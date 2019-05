Vindkraftarbeider skal ha blitt forsøkt presset av veien: – Følte livet var i fare

Det er ingen tvil om at sterke følelser er i sving på Frøya i Trøndelag, etter at Trønderenergi startet opp med anleggsarbeidet til det som skal bli et vindkraftverk med 14 vindturbiner.

Onsdag morgen oppdaget ansatte i Trønderenergi at noen hadde sprutet en slags væske inn i førerhuset på den ene gravemaskinen.

Kommunikasjonsdirektør i Trønderenergi, Bengt Eidem, opplyser at væsken lukter avføring.

– Gravemaskinen er påført skader som gjør den ubrukelig, sier Eidem.

AVFØRING: En gravemaskin ved anleggsområdet ble offer for hærverk på Frøya natt til onsdag. Det skal ha blitt smurt en form for avføring inne i førerhytta. Foto: Jøte Toftaker / NRK

– Snakka med politiet mens hun kjørte

Men det som kanskje er enda mer alvorlig skal ha skjedd tirsdag kveld da en av de ansatte skulle kjøre hjem fra anleggsstedet.

I det hun kjørte hjemover og var kommet over til naboøya Hitra skal en bil ha kjørt veldig nært opp i bakenden og deretter lagt til forbi.

– Da den kom opp på siden forsøkte den å presse vår bil av veien. Deretter kjørte den videre for så å snu og komme i stor fart i samme kjørefelt som vår ansatt kjørte i, sier Bengt Eidem til NRK.

Kvinnen som kjørte Trøndernergis bil var så redd at hun ringte politiet mens hendelsen pågikk. Hun skal ha snakket med politiet i syv minutter.

– Bilen svingte unna like før det ble en stor kollisjon, og vår ansatt følte rett og slett at hennes liv var i fare. Dette er svært alvorlig og det er synd at slike virkemidler tas i bruk. Hendelsen er meldt inn til politiet, sier kommunikasjonsdirektøren.

Aksjonsleder tar avstand

Aksjonsleder på Frøya, Eskil Sandvik, sier de tar avstand fra hærverk.

– Vi synes ikke noe om dette. Vi har bedt folk om å ta avstand fra hærverk. Samtidig skjønner jeg at folk er frustrert. Vi er glad for at det ikke er byggeaktivitet, men det er ikke greit at anleggsmaskiner blir ødelagt, sier han.

Episoden med at noen skal ha blitt forsøkt presset av veien, synes han er for syk til å virke sann.

– Det er så sykt at det er vanskelig å tro på. At noen har prøvd å presse henne av veien tror vi er en del av svertekampanjen til Trønderenergi, sier Sandvik.

Demonstrantene på Frøya er fremdeles på byggestedet. Aksjonslederen sier de tar avstand fra det som har hendt. Foto: Morten Andersen

Klage fra Norges Miljøvernforbund

Tirsdag ble det også kjent at Norges Miljøvernforbund skal sende inn en klage som kan stanse utbyggingen på Frøya.

Det viser seg at den utrydningstruede rypearten smølalirype hekker i anleggsområdet.

Smølalirypa er en art som kun holder til på øyene rundt Frøya, og arten skal være rødlista.

Klagen vil bli sendt enten onsdag eller torsdag denne uka, bekrefter Norges Miljøvernforbund til NRK.