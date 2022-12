Ronaldo slaktes av egen trener etter disse bildene

– Om jeg har sett bildene? Ja, og jeg likte dem ikke i det hele tatt. Jeg likte dem ikke. Jeg likte dem virkelig ikke, sier Portugal-trener Fernando Santos på pressekonferansen før tirsdagens møte med Sveits.

Bildene han sikter til er en misfornøyd Cristiano Ronaldo som ble byttet ut for tredje kamp på rad.

Den portugisiske stjernen har vært vant til å spille hele kampen i en årrekke, men de siste par årene har 37-åringen støtt og stadig enten startet på benken eller blitt byttet ut før full tid.

Ronaldo har fått en brukbar start på mesterskapet, der han var avgjørende mot Ghana i første kamp. I de to andre kampene måtte han imidlertid gå av målløs.

UTVEKSLET ORD: Hva som ble sagt er usikkert, men Ronaldo leverte noen gloser etter å ha bli byttet ut. Foto: MATTHEW CHILDS / Reuters

Får Hareide-kritikk

Portugal-treneren fikk også spørsmål om Ronaldos kapteinsbind er i fare etter hendelsen.

– Jeg bestemmer hvem som skal bli kaptein når jeg kommer på stadion. Jeg vet hvilket jeg skal stille med på banen. Det er slik jeg alltid har gjort det og slik jeg alltid kommer til å gjøre det, sier Santos.

– Den andre saken er løst. Vi har fikset det internt.

NRKs fotballekspert Åge Hareide reagerer også sterkt på bildene av Ronaldo. Han forstår Santos' reaksjon.

– Det er klart treneren må si at han ikke kan oppføre seg sånn. Det har vært en del lignende saker i det siste sammenlignet med tidligere, sier Hareide og sikter til blant annet misnøye på banen og det kontroversielle intervjuet med Piers Morgan.

REAGERER: Åge Hareide mener Cristiano Ronaldos oppførsel den siste tiden er arrogant. Foto: Terje Pedersen / NTB

I intervjuet med Morgan uttrykte Ronaldo tydelig misnøye ved Manchester United. Han antydet at flere i United ikke ville ha ham og at klubben hadde tatt altfor få steg siden sist gang han spilte for de røde djevlene.

Det hele endte med at kontrakten til Ronaldo ble terminert.

– Jeg synes har opptrer veldig arrogant for tiden. Det er mye utenomsportslig støy. Jeg vet ikke hvorfor det plutselig har blitt sånn, for det var lite tidligere. Det skal ikke være nødvendig når han har hatt en så fantastisk karriere. Han søler til karrieren sin når han oppfører seg sånn, sier den tidligere Danmark-sjefen.

– Jeg føler meg forrådt. Cristiano Ronaldo holder ingenting tilbake i intervjuet som sender sjokkbølger gjennom fotballverdenen. Du trenger javascript for å se video. – Jeg føler meg forrådt. Cristiano Ronaldo holder ingenting tilbake i intervjuet som sender sjokkbølger gjennom fotballverdenen.

– En oppførsel som ikke kan tolereres

Hareide tror det er vrient for en trener å håndtere en stjernespiller som Ronaldo.

– Det er vanskelig fordi han er på en måte et levende ikon. Men på den andre siden må man sette ned foten med hensyn til alle andre, for andre må behandles likt. Det er en oppførsel som ikke kan tolereres, mener Hareide.

– Synes du det kroppsspråket sender dårlig signal til de andre spillerne?

– Ja, helt klart. Du skal ikke reagere sånn når du byttes ut. Han opptrer på en måte der det bare handler om seg selv og ikke om laget.

BYTTET UT: Ronaldo har blitt byttet ut i alle tre kampene til Portugal. Foto: PEDRO NUNES / Reuters

Han fikk også negativ oppmerksomhet for noe lignende forrige sesong, da han ble byttet ut før kampslutt mot Brentford.

Den gangen forsvarte daværende United-manager Ralf Rangnick ham.

– Det er normalt, han er spiss og ville score mål. Jeg ville minne på at vi har ny kamp om tre kamper. Jeg ville sørge for at vi forsvarte ledelsen, sa tyskeren.

Ronaldo spiller trolig fra start igjen når Portugal møter Sveits i sin åttedelsfinale i VM.