Med «hele» Afrika i ryggen gjorde Marokko samme prosess med Portugal som de gjorde med storlagene Belgia og Spania, nemlig å sende dem ut av VM.

Og kontrastene kunne knapt blitt større etter kampslutt. For mens Portugals Cristiano Ronaldo ikke klarte å holde tårene tilbake, jublet marokkanerne hemningsløst for sin historiske bragd.

– Det er virkelig, virkelig ikke til å tro. Jeg er så stolt. Det er som en drøm. Helt utrolig at vi er i semifinalen, sier Marokkos midtbanejuvel Sofyan Amrabat.

– Det betyr enormt mye for landet, folket og for hele Afrika og den arabiske verden. Dette er definitivt det største i marokkansk idrettshistorie, fordi fotball er verdens største sport, sier Tarik Elyounoussi til NRK.

VILL JUBEL: Slik feiret de marokkanske spillerne etter bragden. Foto: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

Den tidligere norske landslagsspilleren er født i Marokko og flyttet til Norge som 12-åring.

Han fikk se laget sitt fortsette sitt strålende mesterskap, hvor de ikke har sluppet inn mål fra en motspiller. Selvmålet mot Canada i gruppespillet er det eneste målet den marokkanske «veggen» har sluppet inn.

Portugal satte inn sin superstjerne Cristiano Ronaldo – som ble benket for andre kamp på rad – til ingen nytte. Dermed røk Ronaldos trolig siste sjanse til å bli verdensmester.

Fernandes: – Vi ga alt

Etter kampen var NRKs eksperter stum av beundring etter Marokkos bragd.

– Det er veldig imponerende. Det er helt fantastisk. Vi har fått noen nye favoritter. De har plutselig fått en enorm tro på at de kan gå langt, sier Åge Hareide.

– Sånne øyeblikk er utrolige. Jeg hadde ikke trodd det før mesterskapet startet, men det er utrolig fortjent. Måten de har gjort det på er suveren, sier Andrine Hegerberg.

KNUST: Manchester United-spiller Bruno Fernandes. Foto: PAUL CHILDS / Reuters

Det var ikke bare Ronaldo som måtte få trøst etter VM-exiten. Manchester Uniteds Bruno Fernandes kom gråtende inn til pressesonen etter tapet.

– Vi visste det kom til å bli en vanskelig kamp. De har gjort det veldig bra gjennom turneringen. De fikk sin sjanse og scoret, og vi hadde mange sjanser, men scoret ikke. Det er veldig trist for oss, for målet vårt var større enn dette. Men det er som det er, sier Fernandes.

United-spilleren fikk flere gode muligheter til å utligne mot Marokko.

– De forsvarte seg veldig godt. Det var godt jobba av dem. Vi må gi dem kredit for det, men åpenbart kan man alltid gjøre mer når man taper. Likevel synes jeg at laget ga alt til siste slutt, men det var ikke nok, sier Fernandes.

– Gedigen keepertabbe

Portugal tok et tidlig grep om kampen fra start og João Félix var farlig frempå ved flere anledninger.

Først ved en heading fra fem meter som keeper Yassine Bounou reddet, før han etter halvtimen spilt prøvde lykken fra 20 meter. På halv volley gikk ballen via en marokkansk forsvarer og landet på nettaket, bak en lettet og utspilt Bounou.

NÆRE: Portugals João Félix fikk flere store muligheter til å sende Portugal i ledelsen. Foto: KARIM JAAFAR / AFP

Men så våknet marokkanerne.

De rødkledde rullet opp flere gode angrep, men verken Selim Amallah eller Sofiane Boufal klarte å overliste Portugal keeper Costa.

Men Marokko ga seg ikke, og like før pause gikk de marokkanske supporterne av hengslene.

Attiyat Allah la inn fra sin venstreside. Portugal-keeper Costa kom ut, men bommet totalt på å fange ballen. Spydspiss En-Nesyri kom derimot flyvende inn, knuste Ruben Dias i hodeduellen og sendte Marokko til himmels.

KUNNE JUBLE: Marokkos Youssef En-Nesyri. Foto: Martin Meissner / AP

– Det er en fantastisk prestasjon av En-Nesyri. Og så er det en gedigen keepertabbe av Costa. Han bommer på den totalt. Men avslutningen er fantastisk, var dommen fra NRK-ekspert Åge Hareide.

– Helt vanvittig

Portugal og Bruno Fernandes prøvde å svare på kalddusjen direkte. Manchester United-spilleren prøvde lykken på halvspretten og kopierte nesten Marco Van Basten legendescoring i 1988, men ballen suste i tverrliggeren.

– En helt vanvittig fotballkamp, var oppsummeringen fra NRK-kommentator Andreas Stabrun Smith til pause.

I andre omgang tok Portugal-sjef Fernando Santos grep, og satte på superstjernen Cristiano Ronaldo.

Etter timen spilt var tidligere lagkamerat Fernandes igjen farlig frempå, da han traff like over tverrliggeren fra 18 meters hold.

Felix fikk en gigantmulighet etter 82. minutter spilt, men Bounou reddet mesterlig i sitt høyre hjørne.

NÆRE: Cristiano Ronaldo fikk en stor sjanse til å utligne mot Marokko. Foto: Martin Meissner / AP

Cristiano Ronaldo fikk også en stor mulighet på overtid da han ble spilt alene gjennom med Bounou, men keeperen reddet Marokko nok en gang.

Portugal presset desperat på for å få en utligning i sluttminuttene, men Marokko forsvarte seg på mesterlig vis. Walid Cheddira ble utvist i sluttminuttene, men Marokko kunne likevel slippe jubelen løs.

Avslørte Ronaldo-konfrontasjon

Cristiano Ronaldo måtte altså for andre kamp på rad finne seg i å være på benken for Portugal. Portugals landslagssjef Fernando Santos avslørte fredag at han hadde et møte med 37-åringen etter benkingen.

– Cristiano ble åpenbart ikke veldig glad for det, fordi han har alltid startet utenom en eller to kamper, og åpenbart var han ikke fornøyd. Han spurte: «Er det en god ide?». Men vi hadde en normal samtale der jeg forklarte mitt syn. Han aksepterte det, sa Santos.

Etter gruppespillskampen mot Sør-Korea slaktet Santos Ronaldos oppførsel etter at superstjernen viste tydelig misnøye etter å ha blitt byttet ut. Kampen etterpå ble Ronaldo plassert på benken.

Det har stormet rundt portugiseren de siste ukene etter at han sa at han følte seg forrådt av egen klubb Manchester United i et intervju med Piers Morgan. For to uker siden var han ferdig i klubben.