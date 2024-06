Imponerende Abrahamsen i historisk klatretrøye

Jonas Abrahamsen imponerte stort på åpningsetappen i Tour de France og sikret seg klatretrøya.

Ingen nordmann har ledet klatrekonkurransen i Tour de France tidligere, men Thor Hushovd fikk låne polkadott-trøya i 2011, men da ledet hans lagkamerat Philippe Gilbert.

– Det var mer enn vi kunne drømme om på dag én, fastslår NRKs sykkelkommentator Ole Kristian Stoltenberg.

Uno-X-rytteren satt lenge i brudd på den 206 kilometer lange etappen fra Firenze til Rimini i Italia, men slapp rundt 40 kilometer før mål. Noen kilometer senere kunne ingen true klatrepoengene til 28-åringen, som nå har 13 poeng, to flere enn franske Valentin Madouas.

– Vi sa det litt offensivt på morgenen at det var et av hovedmålene, og så klarte vi å dra det i land. Måten Jonas tar nye steg og løfter seg for hvert sykkelløp han kjører, er helt vilt, sier daglig leder i Uno-X, Thor Hushovd, til TV 2.

– Klatretrøya i Tour de France er kjempestort, så det er kjempegøy. Jeg veide 60 kilo for fire-fem år siden, men likevel klarte jeg å ta klatretrøyen etter å ha gått opp 20 kilo. Det er også gøy, sier Abrahamsen selv til kanalen.

Det ble en intens kamp om seieren, men lagkameratene Romain Bardet og Frank Van Der Broek holdt unna mot et jagende hovedfelt. Bardet var først over målstreken og sykler dermed i den gule trøya søndag.