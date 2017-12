Dette pianoet sto igjen etter at atombomben hadde falt

På morgenen mandag 6. august 1945, kvart over åtte på morgenen, slippes den amerikanske atombomben kalt «Little Boy» over den japanske byen Hiroshima.

Bomben treffer bysentrumet, og nær sagt alt innenfor en radius av 2–3 kilometer jevnes med jorden, av bombens sprengkraft og av brannene som følger. Om lag 100.000 mister livet umiddelbart, enda flere mister sine hjem og sine eiendeler.

Radioaktive pianoer

Mitsunori Yagawa, en pianostemmer og andregenerasjon overlevende, bestemmer seg for at pianoer skal være hans bidrag til at verden ikke glemmer tragedien i hjembyen og som advarsel om atombombens grufulle kraft.

Nobelvinneren på pressekonferanse:

– Masseødeleggelse er forhistorisk

Nå har han en samling av seks pianoer som var i bruk da katastrofen var et faktum. Mitsunori Yagawa har fått dem fra ulike eiere og møysommelig satt dem i spillbar i stand igjen.

Pianoene har fått navnet «Hibaku Pianos», utfra hibakusha som et japansk uttrykk for de atomoverlevende. Populært kalles pianoene også for «Atomic Pianos».

Flere av dem har fortsatt merker etter splinter i den svarte lakken. Noen er også fortsatt svakt radioaktive. Men klangen er den samme, ifølge pianostemmeren.

STOR INTERESSE: Pressebudet, spesielt fra de japansk tilreisende, var stort da kassen med Hibaku-pianoet skulle åpnes. Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix

Sendt i kasse

De seks pianoene brukes nå i fredskonserter eller ved arrangementer mot atomvåpen.

For Mitsunori Yagawa er i likhet med store deler av den japanske befolkningen en iherdig atomvåpenmotstander.

Da ICAN, Den internasjonale kampanjen mot atomvåpen, ble kunngjort som årets vinner av Nobels fredspris, kom ideen om at ett av «atom-pianoene» burde benyttes under fredspriskonserten.

VERDIFULLT: Følgelappene på kassen levner liten tvil om at pianoet må håndteres med stor forsiktighet. Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix

Pianoet, som er produsert av Yamaha allerede i 1938, ble denne uken fraktet til Oslo, godt beskyttet av en solid trekasse. I formiddag ble kassen forsiktig åpnet i Telenor arena, foran kameralinsene til norsk, internasjonal og japansk presse.

– Interessen var spesielt stor blant de tilreisende japanske journalistene, som gav uttrykk for at de var glade over å få være til stede, sier Bjørn-Richard Johansen, pressetalsmann for Nobels Fredspriskonsert.

Han beskriver utpakkingsminuttene som et høytidelig øyeblikk, gitt vissheten om alt det katastrofale som skjedde rundt pianoet.

Vil stemme pianoet selv

Pianostemmeren selv kom til Norge i dag, både for å overvære fredspriskonserten og stemme pianoet, som skal stå på scenen under konserten.

– Jeg håper at folk som opplever klangen av Hibaku-pianoet vil kunne reflektere over verdien av fred og de grusomme konsekvenser av atomvåpen.

– Hibaku «Atomic» pianoet opplevde tragedien av atombombene og kan med sin klang formidle sitt budskap videre. Som andregenerasjon Hibakusha og pianostemmer, fortsetter dette å være mitt kall i livet, sier Mitsunori Yagawa gjennom arrangøren av fredspriskonserten.