fare for liv. Vi er jo ikke villig til å dø for den saken her, sier Sandvik.

TELTLEIR: Aksjonsgruppa «Nei til vindkraft på Frøya» har i i lengre tid hatt en teltleir i Nessadalen på Frøya. Foto: Stein Lorentzen / NRK

Flere aksjonister anmeldt

I forrige uke politianmeldte Trønderenergi flere aksjonister etter tre forhold ved anleggsområdet. To av forholdene dreier seg om mindre hærverk på hengelåser. Det tredje forholdet er Sandvik anmeldt for, ifølge Adresseavisen.

Trønderenergi hevder Sandvik gikk innenfor sikkerhetssonen samtidig som det foregikk sprengingsarbeid.

Aksjonslederen sier til NRK at aksjonistene ikke hadde fått beskjed om at sikkerhetssonen fortsatt gjaldt.

– Vi fikk en sikkerhetssone å forholde oss til. Den skulle de ha i to til tre uker. Da jeg var innenfor området og skulle ta noen bilder så var de tre ukene gått. Vi visste ingenting om at sikkerhetssonen var utsatt i tid.