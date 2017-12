Legend om Trump: – Han vanærer landet hver dag

– Jeg tror vi alle er bekymra nå, med rette, over at ikke alle våre ledere er så rasjonelle akkurat nå. Atomvåpen er en enda større trussel nå, sier han.

Legend viser til den amerikanske presidenten, Donald Trump, som de siste månedene har vært i en ordkrig med Nord-Korea.

– Vår president er ikke den mest rasjonelle personen i USA. Og han har et stort atomvåpenarsenal i sine hender, sier Legend.

Han sier han synes det er flott å hedre ICAN.

– Jeg tror det er viktig at vi har denne samtalen om atomvåpen og hvor ødeleggende de er. For ofte kan disse våpnene havne i feil hender. Vi bør finne en måte for å bli kvitt dem, sier han.

«Vanærer landet vårt hver dag»

I intervjuet med NRK mandag utdyper han hva han synes om presidenten. Han tror «de fleste amerikanere er veldig bekymra»:

– Vi erkjenner at vi har en president som ikke er stabil, ikke kvalifisert til å være president. Han er ikke respektabel. Han er ikke på noe vis forberedt på å ha kontroll over atomvåpen, sier Legend, som håper på at Trumps «regime snart tar slutt».

– Han vanærer landet vårt hver dag, sier Legend.

Trump er tidligere blitt beskyldt for å være «ustabil», blant annet av flere amerikanske medier som i oktober spurte om Trump er egna til å være president.

Legend har også tidligere kritisert Trump. I september engasjerte han seg i en debatt mot Trump, ifølge Time, da amerikanske fotballspillere ville protestere mot behandling av afroamerikanere.

– Ekte helter i mine øyne

Konferaniser under nobelkonserten er David Oyelowo, skuespilleren som spilte fredsprismottaker Martin Luther King jr. i filmen «Selma». Han roser tildelinga av Nobels fredspris til ICANs kamp mot atomvåpen.

– Det som blir feira her er virkelig det verden trenger nå. Det kunne ikke vært en mer passende pris for å skape bevissthet rundt situasjonen, sier Oyelowo, som i pressekonferansen tidligere på dagen uttalte at det å ha atomvåpen er som å «sette et våpen mot ditt eget hode».

– Hva fikk deg til å si ja til jobben med å være vert under konserten?

– Hva skulle fått meg til å si net? Det er et utrolig arrangement som feirer folk som er ekte helter i mine øyne, sier han.

– Jeg elsker Norge

Legend er i Norge sammen med sin kone, Chrissy Teigen, som har norske aner. Før gårsdagens bankett, la han ut et bilde av de to på Instagram.

– Jeg elsker Norge. Det var et av de første landene som omfavna meg i starten av min karriere. I tillegg er kona mi delvis norsk, hun er glad for å være her og se litt mer av sine røtter, sier han.