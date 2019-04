Politikerne vil stanse vindkraftutbygging

Det var jubel blant tilhørere som fulgte formannskapsmøte på Frøya som nettopp er ferdig.

Enstemmig innstiller politikerne på at dispensasjonen som er gitt til TrønderEnergi og det tyske selskapet Stadtwerke Müñchen trekkes tilbake.

Kommunestyret er nå samlet for å avgjøre denne saken.

I 10 dager har aksjonister klart å forhindre at anleggsarbeidet får komme i gang.

De reagerer sterkt på at vindturbinene blir 180 meter høye, 45 meter høyere enn det som først var planlagt.

Mener kommunen bryter loven

Konsernsjef i TrønderEnergi, Ståle Gjersvold, fulgte møte i formannskapet på Frøya i ettermiddag:

– Etter vårt syn opptrer kommunen i strid med loven, og vi mener det er gjort et ulovlig vedtak. Det var ikke et overraskende vedtak. Vi vet at kommunen har vært under enormt press fra lokale vindkraft-motstandere og andre.

– Hva gjør TrønderEnergi om kommunestyret vedtar det samme?

– Våre planer er å fortsette og vi akter i så fall å gå til retten for å få omgjort vedtaket så raskt som mulig.

Store tap på anleggsstans

I går sendte TrønderEnergi og Stadwerke Müñchen brev til kommunen om de store konsekvensene det er med å stanse anleggsarbeidet.

I brevet står det at selskapene hver dag taper mellom 300.000 og 500.000 kroner på grunn av forsinkelser. Frøya Vind vil stille kommunen ansvarlig for tap ved en eventuell byggestans.

Foreløpige beregninger viser at Trønderenergi og Frøya Vind kan tape over 300 millioner kroner overfor sine leverandører etter inngåtte kontrakter dersom prosjektet kanselleres.

Politimesteren vurderer situasjonen

I ti dager har aksjonister klart å stoppe vindkraftutbygginga på Frøya. Nå mener utbyggerne at politiet må få unna demonstrantene.

Politimester Nils Kristian Moe sier til NRK at politiet fortøpende vurderer situasjonen på øya.

– Vi har gitt demonstrantene et pålegg om å fjerne seg fra stedet tidligere. Så er det sånn at det er politiets oppgave å sørge for at lovlig fattede vedtak blir gjennomført og gi bistand til at lovlig aktivitet kan gjennomføres.

Politimester Nils Kristian Moe sier de fortløpende vurderer situasjonen på Frøya der aksjonister forhindrer anleggsarbeidet. Foto: Tariq Alisubh

– Hvor aktuelt er det å fjerne demonstrantene med makt?

– Jeg forutsetter at demonstrantene går bort selv og lar den lovlige aktiviteten bli gjennomført, sier Moe.

– Hvordan ser du på situasjonen som har oppstått?

– Jeg har stor forståelse for at folk kan reagere på at områder blir påvirket av vindkraft, men det er fattet vedtak og gitt konsesjon til utbygging, sier politimesteren i Trøndelag, Nils Kristian Moe.