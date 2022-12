Sterke reaksjonar etter dette VM-grepet: – Ein trussel mot stemninga

Supporterar som dreg på kamp under fotball-VM i Qatar kan også sjå kampen via appen Fifa+.

Gjennom kamera på eigen mobiltelefon kan du følgje kampane, og trykkje på spelarane medan dei er i aksjon.

Då får du vite alt frå posisjon til klubbhistorie, og du kan sjå kor fort og korleis spelarane spring.

– Framtida for å sjå fotball er her, skriv ESPN og deler ein video av ein supporter som bruker appen.

– Nei, seier tidlegare landslagskaptein Brede Hangeland og NRK-ekspert Åge Hareide.

ANALYSERER: Her er eit døme på funksjonane i appen. NRKs reporter har markert Marokko-spelar Selim Amallah. Foto: Malin Jørnholt / NRK

– Det er noko drit

I appen blir du også tilbodne reprisar frå VAR-rommet frå ulike kameravinklar. Tilbodet gjeld berre for supporterar som møter opp på stadion for å sjå kampane direkte, ifølgje Fifa.

Hareide trur VAR-funksjonen kan vere med på å skape ekstra diskusjon blant supporterar på stadion, og fryktar appen i seg sjølv kan prege supporterkulturen.

REAGERER: NRKs fotballekspert og tidlegare trenar Åge Hareide. Foto: Helene Mariussen / NRK

– Det synest eg er noko drit, altså. Ein supporter vil følgje gangen i kampen og ein del av supporterkulturen er å vere saman med andre.

– Ein kjenner på det då, og har tilhøyrsel til nokon på tribunen. Då vil det vere ille viss alle kikkar ned i mobiltelefonen. Ein mistar litt av tilhøyrselen, då. Det er eg litt skeptisk til, seier Hareide.

Tidlegare landslagskaptein og no ein del av trenarteamet på det norske herrelandslaget, Brede Hangeland, meiner det kunne vore «festleg» å teste ut funksjonane, men:

– Er eg så heldig å få vere til stades live på ein stor fotballkamp, er det for meg høgtid. Då vil eg ha med meg mest mogleg av det fantastiske spelet, ferdigheitene til spelarane, atmosfæren og alt mogleg. Viss eg er på jakt etter statistikk kan eg jo få dette etterpå, seier Hangeland.

– Trussel mot stemninga

NRK-ekspert og tidlegare landslagssjef Nils Johan Semb testa appen under åttedelsfinalen mellom Marokko og Spania.

TOMMEL NED: Nils Johan Semb lét seg ikkje begeistre av denne brukaropplevinga. Foto: Malin Jørnholt / NRK

Semb er ikkje imponert av brukarvennlegheita, og han konkluderer med at han førebels ikkje gir noko ekstra.

Samtidig er eksperten overtydd om at dette berre er starten.

– Det er ei ekstrem teknologisk utvikling i fotballen, så eg ser for meg at det vil bli meir og meir av dette. Eg vil ikkje sjå bort frå at eg kan bruke eit liknande verktøy i framtida. Men akkurat her og no var det forstyrrande å bruke han, og då kan eg heller bruke andre appar som gir meg den informasjonen eg treng, seier Semb.

NRK-kollega Hareide er også klar på at utviklinga til teknologien uansett vil tvinge seg framover. Han forstår også behovet til «nerdete» fotballsupporterar.

– Men nokre gonger blir du kanskje litt for mykje i deg sjølv. I staden for å kommunisere med andre folk, så blir du stirande ned i ein mobiltelefon heile tida. Eg synest ikkje det er noko pluss for fotballen at vi har komme så langt, seier han.

IKKJE OVERTYDD: Tidlegare landslagskaptein og Fulham-spelar Brede Hangeland. Foto: Geir Olsen / NTB

Hangeland fryktar for stemninga på stadion blant supporterar viss appen blir meir utbreidd.

– Dette er ein trussel mot stemninga på stadion, det er ikkje noko tvil om det. Stemninga blir jo best når alle er til stades i det som skjer i spelet.

– Jo fleire som er distrahert av telefonen sin, jo lågare stemning blir det jo. Ekte fotballsupporterar vil vere litt skeptisk til dette. Eg kjem kvart fall ikkje til å la meg overtyde av dette, seier Hangeland.

– Ny måte å nyte VM

Det er gjennom AR («utvida verkelegheit»)-teknologi at du kan sjå fotballkamp gjennom kameraet på eigen mobiltelefon.

Appen Pokémon Go brukte same teknologi i 2016, og vart enormt populær. I løpet av ein månad hadde 100 millionar lasta ned appen.

NRK har vore i kontakt med Fifa om denne saka, og dei viser til pressemeldinga som vart send ut før meisterskapen.

– Fifa+ er klare for å verkeleg endre spelet med å gi supporterar ein ny måte å nyte verdsmeisterskap i åra som kjem, skreiv Fifa då dei nye funksjonane vart lanserte.

Reaksjonane i sosiale medium er svært delte. Nokon beskriv nyheita som «fantastisk» og «utruleg», medan andre ikkje skjønner poenget med å dra på stadion for å sjå i ein mobiltelefon.

– Det ser heilt forferdeleg ut, skriv den anerkjende journalisten Sid Lowe til sine over 500.000 følgjarar.