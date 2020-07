Nå har Nortura bestemt seg for å gjøre endringer.

Den samiske gutten som har prydet Joika-boksen i over 60 år forsvinner nå for godt. Det skriver nå Nortura i en pressemelding torsdag.

Merkevaredirektør i Nortura, Nina Rishovd Stavenæs sier at tidene har forandret seg siden Joika først ble lansert

– Ord og grafiske uttrykk som var dagligdags den gang oppleves annerledes i dag, og det er riktig avgjørelse å endre oss i takt med dette, sier hun.

Endrer navn og design

I pressemeldingen sier Nortura at det vil ta en tid før endringene blir synlige.

– Det første vi kommer til å gjøre er å ta vekk illustrasjonen av den samiske gutten. Vi vil trenge mer tid på å endre selve navnet, som vil skje gradvis for å tilvenne forbrukeren til et nytt navn, forteller Stavenæs.

Beslutningen om å ta bort den velkjente samegutten kommer etter at det i april blusset opp en stor debatt om joikakaker.

Denne nyheten gleder leder i samerådets kulturavdeling Christina Hætta.

– Vi i Samerådet er selvfølgelig veldig glade og fornøyde, sier hun til NRK.

FORNØYD: Leder i kulturavdelingen, Christina Hætta, kan smile bredt etter at Nortura har valgt å endre både navn og design på joikakakene.

Hætta roser samtidig den gode dialogen med Nortura.

– Nortura har forstått vårt syn, og vi er veldig glade for at de nå vil endre både karrikaturtegningen og navnet.

KRITIKK: Det var samarbeidet mellom gjenbruksappen Tise og Nortura som satte fyr på debatten om joikakakene. Foto: Skjermdump Tise / Bildemontasje: Anders Boine Verstad

– Skal ikke bidra til diskriminering

I februar tidligere i år endret Nortura emballasje fra metall- til pappemballasje. Bakgrunnen for at designet ikke ble endret samtidig, handlet om å sørge for at kundene kjente igjen produktet, skriver Nortura.

– Våre produkter skal ikke bidra til diskriminering, og det må veie tyngst i denne saken, sier Stavenæs.

Nortura har vært i kontakt med både Sametinget og Samerådet for å forhøre seg om endringene.

– Vi ser at stadig flere store selskaper, både i Norden og internasjonalt, som bruker urfolks kulturer i sine produkter nå endrer sine produkter til en mer sensitiv og tidsrettet fremstilling, sier Hætta.

– I en tid hvor vi i verden nå har lært mye om hverdagsrasisme, er vi svært glade for at Nortura nå tar del i denne globale bevegelsen, legger Hætta til.

Se også: Ella Marie Hætta Isaksen vil ikke at samisk kultur skal forbindes med kjøttkaker på boks (artikkelen fortsetter under videoen):

Ella Marie Hætta Isaksen om Joika-debatten Du trenger javascript for å se video.

Vet ikke hvordan ny pakning blir

Nå sier Nortura at emballasjen først må bli brukt opp, før de går over på den nye versjonen med nytt navn og design.

Hvordan denne blir, vet de ikke enda.

Det Nortura kan si, er at de ønsker å beholde en samisk eller en nordnorsk profil på profil. Dette har Samerådet gått med på, ifølge pressemeldingen.

– Vi vil trenge mer tid på å endre selve navnet, som vil skje gradvis for å tilvenne forbrukeren til et nytt navn, sier Stavenæs.