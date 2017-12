Statsministeren unnlot bevisst å klappe under fredspristalen

I begrunnelsen for at ICAN, Den internasjonale kampanjen mot atomvåpen, ble tildelt årets fredspris, var arbeidet med en FN-avtale om å forby atomvåpen sentralt.

122 av FNs medlemsland vedtok i juli forbudet. Norge er blant landene som ikke ønsket å være med i prosessen.

Under dagens nobelseremoni, der vinneren fikk tildelt prisen og holdt en tale, merket flere seg at Norges statsminister ikke klappet – på tidspunkt der applausen runget rundt henne.

Fredsprisvinner og ICAN-leder Beatrice Fihn, kom med indirekte kritikk av land som Norge.

– Til de nasjoner som tror de er beskyttet av atomvåpenparaplyen: Vil dere virkelig være med på å ødelegge dere selv og andre på egne vegne? spurte hun i talen.

VIL LØSNE GREPET: – Det er galskap å la disse våpnene bestemme over oss, sa ICANs leder Beatrice Fihn i takketalen.

Måtte forklare seerne

SVTs kommentator Katia Elliot følte hun måtte forklare statsministerens manglende entusiasme for noen punkter i talen.

– Jeg måtte forklare for svenske seere hvorfor den norske statsministeren var så tilbakeholden med applausen, og at dette henger sammen med at Norge er imot atomforbudet, sier Katia Elliot til NRK.

Også på Twitter har flere reagert og bemerket statsministerens kroppsspråk. Både svenske og norske brukere har kommentert det de har sett.

– Jeg applauderte på de fleste punktene

Det var et bevisst valg fra statsministeren å ikke klappe, kommer det fram på direkte spørsmål etter seremonien.

Statsminister Erna Solberg (H) med følge under nobelseremonien i Oslo rådhus i dag. Her i samtale med finansminister Siv Jensen (Frp). Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Da hun ble spurt av NRK om hun kunne ønske at hun klappet mer, svarte hun følgende:

– Jeg applauderte på de fleste punktene, med unntak av de punktene som påpeker utfordringen. Det er faktisk slik at vi må ha nedrustning som alle partene er med på. En traktat som forbyr atomvåpen, uten at atomstatene er med på det – det er vanskelig for oss, sier Solberg.

Solberg mener noe av det ICAN arbeider for «går direkte imot det som er NATOs forsvarskonsept».

– Det vi må få til er gjensidig nedrustning. Vi må få en verden fri for atomvåpen, men da må atommaktene være med. Det når man ikke med et forbud som land med atomvåpen ikke er med i, sier Solberg.

– Det er en felles ambisjon å bli kvitt atomvåpen, sier Solberg etter seremonien i Oslo rådhus. Men hun er uenig med ICAN om veien til målet.

– En felles ambisjon

Solberg sa etter seremonien at det var en fin seremoni med et viktig tema.

– Det er en felles ambisjon å bli kvitt atomvåpen, sier Solberg, som er uenig med fredsprisvinneren om veien til målet.

Tidligere sekretær i Nobelkomiteen, Geir Lundestad, har sagt at årets fredspris til den internasjonale kampanjen mot atomvåpen er et spark til Norge.

– Det er klart at dette egentlig er en kritikk av atomlandene og Nato – inkludert Norge – som ikke stemte for resolusjonen, sa Lundestad da det tidligere i høst ble klart hvem som skulle bli tildelt fredsprisen.

KRITISERTE: – Atomvåpen må aldri, aldri bli brukt igjen, sa Nobelkomiteens leder Berit Reiss-Andersen og kritiserte landene som ikke ønsker et atomforbud.

