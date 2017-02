Cappelen ryster dommeren: Prøvde å lure hele Oslo politidistrikt

Samme året som Cappelen står tiltalt for å ha smuglet inn nesten et tonn hasj, møtte han politiet i Oslo – for å villede dem.

– Vi sitter rystet tilbake. Det er ikke så mye som overrasker oss lenger, men dette, sa dommer Kim Heger etter at Gjermund Cappelen fortalte hvordan han lurte politiet.

– Det var bare noe jeg sa for å holde fokuset borte fra meg selv, sier Cappelen.

– Er det noe her som stemmer. Det virker som du bare har sittet og sett på «Narcos» her, og så sier du dette til politiet, som skriver det ned? sier dommeren med henvisning til TV-serien om narkobaronen Pablo Escobar.

– Ja, det er noen ting som stemmer. Som at nederlenderne tok over. Men ellers er det bare dikting.

– Da kalles det for dikt, oppsummerte dommeren.

Smilte av sin egen bløff

– Det er for å holde fokuset bort fra norske omsettere, blant annet meg selv. Det er ikke direkte feil, men det mangler en del, sa Gjermund Cappelen mens han smilte.

I retten i dag ble det lest opp et referat fra møtet som senere havnet i rapporten «2022 – Fremtidens kriminalitetsutfordringer i Oslo». Rapporten skulle være en form for trendrapport, og fungerte som et styringsdokument for hvordan politiet i hovedstaden skulle jobbe i årene fremover.

«I Norge blir det smuglet inn 30 tonn hasj i året. Det er det marokkanske nettverkene som står bak dette.»

– Noe av innholdet her er fra meg.

– Hvorfor sa du ja til å delta på et slikt møte? spurte aktor Kristine Schilling.

– Eirik ville det. Han visste jeg hadde peiling.

I 2012 hadde Strategisk stab i Oslo politidistrikt fått oppdrag med å utarbeide rapporten. Bak rapporten var en rutinert prosjektgruppe, bestående av prosjektleder Roger Stubberud, politioverbetjent Rune Rekdal, seniorrådgiver Marius Kvithyld – og politioverbetjent Eirik Jensen.

Med på møtet var altså hasjsmugleren Gjermund Cappelen.

– Var det ikke risikofylt? spør aktor Kristine Schilling.

– Jo, men det er en måte å avlede oppmerksomheten bort fra meg, blant annet ved å si at det ikke er nordmenn som driver med hasj. Det er trendene fremover som er interessante for disse gutta. Det er klart det er risikofylt, men det er en måte å avlede oppmerksomheten fra meg selv. At det er ikke nordmenn som driver hasjvirksomhet.

– Det står ikke noe om personbiler, trailere eller grenseoverganger (i møtereferatet, red.anm.)? spør aktor Kristine Schilling.

– Nei, det er for å holde fokus vekk fra meg selv. Det er en avledningsmanøver. Men det er riktig at marokkanerne tok over markedet.

Arbeidskonflikt

Etter å ha havnet i en heftig arbeidskonflikt 2011 mistet Eirik Jensen jobben i avdelingen for spesielle operasjoner (SO), blant annet fordi Jensens ledere var skeptiske til måten han jobbet med kilder på.

Som en del av sin stillingsbeskrivelse i strategisk stab hadde Jensen fått gjennomslag for at han fortsatt kunne pleie kontakt med gamle kilder.

I sin forklaring fortalte Jensen selv at han endte opp med å utarbeide en egen stillingsbeskrivelse for sin nye jobb, som rådgiver i Strategisk stab i Oslo politidistrikt, med visepolitimester Sveinung Sponheim som sin nærmeste overordnede.

– Jeg fikk beskjed om å finne på en jobb, sa Jensen i retten, og beskrev en konflikt med Einar Aas, leder for seksjon for organisert kriminalitet i Oslo politidistrikt.

Endret forklaring

Gjermund Cappelen har også blitt spurt om arbeidet med rapporten tidligere. Han sa ingenting da om at han bløffet politiet, torsdag 2. februar: «Jeg sa at det ikke fungerte som tidligere, at de etniske nordmennene styrte butikken. Jeg sa at det gjerne var folk fra andre land, for eksempel Marokko, som tok over» sa Cappelen i retten.

– Er det riktig? spurte aktor.

– Ja, det vet alle, svarte Cappelen da.

Nå forteller han altså at han lurte og villedet politiet.

I møtereferatet kommer det også frem at Cappelen forteller politiet at han sitter med denne kunnskapen fordi han smuglet hasj rundt år 2000. Aktor lurer på hvordan han kan fortelle dette til politiet, og om det var fordi han trodde det var foreldet.

– Nei. Det var kanskje litt skummelt, men Eirik sa de ikke var ute etter å ta meg for 12 år siden.

Selv om dette kom frem på møtet i 2012 – med Eirik Jensen til stede – har den korrupsjons- og narkotiltalte politimannen nektet for at han visste at Cappelen smuglet hasj på denen tiden.

John Christian Elden har tidligere uttalt følgende til NRK om rapporten:

– Cappelen var en av mange kilder som hadde opplysninger om hasjmiljøet i Oslo og hasjtrendene, og som de brukte.

– Hvor viktig var Cappelens bidrag til rapporten?

– Nå var han kun i et møte og det ble bekreftet at de opplysningene han kom med var riktige og det var også ting politiet visste fra før. Så han var ikke så viktig kilde.

– Er det en mulighet for at han forsøkte å påvirke politiets arbeid i en retning som var til hans fordel?

– Det har han helt sikkert alltid vært åpen for, men nå stemte disse opplysningene med det politiet visste fra før så de hadde ikke noe behov for oppfølgingsmøte, svarer Elden.