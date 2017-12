Atombombe skrella huden av ham: – Jeg kan ikke tilgi

– Bare kjenn her, sier han.

Den aldrende japaneren løfter på hatten. Tar hånda til journalisten og legger den på hodet sitt. En tydelig kløft i hodeskallen går ned mot øret fra midten av hodeskallen.

Saito forteller at han stod halvannen kilometer fra stedet der atombomben i Hiroshima smalt i 1945.

Masakuzu Saito lar folk kjenne på kløfta i skallen hans. Foto: Margrete Konstad / NRK

– Jeg kan ikke tilgi bombene. De drepte så mange, gamle som unge. Og vi som overlevde lider fortsatt av konsekvensene, sier han til NRK via en tolk.

– Det må ikke skje igjen

Siden atombombene ramma Japan den gangen, har Saito og andre overlevende, via sine krefter til kampen for å utrydde atombomber.

Når organisasjonen ICAN mottar Nobels fredspris i morgen, deler de æren med de overlevende.

Saito sier han kan forstå at stormakter kriger med våpen, men bruk av atombomber rammer så hardt at han ikke kan forstå.

– Det må ikke skje igjen. Jeg vil se for meg en verden uten atomvåpen, sier han.

De overlevende fra Japan tok med seg frø til fire trær til Oslo. Ordfører i Hiroshima, Kazumi Matsui og byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen, taler foran pottene der den symbolske gaven skal vokse. Foto: Margrete Konstad / NRK

De siste månedene har ordkrigen mellom de to atommaktene Nord-Korea og USA tapetsert nettaviser i flere runder. Senest for halvannen uke siden trua Nord-Korea med ny atomprøvesprengning.

Saito skulle gjerne hatt en alvorsprat med USAs president Donald Trump.

– Jeg ville fortalt ham at USA bør være den første til å fjerne sine atomvåpen og forby dem. Jeg håper på at USA kan gå foran. Så vil de andre landene følge etter, sier han.

Les også: Nobels fredspris for 2017 går til Den internasjonale kampanjen mot atomvåpen

Starta organisasjon for overlevende

De overlevende er med når Oslo kommune får en symbolsk gave fra Japan, frø fra fire trær som også overlevde bombene. Etter hvert som trærne vokser seg store, skal de plantes på et offentlig sted i hovedstaden.

Nå sitter Satio på en av de 22 stolene satt av til atombombe-overlevende i Botanisk hage i Oslo under overrekkelsen denne lørdagen.

– Jeg tror menneskekroppen er som en tomat, huden faller av når det blir for varmt. Jeg fikk huden skrella av etter bomben, sier han, og stryker over den røde og ru huden på hendene. Foto: Margrete Konstad / NRK

Det er først når Saito forteller om andres lidelser at Saito må ta en pause for å samle seg.

– En gammel kollega kom til meg og sa at han tenkte å ta livet av seg selv og familien. Han var så skadd at han ikke kunne jobbe og fø familien. Da sa jeg stopp, sier han.

Saito starta da arbeidet med en av de første organisasjonene som skal ta vare på de overlevende etter bombene i Nagasaki og Hiroshima.

– Jeg håper fredsprisen setter fart på arbeidet mot atomvåpen i verden. Det å få en slik pris motiverer til å stå på videre, sier han.

Les også: Stortingsflertallet ber regjeringa om å utrede konsekvenser av atomforbud

Det er asken etter min far

Eiko Tachibana og Hishashi Chosokabe var i nærheten da amerikanerne slapp atombomba i Hiroshima. Foto: Margrete Konstad / NRK

På to av de andre stolene i botanisk hage sitter Hiroshima-overlevende Eiko Tachibana og Hishashi Chosokabe. De mener også at atombomber bør forbys.

– Mennesker er idioter som ikke lærer av historien. Når skal dette stoppes? spør Tachibana, kvinnen som var bare fem år da hun så at atombomba lyste opp himmelen.

Hun skulle også gjerne snakka med den amerikanske presidenten. Ville sagt at han må kvitte seg med atomvåpnene.

– Men jeg tror ikke han ville hørt på meg, sier hun.

Chosokabe, som oppholdt seg rundt 20 kilometer utafor byen da bombinga skjedde, forteller at han så den karakteristiske soppskyen bomba skapte.

– Hver gang jeg ser bilde av den, tenker jeg at det ikke er en sky. Jeg tenker på det som asken etter min far, sier han, som aldri så sin far igjen etter angrepet.

Les også: Ambassadører boikotter utdelinga av Nobels fredspris

– Symboliserer håp

Sammen med arbeidet mot atomvåpen, er Chosokabe opptatt av at han mener de overlevende, hibashukaene, ikke har blitt godt nok vare på.

Ordføreren i Hiroshima, Kazumi Matsui, som er tilstede for å overrekke frøene, sier til NRK at mange har lidd, og at ivaretakelsen av de overlevende er nasjonale myndigheters ansvar.

Her plantes frøene som har kommet fra Japan til Oslo som en symbolsk gave i anledning utdelinga av Nobels fredspris. Du trenger javascript for å se video. Her plantes frøene som har kommet fra Japan til Oslo som en symbolsk gave i anledning utdelinga av Nobels fredspris.

Byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen tok imot frøene lørdag, og takka samtidig ordførerne og de overlevende for innsatsen i kampen for fred.

– Oslo er en grønn by med mange trær. Men disse vil bety mer for oss fordi de symboliserer håp, sier han foran de overlevende.