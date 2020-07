Han sitter time ut og time inn foran tastaturet.

Skjermen lyser opp ansiktet. Der leser han kommentar på kommentar.

«Senk skuldrene, ta deg selv litt mindre høytidelig».

«Ska egentlig vær faen så glad for at folk i det hele tatt spis reinkjøtt».

«Fy fanen at de er så dum».

Disse ordene blir han møtt med av dem som er uenig.

Det handler om Joika-debatten som på nytt har blusset opp. Dette etter at Nortura har varslet at de vil endre navn og design. De mener tiden er moden for å gjøre et skifte .

Nå starter Biehtár Ovllá Eira (Iŋgos Niillas Ándde Biehtár) sin jobb. Han ønsker å ta til motmæle til de negative kommentarene.

Han er en samfunnsengasjert person som ofte svarer på nedlatende kommentarer mot samer. Etter Joika debatten blusset opp var han blant flere personer som svarte på det han mener er ufine kommentarer, på NRK Nyheter sin Facebook-side.

KOKER: Facebook-tråden til NRK Nyheter som delta saken om Nortura som snur i Joika-saken vakte stort engasjement. Foto: Skjermdump

Eira svarer på så mange kommentarer han kan. I løpet av helga anslår han at han har svart på 100 kommentarer som beskriver samene med negativt fortegn. Til sammen er det over 1.100 kommentarer på posten.

– Det er uvitenhet. De har ikke lært det samme om samisk kultur, historie og identitet som vi samer har, sier han til NRK.

– Man blir hardhudet

Han har vært aktiv i Facebook-gruppen «Duođaš Sámecielaheami – dokumenter samehetsen» i to år. Her diskuteres alt fra kronikker til enkeltkommentarer. De aller fleste handler om hvordan personer snakker nedsettende om samer.

YTRINGER: Facebook har blitt en yndet plass for å debattere saker. Foto: OLIVIER DOULIERY / AFP

I løpet av disse årene anslår Eira at han har lagt ut flere tusen kommentarer.

– Man blir jo hardhudet. Nå blir jeg ikke såret over kommentarene, det er lenge siden jeg ble det, sier Eira.

Diskusjoner som har gått over stokk og stein, gjorde at Nord-Norges største avis, Nordlys, stengte sine kommentarfelt.

– Vi aksepterer ikke at debatten tilgrises, sa politisk redaktør Skjalg Fjellheim.

På den andre siden står de som mener de ikke hetser samer. De mener Norges urfolk har blitt hårsåre og bruker ord som mobbing og hets over en lav sko.

– Å stikke hodet inn i en sånn debatt er som å stikke hodet inn i et vepsebol. Det er så mange følelser, syn og opplevelser knyttet til diskusjonene.

Mener debatten avsporer

Det sier en mann i 50-årene fra Lofoten til NRK. Han ønsker å være anonym for å skåne sine nærmeste.

Han er blant personene som ikke er enig med Eira.

Mannen i 50-årene mener navneendringen av boksen bare gjør ting verre. At debatten avsporer og latterliggjøringen bare fortsetter. Han mener samene kan fremstå som for sårbare.

– Hvis man er same og har opplevd så mye grusomheter, så burde man være mer ydmyk, sier 50-åringen.

NETTHETSKOFTE: Ung samer har funnet kreative måter å ta til motmæle mot samehets. Foto: Privat / NRK

– Stort tap hvis samer trues til taushet

Eira ønsker ikke å kommentere 50-åringens påstander, men sier på generelt grunnlag at uttalelsene kan vitne om uvitenheten blant folk.

Amnesty International Norge mener debattklimaet i Norge har blitt for hardt. Deres undersøkelser viser at den tøffe tonen kan skremme bort viktige stemmer som kan svekke ytringsfriheten og de demokratiske prinsippene.

– Etniske minoriteter som samer er en viktig gruppe å ha med i samfunnsdebatten. Det er et stort tap for norsk offentlighet hvis samer trues til taushet, sier Tale Hungnes, politikk- og samfunnssjef hos Amnesty International Norge.

TØFF TONE: Tale Hungsnes hos Amnesty International Norge mener debattklimaet bare har blitt tøffere etter den digitale verden sitt inntog. Foto: Frida Marie Grande

Neste generasjon skal ikke oppleve samehets

– Det er prisverdig at de bruker så mye tid og kapasitet for å gå inn i en seriøs diskusjon og gi verdige svar på kommentarer, sier Hungnes om Eiras innsats.

Selv om det er mye motstand blir ikke Eira å slutte å svare på kommentarene. Han ønsker en fremtid hvor fremtidige generasjoner ikke skal gå gjennom det samme som han.

– Jeg vil ikke at seksåringer som begynner på skolen skal skamme seg over å være same. Jeg vil ikke at den oppvoksende generasjonen skal miste respekten for seg selv, sin kultur og ende opp med å få et liv full av erting, kun fordi de er samer, avslutter Eira.