NRK stilte GE følgande spørsmål om vindturbinen i Sløvåg:

1. Urolege folk i Gulen meiner det har vore lite informasjon om helsekonsekvensane av vindturbinen. Har dei grunn til å vere urolege? Om ikkje, kvifor?

2. Kva informasjon og forsking eksisterer når det kjem til moglege helsekonsekvensar for folk nær turbinane?

3. Korleis vil de handtere det at innbyggjarane er urolege?

Niklas Indrevær i GE Renewable Energy, svarar slik på NRK sine spørsmål:

«Temaene du tek opp er grundig tatt opp i søknaden som blei levert til NVE i desember. I tillegg gjekk Gulen kommune, som du kan sjå her, grundig gjennom dei temaa i arbeidet fram mot det kommunale vedtaket på om Gulen kommune skulle støtte prosjektet. Vi fikk kommunal støtte i kommunestyremøte 12. april som vi er svært takknemlege for.

Lokal deltaking i prosessen har vore kritisk både for GE og for vår lokale partnar Wergeland. Det har vore gjort et omfattande lokalt, regionalt og nasjonalt arbeid med mange interessentar for å lytte nøye til deira innspel og justere der det har vore mogeleg, for å komme i møte med dei førespurnadene som har kome fram.

Vi vil fortsette å jobbe tett med lokale interessentar for å sikre at lokalsamfunnet involverast skikkeleg i den vidare utviklinga og vil konstruktivt og aktivt delta i samarbeidsforumet som blir foreslege av kommunen som ein del av deira vedtak.»