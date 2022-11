Mexico var laget med dårlegast utgangspunkt før siste runde i gruppe C onsdag, men kven som skulle avansere frå gruppa skulle ikkje avgjerast utan ein skikkeleg drama.

Argentina leia lenge 1–0 i sin kamp mot Polen, og det betydde at Mexico måtte vinne med tre mål eller meir for å gå forbi Polen og sikre avansement. Så gjekk Argentina opp i ei tomålsleiing, etter at Mexico jakta sitt tredje mål for kvelden.

Dermed stod det 2-2, og fire poeng mellom Mexico og Polen. Det betydde at det heile ville bli avgjerd på talet gule kort, men fire minutt ut i tilleggstida brast draumen då Saudi-Arabia reduserte.

– Galskap. Det var ein fantastisk fotballkamp uansett kven som enda opp med å gå vidare, seier BBCs fotballekspert Ashley Williams etter kampen.

– Eg kan ikkje tru det eg ser. Saudi-Arabia såg heilt ferdige ut, og dei har ikkje bydd på noko som helst. For ein smell, følgde BBCs fotballekspert Danny Gabbidon opp.

KNUST: Mexico-spelarar heng med hovudet etter at avansementet rauk. Foto: KAI PFAFFENBACH / Reuters

Fekk streng beskjed

Lionel Messi pusta nok letta ut då han såg lagkameratane sine sikre ein 2-0-siger mot Polen. Hadde Argentina tapt og Saudi-Arabia vunne, ville argentinarane vore ute av VM.

Den argentinske magikaren fekk moglegheita frå straffemerket etter å ha fått eit ublidt møte med hanskane til Polen-målvakt Szczesny, og til trass for at straffa var hardt mot høgre, redda den polske målvakta.

– Eg er sur for at eg bomma på den straffa, men laget kom sterkare tilbake etter feilen min. Vi visste at når det første målet gjekk inn, ville det endre kampen, seier Messi, ifølge AFP.

FORBAUSA: Messi etter straffebommen. Foto: JENNIFER LORENZINI / Reuters

Det fekk han rett i. Først scora Alexis Mac Allister og deretter Julian Alvarez.

Polen måtte på si side verkeleg bite negler, for dei var avhengig av kva som skjedde mellom Saudi-Arabia og Mexico.

Så dramatisk var stoda at Polen-spiss Krzysztof Piatek fekk streng beskjed frå trenaren om å ikkje pådra seg kort, og han måtte gi beskjeden vidare til lagkameratane.

Før siste kamp torsdag hadde Polen fire gule kort, medan Mexico hadde sju. Så fekk Polen eitt til i kampen mot Argentina.

– Trenaren sa vi ikkje kunne ha to kort, enten to gule eller eitt raudt. Når det er mogleg å skyte, prøv å score mål, sa han. Det var det viktigaste, fortel Piatek til TV 2.

Argentina vann dermed gruppe C og møter Australia i åttedelsfinalen. Polen møter Frankrike.

– Det blir ein vanskeleg kamp mot ein tøff motstandar. Vi må vere klare og spele vår fotball, seier spissen vidare.

Sjå høgdepunkta mellom Argentina og Polen her. Du trenger javascript for å se video. Sjå høgdepunkta mellom Argentina og Polen her.

Kaotisk

Mexico på sin side kjempa tappert for å sikre gruppeavansementet. Laget har tidlegare fått krass kritikk i heimlandet for å score lite mål. Mot Saudi-Arabia stoppa det etter to mål, men dei kunne ha scora langt fleire.

Først sette Henry Martín inn kampens første mål etter corner, før Luis Chávez varta opp med kampens perle etter frispark.

– Dette er VM desidert beste frispark så langt, sa Amankwah etter at Chavez skrudde inn frisparket, og sin første scoring i VM.

Luis Chávez med klassescoring Du trenger javascript for å se video.

Då det stod att snautt 12 minutt av ordinær tid, var situasjonen på grensa til kaotisk. Mexico var nære å setje sin tredje scoring på opent mål, men det forhindra ein saudiarabisk forsvarar akkurat.

Tre minutt før ordinær tid, var det offside-flagget som skulle få VM-avansementet til å breste for Mexico. Uriel Antuna sette ballen i mål, men jubelen varte ikkje lenge.

– Vi treng ikkje teknologi for å sjå at den offsiden var klar, seier Amankwah.

Tre minutt før dommaren bles i fløyta, reduserte saudiarabiske Salem Al-Dawsari, og gruppa blei dermed avgjord på målforskjell.