Messi i opphetet ordveksling – gikk rett bort til Nederland-trenerne etter kampen

Rett etter kampslutt fanget TV-kameraene opp en spesiell situasjon. Lionel Messi gikk rett bort til Nederland-trener Louis van Gaal og Edgar Davids, som er en del av det nederlandske trenerteamet, og sa det som fremsto som noen åpenbart opphetede ord.

– Det virker ikke som det er de hyggeligste ordene han utveksler med legenden Davids, kommenterte NRKs VM-ekspert Tete Lidbom.

Åge Hareide la merke til det samme. Det var tidvis svært høy temperatur mellom lagene gjennom kampen, og det ble delt ut hele 14 gule kort.

– Det er klart at noe er sagt i løpet av kampen, tipper jeg. Du ser at van Gaal ser overrasket ut. Sannsynligvis er Messi forbannet på et eller annet, så han går bort og konfronterer dem med det. Van Gaal forstår som vanlig ingenting, sier Hareide med et flir.

Her krangler Messi og Edgar Davids Du trenger javascript for å se video.

Thrilleravslutning

Før Messi havnet i krangel med de nederlandske trenerne, ruslet han strålende glad - og ikke minst lettet - rundt på gresset. 35-åringen hauset opp et ellevilt argentinsk publikum og sugde inn inntrykkene etter en høydramatisk avslutning på kampen.

Straffesparkkonkurransen startet på perfekt vis for Argentina da Virgil van Dijk brant Nederlands første forsøk fra ellevemetersmerket. Messi satte en annen standard for sitt lag, og trillet ballen kaldt midt i mål.

Tidligere på kvelden hadde Argentinas søramerikanske naboer Brasil røket i samme situasjon for Kroatia. Men Messi og co. ønsket en annen skjebne.

Også Steven Berghuis bommet for Nederland, og da gjorde det ikke så mye at Enzo Fernandez gjorde det samme for Lionel Scalonis menn. Lautaro Martinez holdt hodet kaldt, og Argentina kan begynne å forberede seg på VM-semifinale mot Kroatia på tirsdag.

Foto: Ricardo Mazalan / AP

Ekspertene måpte av Messi

Kampen startet også godt for Messi.

– Dette er et kunstverk! Det er en perfekt pasning fra Messi, som gjør hele forarbeidet selv. For en spiller og for en mann! lød det euforisk fra NRKs kommentator Nils Johan Semb.

Da hadde akkurat Nahuel Molina sendt Argentina i ledelsen 1-0 mot Nederland. Men det var ikke avslutningen folk snakket om. For som så mange ganger før, var det Lionel Messi som stjal showet.

Han vendte opp, førte ballen på tvers av banen, dro en rask overstegsfinte, før han spilte ballen mellom beina på Nathan Aké og forbi nok en nederlandsk forsvarer. Helt frem til Molina, som brått var alene med keeper.

I pasningsøyeblikket så ikke Messi en gang lagkameratens vei. NRKs eksperter nærmest måpte av begeistring over den 169 centimeter høye argentinerens overblikk.

– Det er ekstremt. Når man ser i «slow motion», og ser hvor blikket hans går, så ser du at han har en så enorm forståelse for fotball. Han løfter så vidt blikket, og ser hvordan løpet utspiller seg før det har skjedd, sier Andrine Hegerberg.

Genial Messi-pasning da Argentina tok ledelsen Du trenger javascript for å se video.

Hun mener at 35-åringens orienteringsevne og teknikk er på et annet nivå enn resten.

– Man kommer ikke bort fra orden magi når man snakker om Messi.

– Det er bare å beundre en slik fotballspiller, tilføyer Åge Hareide.

Pasningen fikk fotballverden til å samles i unison hyllest. Fotballfans har for lengst blitt vant til å se han briljere, men lar seg likevel begeistre når stjernespilleren finner på noe spesielt.

– Han har øyne i nakken. De fleste spillere klarer ikke å se den pasningen. Den må vektes perfekt, noe han klarer, sier den tidligere Premier League-spilleren Chris Sutton til BBC.

ØREDØVENDE: Lionel Messi har god støtte på tribunene i VM. Her suger han inn støynivået fra den argentinske fansen etter en scoring. Foto: Ariel Schalit / AP

– Nok et briljant øyeblikk fra Messi. Hvordan ser han den pasningen? sier den tidligere engelske landslagsspilleren Martin Keown til samme kanal.

Genialt Nederland-trekk

Argentina er blant landene med flest supportere i Qatar, og på tribunene var det et voldsomt leven underveis. Støynivået nådde nye høyder da Messi økte til 2–0 fra elleve meter.

Dommeren pekte på krittmerket da Marcos Acuña gikk i bakken etter en stempling fra Denzel Dumfries. Messi tok seg god tid i tilløpet, løftet blikket og prikket ballen utagbart helt ute ved stolpen.

For argentinerne er Messi den store helten, men han mangler VM-tittelen. Dermed veies han av mange også lettere enn nå avdøde Diego Armando Maradona, mannen som fremdeles rager høyest i landets fotballhistorie.

STØTTE: Messi og Argentina har enorm støtte i Qatar. Foto: ALBERTO PIZZOLI / AFP

Årets VM blir etter alt og dømme Messis siste. Var det noe som kunne stikke kjepper i hjulene for avansement til semifinalen?

Inn med 197 centimeter høye Wout Weghorst, tenkte Nederland-trener Louis van Gaal.

Knappe fire minutter etter at han ble byttet inn, nikket den storvokste spissen inn reduseringen for van Gaals menn. Så, nesten ti minutter på overtid, fikk Nederland frispark i farlig posisjon etter en håpløs felling German Pezzella.

– Han mister totalt hodet. Jeg tror ikke han får sove i natt, sier Hareide.

Nederland vartet opp med en sylskarp frisparkvariant. Alle forventet et direkte skudd mot mål, men i stedet spilte Steven Berghuis ballen lavt ved siden av muren. Der ventet nok en gang råsterke Weghorst, som holdt unna de argentinske forsvarerne og fikk avsluttet i mål, ti minutter og 32 sekunder på overtid.

INNØVD FRISPARK: Her setter Weghorst inn utligningen etter et genialt frisparktrekk. Foto: PETER CZIBORRA / Reuters

– Nesten så man ikke tror det man ser, man må klype seg i armen, sa NRK-kommentator Nils Johan Semb da 2-2-scoringen var et faktum.

Tidligere superspiss Michael Owen lar seg forbause av at Nederland våget – og lyktes – med et slikt trekk i den situasjonen.

– Det er praktisk talt umulig å score på direkte frispark om dagen når det ligger en spiller på bakken og muren hopper høyt. Jeg har i månedsvis etterlyst litt kreativitet. Å gjøre det der under dette presset … Utrolig, er dommen fra Owen.

– Du kan knapt tro hvor frekt og genialt det er, sier Keown.

Argentina hadde noen ville sjanser i ekstraomgangene, men kampen gikk til slutt til straffesparkkonkurranse. Der var det Argentina som viste seg sterkest.

Den verdenskjente boken «Tusen og en natt» er en samling av fortellinger fra Midtøsten og Asia. I sin 1001. kamp i karrieren skrev Lionel Messi en ny fortelling i sin karriere. På tirsdag venter Kroatia i semifinalen, og nest siste kapittel i verdensstjernens VM-bok skal formuleres.