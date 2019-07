Siden 1. april har aksjonister demonstrert mot vindkraftutbyggingen på Frøya. Flere ganger har de vært til hinder for anleggsarbeidet.

Forholdet mellom aksjonistene og utbygger Trønderenergi har lenge vært svært anspent.

Nå har selskapet sett seg lei på det de mener er hets og ren sjikane fra vindkraftmotstanderne.

– Folk lirer av seg ting jeg nesten ikke trodde var mulig å si i et offentlig ordskifte. Det er både grovt, støtende og krenkende i mange tilfeller. Det kan være helt usaklige personangrep.

Det sier kommunikasjonsdirektør i Trønderenergi, Stig Tore Laugen. Han forteller at kraftselskapet har hatt både bedriftshelsetjeneste og politi inne bildet for å snakke med de ansatte.

– Det er tøft å ha en arbeidssituasjon der du rett og slett blir hetset og føler utrygghet i forhold til omgivelsene.

MASKERTE PERSONER: Personer med finlandshetter har flere ganger tatt seg inn i området for vindkraftutbygging på Frøya. Foto: Trønderenergi

«FUCK OFF»

7. juni sendte konsernsjef i Trønderenergi, Ståle Gjersvold, en invitasjon til aksjonistene. Han ønsket å arrangere et dialogmøte. Svaret kom på tekstmelding noen timer senere, fra aksjonslederen:

«Svar fra aksjonsgruppa «Nei til vindkraft på Frøya» ang. dialogmøte på tirsdag 11. Juni: FUCK OFF & FUCK YOU!!!»

– Vi har forsøkt å få i gang en dialog i flere omganger med de mest hardbarka aksjonistene. Men det viser seg dessverre å være veldig vanskelig, sier Laugen til NRK.

Leder for aksjonsgruppa «Nei til vindkraft på Frøya», Eskil Sandvik, mener derimot at det er Trønderenergi som provoserer med sine utspill i media og politianmeldelser av aksjonistene.

– Jeg og Ståle blir aldri enig likevel, så hva han skal ha dialog om, det vet ikke jeg. De provoserer oss i alle fall med alt de klarer akkurat nå, sier Sandvik.

Aksjonslederen forteller at dialogforespørselen kom dagen etter at Kommunaldepartementet avslo klagen deres om å få stanset hele prosjektet. Derfor var SMS-svaret såpass krast.

– Det er rart de ikke skjønner at folk er lei seg og frustrert, og kan være litt hard i ordskiftet.

Sandvik har ikke noen tro på at de ansatte i Trønderenergi føler seg utrygge.

– Det er ikke gjort noe som tilsier at noen skal føle seg truet. Det er fredelige folk som er her. Gamle damer og pensjonerte menn. Jeg skjønner at de synes det er ekkelt at vi er her, men vi har full rett til å være her, sier Sandvik.

VIL IKKE GJØRE DET VERRE: – Vi har ikke noe ønske om å eskalere konflikten, men vi ser jo at det er veldig vanskelig å ha en saklig debatt uten at det blir hengt på enkeltpersoner, og at enkeltpersoner blir utskjelt, sier Stig Tore Laugen, kommunikasjonsdirektør i Trønderenergi. Foto: Kirsti Kringstad / NRK

Har anmeldt aksjonistene flere ganger

Trønderenergi har levert totalt ni anmeldelser til politiet i forbindelse med vindkraftmotstanden på Frøya.

Tre av anmeldelsene kom i forrige uke, hvor to handlet om biler som ble parkert foran porten til anleggsområdet – og dermed sperret veien for ansatte.

– To ansatte ble blokkert på vei ut av området av noen personer som satt i biler. Våre ansatte ble holdt igjen mot sin vilje, forteller kommunikasjonsdirektør Stig Tore Laugen i Trønderenergi.

I midten av mai skal en av Trønderenergis ansatte ha blitt forsøkt presset av veien av en annen bil da hun var på vei hjem fra anleggsområdet.

Dette gjorde at Trønderenergi valgte å skjerpe sikkerheten.

