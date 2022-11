Dansk totalslakt etter VM-fiasko: – Det er krise

Danmark er ute av VM. Det er faktum etter det som ble en enorm skuffende forestilling mot et Australia-lag danskene var store favoritter mot.

– Det er krise. Det har ikke kommet på nivået de har vært på. Men de får som fortjent, sier tidligere Danmark-sjef Åge Hareide i NRKs studio.

Det var mot spillets gang at Australias avgjørende scoring skulle komme. Med en herlig solprestasjon, etter en Australia-kontring, satte Matthew Leckie inn 1–0. Dermed var Danmark nødt til å score to for å ta seg videre fra gruppe D – som Frankrike topper.

Det klarte de ikke. Danmark taper kampen 1–0 og er slått ut av VM. Australia kan på sin side juble for avansement til åttedelsfinale.

HELT: Matthew Leckie sendte Australia til VM-åttedelsfinale med sin scoring. Foto: CHANDAN KHANNA / AFP

– Det er ekstremt skuffende. De har ikke vært i nærheten av nivået vi forventet. Jeg hadde kjempetro på Danmark. Jeg satt dem sammen med lag som Nederland, Tyskland – lag på hylla bak Brasil. Så det er veldig skuffende, men de får som fortjent over tre kamper, sier NRKs Kristoffer Løkberg.

– Utrolig skuffet

Mange eksperter trakk frem Danmark som en utfordrer i årets VM. Da Åge Hareide møtte Christian Eriksen før mesterskapet, snakket de sammen om at en VM-finale ikke var helt umulig. Det sier litt om forventningene i forkant. Fasiten ble ett fattig poeng og jumboplassering i gruppa.

«Dansk mareritt», skrev også Ekstra Bladet da VM-håpet svinnet. Da skuffelsen var et faktum, konkluderte avisen: «Pinlig og ydmykende».

«Den danske katastrofen er komplett», skrev den danske avisen B.T. Senere fulgte de opp med: «Skandaløst kollaps».

– Jeg er fylt med en kjempe-, kjempefrustrasjon og skuffelse. Det bobler inni meg, jeg har alle dårlige følelser. Jeg vet ikke hva som gikk galt, det er ikke tid for en analyse av kampen helt ennå. Jeg er frustrert og skuffet, sier Danmark-sjef Kasper Hjulmand ifølge danske TV 2 etter kampen.

STANGET: Robert Skov og Pierre-Emile Højbjerg fikk det tungt mot Australia. Foto: PAUL ELLIS / AFP

Danmark-spillerne var naturlig nok skuffet over egen prestasjon og VM-exiten.

– Jeg har det ikke så bra. Vi er utrolig skuffet over egen prestasjon og resultater. Vi hadde store forhåpninger, sier danskenes Andreas Cornelius til NRK.

– Åge Hareide kaller det krise?

– Ja, det er det. Hvis man ser på det isolert sett, så er det det. Vi ser ikke ut som oss selv, for vi har vært så gode i mange år nå. Det er utrolig, men sånn er fotball – det går opp og ned. Vi kan ikke la dette skje igjen, svarer spissen.

Presset

Selv om kampen var direkte avgjørende for begge lag, bar ikke tribunelivet på Al Janoub Stadium preg av det. Det var oppsiktsvekkende få fremmøtte supportere fra både Danmark og Australia til stede, og kampstemningen bar stor preg av turistfølelse.

Det sto i sterk kontrast til mange av de andre oppgjørene i VM, der supportere fra flere ulike kontinenter har sørget for en minneverdig ramme rundt mange av oppgjørene NRK har vært til stede på.

Danmark presset før pause, men klarte ikke å komme til de store sjansene. Christian Eriksen var blant annet frempå med et skudd, men det gikk en drøy meter til side for Australia-målet.

I DUELL: Lagenes store stjerner Aaron Mooy Christian Eriksen kjemper om ballen. Foto: Thanassis Stavrakis / AP

Tunisia overrasket med seier

Danmark fortsatte å ha mye ball etter pause, men det var Australia som skulle score. Vondt var også blitt til verre for danskene da Tunisia gikk opp i ledelsen mot Frankrike og rykket fra Danmark i gruppen.

Like før timen var spilt, vant Tunisia ballen inne i midtsirkelen. Wahbi Khazri fikk ballen 40 meter fra mål og avanserte raskt fremover. Spissen kom seg inn i 16-meteren med en lekker finte og fikk skutt fra 15 meter. Der kunne han se ballen trille rolig forbi Frankrike-keeper Steve Mandanda og i mål.

– For en soloscoring. Han har vært enorm i denne kampen, sa NRKs ekspertkommentator Carl-Erik Torp.

Dermed sto Tunisia på fire poeng, mens Danmark, som hadde åpnet med 0–0 mot Tunisia før det ble et knepent 1-2-tap mot Frankrike sist kamp, fortsatt var på ett. Det ble også med det ene poenget i gruppe D. Det gjør at VM er over for Kasper Hjulmand og Danmark for denne gang.

– Hvordan kommer du til å se tilbake på dette mesterskapet, spurte NRK Hjulmand på en pressekonferanse etter kampen?

– Det vet jeg ikke. Det er hvert fall ikke særlig godt. Det viktigste her, er at det var for dårlig. Med all respekt med den puljen vi fikk, men med kvaliteten vi har spilt med i lang tid, så skal vi videre. Det er en stor, stor skuffelse, svarer han.

– Vi beklager at vi ikke kunne gi folk hjemme det de ønsket. Det brenner så mye i oss. Vi kan bare beklage at vi ikke fikk det til, sa Danmark-sjefen også til DR.

SE: Høydepunkter fra Tunisias 1-0-seier mot Frankrike. Du trenger javascript for å se video. SE: Høydepunkter fra Tunisias 1-0-seier mot Frankrike.

TV 2s ekspert Jesper Mathisen ble langt fra imponert av det han fikk se av danskene i onsdagens skjebnekamp.

– Ingen kommer til å savne danskene så lenge de presterer som de gjør i dag ... Tafatt og fantasiløst! Utrolig skuffende, er dommen fra TV 2-eksperten på Twitter.

Australia-trener Graham Arnold var på sin side stolt og glad etter kampen. Han måtte smile på spørsmål fra dansk presse om han er overrasket over hvor vanskelig Danmark hadde for å skape sjanser.

– Det er bare min mening, men noen ganger spiller de litt tregt. Det gjorde at vi klarte å komme oss tilbake i forsvar, sier han på pressekonferansen.