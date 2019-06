Frøya kommune gir nå opp å kjempe mer mot vindkraftverket som bygges i kommunen.

Det ble resultatet etter at formannskapet onsdag morgen hadde et ekstraordinært møte bak lukkede dører.

– Nå har vi bestemt at vi ikke går rettens vei. Bakgrunnen for dette er en vurderingen fra vår advokat. Vi tror ikke når frem gjennom retten. Da hadde vi måttet bruke mye ressurser og tid. Og selvfølgelig er det noen økonomiske utfordringer knyttet til dette, sier ordfører i Frøya kommune, Berit Flåmo (Ap), til NRK.

Politikerne vedtok å ta Kommunal- og moderniseringsdepartementets avgjørelse fra 6. juni til orientering.

GIR OPP: Kommunepolitikerne på Frøya bestemte seg for å gi opp kampen under det ekstraordinære formannskapsmøtet onsdag morgen. Møtet gikk bak lukkede dører. Foto: Jøte Toftaker / NRK

Ordføreren anser saken som ferdig

Trønderenergi er nå i gang igjen med byggingen av kraftverket etter at departementet ikke så noen grunn til å gjøre om på tillatelsen kraftselskapet tidligere har fått av kommunen.

– Jeg anser saken som endelig. Nå skal dette behandles i kommunestyret også. Men siden formannskapet var enstemmig, så tror jeg det er stor sannsynlighet for at det blir enstemmig også i kommunestyret – eller i hvert fall flertall, sier Flåmo.

Dermed vil de lokale politikerne ikke gjøre noe mer for å stanse den omstridte utbyggingen av vindkraftanlegget bestående av 14 vindturbiner på øya.

Langvarig politisk dragkamp

11. april vedtok kommunestyret på Frøya å trekke tilbake dispensasjonen ble gitt i 2013 for å sette opp vindturbiner på Frøya.

Og siden da har kommunestyrepolitikerne kjempet en innbitt kamp mot Fylkesmannen – og til slutt mot Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Imens har utbygger Trønderenergi måttet vente på en endelig politisk avgjørelse.

Risikerer regning fra Trønderenergi

På grunn av forsinkelser i utbyggingen har Trønderenergi tidligere varslet at Frøya høyst sannsynlig må dekke «ekstraregningen» som har oppstått for kraftselskapet.

– Har dette vært et bakteppe for dagens avgjørelse?

– Ja, det har vært et bakteppe hele tiden, sier ordføreren.

Flere av vindkraftmotstandere som var til stede utenfor det ekstraordinære formannskapsmøtet tok til tårene da vedtaket ble kjent.

FORTVILTE AKSJONISTER: Flere reagerte med tårer etter at formannskapet vedtok å gi opp kampen mot vindkraftutbyggingen på øya. Foto: Jøte Toftaker / NRK

Mener kommunen kunne stoppet utbygging

Leder av aksjonsgruppa «Nei til Vindkraft på Frøya», Hans Anton Grønskag, er ikke overrasket over utfallet under formannskapsmøtet. Men han er tydelig skuffet over lokalpolitikerne i denne saken.

– Frøya kommune sier at de har gjort alt de kan for å hindre denne utbyggingen. Det er vi helt uenige i. Dette kunne politikerne løst tidligere, hvis de hadde ønsket det. Jeg legger hovedansvaret for det som har skjedd på ledelsen i Frøya kommune, sier Grønskag til NRK.

– Hva vil dere gjøre nå?

– Aksjonsgruppen vil fortsette. Vi gir ikke opp kampen her på Frøya. Nå diskuterer vi hva vi vil gjøre, og vi vil påvirke det vi kan fremover. Nå begynner det å gå skikkelig opp for både folk og politikere nasjonalt hva en slik utbygging kan føre til, sier Grønskag.

– Stor respekt for aksjonen

– Jeg har stor respekt for aksjonen de har hatt. De har hatt et viktig budskap til alle oss, både på Frøya og nasjonalt, om vindkraftutbyggingen, sier Flåmo.

Ordføreren er ikke sikker på om hun hadde villet gå inn for vindkraftutbyggingen på Frøya, hvis hun hadde hatt den kunnskapen hun har i dag. Hun hadde ønsket at myndighetenes nasjonale vindkraftplan hadde kommet for mange år siden.

– På Frøya ble det gitt konsesjon til utbygging i 2013. Både utbygger og statsråden har nå vært tydelige på at de ikke ville rokke ved denne konsesjonen, sier Frøya-ordfører Berit Flåmo til NRK.