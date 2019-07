– Det er skremmende med maskerte personer. Dette er ikke guttestreker, men virker som godt koordinerte og planlagte aksjoner.

Stig Tore Laugen, konserndirektør for kommunikasjon og samfunnsansvar i Trønderenergi, peker på et overvåkningsbilde av to maskerte personer.

Lørdag kveld tok i alt fire personer seg inn i området på Frøya hvor Trønderenergi er i gang med byggingen av vindturbiner.

De virker å ha hatt ett mål: Å dekke Trønderenergi sine overvåkningskameraer med søppelsekker.

DEKKET TIL KAMERA: Fire personer tok seg inn i anleggsområdet på Frøya lørdag kveld i 21-tiden. Trønderenergi kaller det sabotasje. Foto: Overvåkningskamera / Trønderenergi

Et annet bilde viser tre menn på berget, også de kledd i helsvart med ansiktene tildekket. De hadde tatt seg inn i området på dagtid, mens arbeidere jobbet på stedet.

– For det første er det ikke lov å ta seg inn i anleggsområdet. For det andre skaper det frykt at de er maskerte, sier Laugen.

– Folk skjønner ikke hvor farlig dette er

Ifølge Trønderenergi har det de siste par ukene vært flere episoder hvor anleggsarbeidet må stoppe fordi folk har tatt seg ulovlig inn i området.

Konsernet har anmeldt flere episoder til politiet.

INGEN ØDELEGGELSER: De maskerte personene som tok seg inn i anleggsområdet lørdag kveld skal ikke ha ødelagt noe. Foto: Overvåkingskamera / Trønderenergi

Politiet i Orkdal bekrefter at de har fått noen anmeldelser fra Trønderenergi. Foreløpig er de helt i startfasen av etterforskningen.

Flere av dem som har tatt seg inn har vært maskerte for å skjule hvem de er.

Men ikke alle. Laugen sier at Trønderenergi vurderer å anmelde enkeltpersoner og kreve erstatning for økonomiske tap.

Stopp i anleggsarbeidet har ifølge ham kostet dem flere millioner kroner.

– Vi kan ikke fortsette når uvedkommende kommer inn i området. Jeg tror ikke folk forstår hva de utsetter seg selv for. Vi har tilfeller hvor folk har stilt seg rett ved armert dynamitt. Arbeiderne våre, som er der for å gjøre jobben sin, kan risikere å drepe noen, sier Laugen.

– SKREMMENDE: Stig Tore Laugen håper politiet finner ut hvem de maskerte personene er. Foto: Kirsti Kringstad / NRK

– Fremstilles som hardbarka terrorister

Eskil Sandvik leder aksjonsgruppa «Nei til vindkraftverk på Frøya». Han vet ikke hvem de maskerte personene er, og avviser at aksjonsgruppa står bak.

Samtidig forstår han hvorfor folk ikke vil bli gjenkjent. Han mener Trønderenergi overreagerer når de snakker om hvor skremmende det er med finlandshetter.

– Dette er guttestreker – ikke sabotasje av hardbarka terrorister. De tok seg inn for å dekke til overvåkningskameraer. Ikke bare har jeg forståelse for det – jeg har stor forståelse.

FULL FORSTÅELSE: Eskil Sandvik forstår godt hvorfor noen velger å dekke seg til før de tar seg inn i anleggsområdet til Trønderenergi. Men han ville ikke valgt samme metode selv. Foto: Jøte Toftaker

I Norge har vi ikke et generelt forbud mot finlandshette eller andre plagg som dekker ansiktet. Men det er forbudt å opptre maskert under arrangementer på offentlig sted. Det er også ulovlig å fremkalle alvorlig frykt.

De svartkledde som tok seg inn i området lørdag kveld har ikke ødelagt noe. Dette bekrefter Trønderenergi.

– Jeg synes de gjorde aksjonen sin på en fin måte, sier Sandvik om tildekkingen av kameraene.

Kameraene er satt opp fordi Trønderenergi vil overvåke utstyret sitt når arbeiderne ikke er på stedet.

Utstyret har tidligere blitt utsatt for hærverk. Noen skal blant annet ha smurt bæsj på noe av det.