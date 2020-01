Oppfordrer folk til å drepe samer etter omstridt dom

Det ble for heftig for noen å høre at en hel sameby får enerett til å forvalte området.

De kraftige reaksjonene kom på den anonymiserte appen Jodel.

Svensk høyesterett konkluderte sist uke at Girjas sameby har enerett til å forvalte jakt i sine tradisjonelle områder etter alders tids bruk.

Her er ett av innleggene som har skapt store reaksjoner:

Området det er snakk om er rundt Gällivare, i Nord-Sverige.

Etter dommen begynte det å dukke opp trusler på sosiale medier. Noen av disse gikk så langt som å oppfordre folk til å drepe en same for å redde jerven.

Flere innlegg er nå anmeldt til politiet i Sverige. Folk har begynt å slå ring om samene som holder til i området.

I Norge har en person tidligere blitt dømt for hatefulle ytringer mot samer. Saken gikk i to rettsinstanser. Dommen er historisk.

Dette førte blant annet til at folk fikk en opplevelse av at hatefulle ytringer roet seg.

– Støtt Sápmi mot netthets

På Instagram er det opprettet en emneknagg for å vise støtte til netthetsen som pågår. Det finnes også en egen Facebook gruppe som samler inn alle hatytringer. Gruppen vil anmelde så mange innlegg de bare klarer.

TAR GREP: Artist Sofia Jannok mener nok er nok. Foto: Pressefoto

Den samiske artisten Sofia Jannok tar nå opp kampen mot netthetsen.

– Vi må stå sammen og hjelpe Girjas sameby gjennom dette, sier hun til SR/SVT.

Hun synes at det er fælt å tenke på alle unge som leser dette. Artisten mener flere kan ta truslene på sosiale medier veldig ille opp.

Jannok er kjent som både musiker og aktivist i hele Sápmi. Inne på Facebook-gruppen ber de folk om å ta vare på hverandre mens hetsen pågår.

Les Sofia Jannoks innlegg på Instagram under:

Anmelder fortløpende

Saken berører også samepolitikken.

Samerådets president Åsa Larsson blind sier at Svenska Samernas Riksförbund (SSR) vill være behjelpelig med å anmelde alle innlegg med trusler mot samer.

ANMELDER ALT: Samerådets president Åsa Larsson Blind vil hjelpe alle med å anmelde hatefulle ytringer på nett.

– Det er viktig å dokumentere slike ytringer, slik at politiet motiveres til å sette inn ressurser i saken, sier Blind.

De er inne i startfasen med å samle inn truslene og skal anmelde ytringene fortløpende.

Blind sier videre at det er uakseptabelt at samebyen utsettes for disse ytringene bare pga. en rettssak Girjas vant mot staten.

Gruppen ber alle om å ta vare på hverandre mens dette pågår.

Politiet bekrefter anmeldelse

Svensk politi bekreftet mandag at det er kommet inn to til tre anmeldelser som viser netthets mot en bestemt gruppe mennesker.

Kommunikasjonskontakt Kristina Lantto i det svenske politiets Region Nord, sier at det vil ta tid før de får oversikt over hvor mange trusler det er snakk om.

De sier også at de opplever en økende hets mot etniske grupper, da særlig samer.