– Vi har aldri tenkt på sånne ting før. Det har ikke vært aktuelt. Men den situasjonen i mai var så truende at den ansatte ringte politiets nødnummer. Hun hadde politiet på tråden mens hun kjørte, sier Laugen og fortsetter:

– Den hendelsen var en alvorlig vekker for oss. Vi hadde jo ikke drømt at folk skulle oppføre seg sånn.

FJERNET: Dette innlegget ble postet i den åpne Facebookgruppa «Nei til vindkraftverk på Frøya». Innlegget fikk flere hundre reaksjoner, og er nå fjernet. Foto: Skjermbilde

«Professor med alvorlig hjerneskade»

Torsdag 25. juli skrev NTNU-professor Tore Undeland en kort kommentar i Adresseavisen om at «vi må sette pris på dem som bygger vindkraft».

Utspillet skapte sterke reaksjoner i den offentlige Facebookgruppa «Nei til vindkraftverk på Frøya» som har over 9300 medlemmer.

Avisinnlegget ble delt i gruppa i sin helhet, sammen med kommentaren «Professor med alvorlig hjerneskade uttaler seg i Adressa i dag». Også i kommentarfeltet fikk professoren gjennomgå:

«Professor i idiotologi»

«Mer enn hjerneskade det der»

«Han der må ha tippa over kant'n å slått hode sitt i staka'n»

Eskil Sandvik, som er en av de to administratorene for gruppa, forklarer at de ikke rekker å se gjennom alt som skrives der.

Sandvik: Forstår at folk blir sint

– Føler dere som administratorer noe ansvar for det som blir skrevet i gruppa?

– Jo, absolutt. Det er vi som har ansvaret. Derfor oppfordrer folk til å skjerpe språkbruk og personkarakteristikker, svarer Sandvik.

Aksjonslederen og administratoren synes det er synd med slike kommentarer, men sier samtidig at han har en viss forståelse for at folk blir sint og frustrert.

NRK har sett flere innlegg og mange kommentarer med sterk språkbruk og harde personangrep rettet mot blant andre ledelsen i Trønderenergi, samt andre personer som er positive til vindkraftutbygging.

Karakteristikkene og språkbruken har vært såpass grov og nedsettende at enkelte medlemmer av gruppa har prøvd å påpeke nivået på diskusjonen:

«Jeg synes innimellom det er fryktelig mange noe nedsettende innlegg og kommentarer her. [...] Vi må nok heller møte fagfolk som mener det motsatte av oss med respekt om vi ønsker det samme.»

VANSKELIG Å HA KONTROLL: Eskil Sandvik, leder for aksjonsgruppa «Nei til vindkraft på Frøya», sier det er vanskelig for dem å ha full kontroll over kommentarfeltet. – På Facebook i dag er det altfor kort vei fra det man tenker til man legger det ut på internett, og det er jo ikke bestandig like heldig. Foto: Jøte Toftaker

– Ikke den verste kommentaren jeg har sett

Undeland var ikke klar over innlegget om ham i Facebookgruppa «Nei til vindkraftverk på Frøya».

– Jeg ville aldri kalt de på Frøya for alvorlig hjerneskadet, sier Tore Undeland.

Han er professor emeritus ved Institutt for elkraftteknikk ved NTNU. Han har forsket på vindkraft i 20 år.

– Den kommentaren der var ikke den verste jeg har sett, for å si det sånn. Det har kommet verre ting enn det der, innrømmer Sandvik.

Hevder fagfolk kvier seg for å stå frem

Professoren forteller at det er vanskelig å få med seg andre fagfolk på innlegg i mediene som er positive til vindkraft, fordi man risikerer så mye hets.

Undeland hevder at det er flere på NTNU som har samme standpunkt som ham, men at de rett og slett kvier seg for å stå frem.

– De som blir medforfattere på et innlegg angrer seg etterpå. De sier at det var for jævlig, og at de aldri skal gjøre det igjen, sier professoren.

Etter at NRK tok kontakt med Eskil Sandvik ble det omtalte innlegget fjernet fra Facebook-gruppa.