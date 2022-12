Har fått nok av Ronaldos surmuling: – Dette er bare trist

For det var erstatteren Gonçalo Ramos som stjal showet og scoret tre mål mot Sveits da Portugal enkelt tok seg videre til kvartfinale.

Ronaldo ble plassert på benken for første gang i en stor turnering siden 2008, og kom inn i det 74. minutt. Da hadde Ramos blitt turneringens første til å score hat tricket i årets fotball-VM.

– Det må stoppe nå

Ronaldos tidligere lagkamerat Gary Neville mener det sier mye at det er nettopp Portugal-manager Fernando Santos som sto bak den uventede benkingen av Ronaldo i åttedelsfinalen.

– Da det skjedde i United antydet folk at det skjedde fordi Erik ten Hag ville markere seg og etablere sin autoritet. Men dette er en manager som har hatt et utrolig forhold til Ronaldo i åtte år. Det er mange fans av Ronaldo som ikke klarer å fortelle ham sannheten, men jeg mener han må lytte til sannheten nå, sier Neville på ITV.

Han kommer nå med klar beskjed til sin gamle kollega:

– Surmulingen, at han går rundt og henger med hodet, sutringen … Det må stoppe nå. Det setter ham ikke i et godt lys i det hele tatt. Det langsiktige ettermælet hans er sikret, han er en av de største noensinne, men på kort sikt må han gjøre det bedre. Tok Juventus-manageren feil? Tok Manchester United-manageren feil? Og tar Portugal-manageren nå feil? Det er nå tre stykk som har gjort det samme, påpeker Neville.

Gary Neville er ikke nådig med Ronaldo. Foto: STRINGER

– Avslutter karrieren på en dårlig måte

Torsdag meldte to av Portugals største aviser, A Bola og Record, at superstjernen ble så sur etter vrakingen sist kamp at han ønsket å forlate Qatar.

Det portugisiske fotballforbundet gikk i etterkant ut med en pressemelding hvor de benekter dette, Ronaldo selv publiserte et innlegg på Instagram der han indirekte slo tilbake mot rapportene.

– En gruppe for samlet til å brytes av ytre krefter. En nasjon for modig til å bli skremt av noen motstandere. Et lag i ordets rette forstand, står det blant annet i Ronaldos innlegg.

– Det var ingen krangel eller noe sånn. Alle blir sure når man ikke spiller, ikke bare Cristiano. Han er en del av landslaget, uansett om han er på benken eller ikke, sa Portugal-spiller Otavio på torsdagens pressekonferanse.

ENORM INTERESSE: Fotografene var mer interessert i benken der Ronaldo var enn i spillerne som startet mot Sveits. Foto: JOHN SIBLEY / Reuters

NRKs fotballekspert Åge Hareide mener superstjernen nå har satt seg i en vanskelig situasjon.

– Han går fra å være en respekt og hyllet avslutter som har vunnet gullballen mange ganger til nå å avslutte karrieren sin på en veldig dårlig måte, sier Hareide.

Han tror Ronaldo igjen blir benket i kvartfinalen mot Marokko lørdag.

– Erstatteren gjorde det veldig bra. Det sier egentlig alt. Det viser at treneren har valgt den riktige løsningen, mener han.

Gary Nevilles ITV-kollega og tidligere Premier League-storscorer Ian Wright synes hele Ronaldo-situasjonen er uverdig.

– Dette slutter ikke på en bra måte, det slutter brått, og det virker ikke som at han trives for øyeblikket. Han virker ikke lykkelig, og det er bare en trist situasjon. Når sa noen «nei» til ham sist i livet? Det er sånn det føles for meg, sier Ian Wright.

– Egoet har blitt for stort

Mot Sveits led Ronaldo samme skjebne som han har fått oppleve gjentatte ganger i Manchester United denne sesongen. Ingen tillit fra start fra lagets øverste leder.

Men denne gangen var det på landslaget, fra Fernando Santos, som har valgt Ronaldo som kaptein på landslaget i en årreke.

– Han har sett det samme som Ten Hag. Egoet har blitt for stort for å prestere på et lag, sier Hareide.

Misfornøyd Ronaldo blir byttet ut Du trenger javascript for å se video.

Ronaldo ble benket etter å ha blitt slaktet av egen trener etter oppførselen mot Sør-Korea. Da viste han tydelig misnøye med å bli byttet ut etter drøye timen spilt.

– Å dra fra kamper tidlig som han gjorde i Manchester United to ganger, hvordan han trampet av mot Sør-Korea når lagkamerater som Bernardo Silva og Bruno Fernandes ikke engang startet ... Det har kommet til et punkt hvor Ronaldo ikke aksepterer hans slutt på karrieren på en god måte, mener Gary Neville.

Sky Sports ekspert Jamie Carragher mener Ronaldo ble benket etter svake prestasjoner på banen og ikke etter dårlig oppførsel. Hareide tror det er en blanding.

– Det gjelder både prestasjon i forhold til arbeidskapasitet og at han setter seg foran laget hele tiden. Sånn som han har opptrådt på banen synes jeg også han ikke har opptrådt kollektiv så bra som han har gjort tidligere, sier NRK-eksperten.

Må tenke mer på lagkameratene

Det har stormet rundt den portugisiske superstjernen de siste ukene. Ronaldo har som nevnt slitt med spilletiden i Manchester United og like før VM gikk han hardt ut mot egen klubb og sa at han følte seg forrådt.

For to uker siden var Ronaldo ferdig i klubben. Tidligere lagkamerat Wayne Rooney kalte kommentarene til Ronaldo i intervjuet med Piers Morgan for «merkelige», mens Rio Ferdinand og Roy Keane har vært blant tidligere lagkamerater som har gitt Ronaldo støtte.

– Han er borte og det er en del av fortiden. Nå ser vi fremover og fokuserer på fremtiden, sier United-manager Erik ten Hag i et ferskt intervju med MUTV.

– Jeg føler meg forrådt. Cristiano Ronaldo holder ingenting tilbake i intervjuet som sender sjokkbølger gjennom fotballverdenen. Du trenger javascript for å se video. – Jeg føler meg forrådt. Cristiano Ronaldo holder ingenting tilbake i intervjuet som sender sjokkbølger gjennom fotballverdenen.

Gary Neville har på langt nær vært like positiv overfor Ronaldo og både han og Rooney fikk høre det i det mye omtalte intervjuet, hvor Ronaldo mente at de utnyttet navnet hans for å få mer oppmerksomhet.

– De er ikke vennene mine, sa Ronaldo.