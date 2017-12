Nobels fredspris 2017

Fredsprisvinneren vil ikke kritisere Erna Solbergs manglende applaus

ICAN-leder Beatrice Fihn varsler at hun kommer til å legge press på den norske regjeringen fremover. Dagen derpå vil hun imidlertid ikke kritisere statsminister Erna Solberg for bevisst å ha unnlatt applaudere deler av Fihns nobeltale. – Jeg var glad for å ha henne der, sier Fihn.