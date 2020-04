Etter sterke reaksjoner valgte Nordlys å korrigere det opprinnelige lederinnlegget, som ble skrevet i debatten om joikakaker.

I forumet Nordnorsk debatt har flere reagert på avisens lederinnlegg. Kommentarene gjorde sterkt inntrykk på Skjalg Fjellheim.

Deriblant motsvar som ble skrevet av medlem i Norsk kulturråd Maria Utsi ekstern lenke), og artist Ella Marie Hætta Isaksen.

– Noen har også ringt og fortalt at de gråt, da de leste lederen. Det gjør inntrykk på meg.

Nå legger redaktøren seg helt flat. (ekstern lenke)

I den opprinnelige lederen skrev de blant annet:

«Et slikt krenkelses-hysteri er antakelig mer skadelig for samenes anseelse, enn Joika-kakene noen gang vil være i nærheten av.»

Dette er nå slettet.

– Sårt når det kom fra Nord-Norges største avis

Maria Utsi ble rasende da hun leste lederen.

– Jeg ble fryktelig sint. Jeg opplevde innlegget som belærende og nedlatende.

PROVOSERENDE INNLEGG: Maria Utsi ble rasende og valgte å skrive et motsvar. Foto: Privat

Det var ekstra sårt for henne at innlegget kom fra Nord-Norges største avis.

Og i tillegg fra lederplass.

– Jeg kunne ikke la det stå uimotsagt. I innlegget prøvde jeg å forklare at min opplevelse, og min virkelighet var ganske annerledes enn deres, sier hun.

– Vi har gjort en feil

Reaksjonene gjorde at avisen valgte å korrigere lederen.

– Vi ser at noen ord og vendinger med god grunn kan oppleves som sårende og støtende for en god del samer, sier Fjellheim.

LEGGER SEG FLAT: Skjalg Fjellheim legger seg flat og beklager for innlegget. Foto: Ksenia Novikova / NRK

Hvilke ord mener du at dere ikke skulle ha brukt?

– Vi påstod jo at samer som reagerer på joikaboksene, er fornærmet eller hårsår. Det er ord som ikke burde vært benyttet.

– Vi er oppriktig lei oss for det, sier Fjellheim.

– Et steg i riktig retning

Han mener at de rett og slett har forsømt seg, og beklager det.

– Vi har ikke vært oppmerksomme nok på hvordan et majoritetsblikk kan støte mot erfaringer og opplevelser, som mange innenfor den samiske minoriteten har fått gjennom diskriminering og hets.

Denne beklagelsen setter Utsi pris på. Og legger vekt på at akkurat dette kanskje er det viktigste i beklagelsesbrevet.

– Nettopp det at de erkjenner at majoritetens blikk ofte kan bryte mot minoritetens opplevelse av virkeligheten. Bare den setningen viser en erkjennelse som er et stort steg i riktig retning, sier Utsi.