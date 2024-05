Flyet landet like over 18:30 og har nå parkert på den millitære delen av Gardermoen.

Ifølge NRKs opplysninger skal terrorsiktet Arfan Bhatti nå fraktes direkte til Kongsvinger fengsel.

Et team fra politiets beredskapstropp dro i all hast til Pakistan for å ta med seg Bhatti til Norge på torsdag, ifølge NRKs opplysninger.

Det chartrede privatflyet av typen Bombardier Challenger eies av et utenlandsk flyselskap, som norske myndigheter har en avtale med.

Flyet tok av fra Islamabad torsdag formiddag og mellomlandet like før klokken 15 i Romanias hovedstad Bucuresti.

Tidligere har det samme flyet blant annet fraktet den norske statsministeren til utenlandsoppdrag i risikoområder, ifølge NRKs opplysninger.

Bhatti fikk beskjed om at han skulle til Norge bare noen timer før norsk politi ankom. Da han ble hentet ut av fengselscellen og overlevert til norsk politi, skal Bhatti ikke ha ytt motstand.

Det ble kjent at Bhatti var på vei til Norge fredag morgen.

Pakistanske myndigheter hadde tillatt at Bhatti kunne utleveres, men avgjørelsen ble anket av hans pakistanske advokater. Senest 29. april møtte de opp i retten for å argumentere mot utleveringen.

Fakta om Arfan Q. Bhatti Ekspander/minimer faktaboks Arfan Qadeer Bhatti er norsk statsborger med pakistansk bakgrunn. Han er straffedømt flere ganger, blant annet for trusler, utpressing og vold.

I 2008 ble Bhatti dømt for medvirkning til skadeverk på synagogen i Oslo i 2006, men frikjent for tiltalepunktet om terrorplanlegging.

Han er senere blitt dømt for vold i nære relasjoner.

Bhatti ble internasjonalt etterlyst etter Oslo-terroren juni 2022. Han er siktet for medvirkning til terrorhandling. Kilde: NTB/NRK

Kjent norsk islamist

Arfan Qadeer Bhatti er norsk statsborger med pakistansk bakgrunn. Han er straffedømt flere ganger, blant annet for trusler, utpressing og vold.

Fire er siktet for terror etter angrepet mot det skeive miljøet i Oslo 25. juni 2022. I tillegg er Zaniar Matapour tiltalt for å ha skutt og drept to og skadet flere i angrepet.

Hovedforhandlingen mot Matapour har pågått siden mars.

Hvorvidt han kommer til Norge i tide til å vitne i straffesaken mot terrortiltalte Zaniar Matapour, har vært et tema gjennom hele den pågående rettssaken.

Meldinger en Telegram-konto politiet mener å kunne knytte til Bhatti har sendt en agent i E-tjenesten, er blant bevisene som er fremvist i retten.

Å få Bhatti utlevert til Norge har vært en lang prosess.

Politietterforskere og statsadvokatene reiste i månedsskiftet januar/februar 2024 til Pakistan, og samlet bevis de mener knytter Bhatti til kontoen.

Nå er det lagt opp til at Bhatti skal vitne i saken tirsdag og onsdag neste uke.

Tiltalt Zaniar Matapour (44) Tiltalt for grov terrorhandling, med en øvre strafferamme på 30 år. Norsk-iransk av kurdisk opphav. Han var 12 da han og familien kom som flyktninger til Bergen i 1991. PST har hatt kjennskap til Matapour siden 2015, med bekymring om at han da ble radikalisert og inngikk i et ekstremt islamistisk kontaktnettverk i Norge.

De siktede Arfan Bhatti Siktet for medvirkning til grov terror. Bhatti forlot Norge 7. juni 2022, og ble pågrepet i Pakistan i etterkant av terrorangrepet. Norske myndigheter har ønsket ham utlevert. Bhatti har motsatt seg utlevering, og fordi det ikke finnes noe utleveringsavtale, har prosessen vært komplisert. Men på morgenen 3. mai 2024 kom plutselig nyheten om at Bhatti er på vei til Norge. Bhatti hadde kontakt med Matapour før terrorangrepet, men sier han ikke har hatt noe med angrepet å gjøre. De to ble stoppet av politiet i Oslo i april da de fulgte etter SIAN-leder Lars Thorsen. Thorsen skulle brenne koranen utenfor en moské. Bhatti og Matapour hadde kniv i bilen. 14. juni la han ut et bilde av et brennende regnbueflagg på sin Facebook-side. Han la også ut et sitat som kan tolkes som en oppfordring til drap på homofile. Les mer

Aisha Shezadi Kausar (32) Siktet for medvirkning til grov terror. Politiet mener hun forsøkte å hjelpe til med å etablere kontakt mellom norske islamister og noen i terrorgruppa IS i dagene før angrepet i Norge. Ifølge siktelsen er det hun som står bak meldingene som førte til at E-tjenesten varslet PST om et forestående terrorangrep i Oslo. Kausar bor nå i et telt i den kurdiske fangeleiren Roj nordøst i Syria, sammen med sønnen sin. Kurdiske selvstyremyndigheter sier Kausar selv avgjør om hun vil bli utlevert til Norge. Hun erkjenner ikke straffskyld for det hun er siktet for. Les mer

Mann (36) Norsk-pakistaner siktet for medvirkning til grov terror. Matapour hadde med telefonnummeret til mannen på en lapp i lomma da han utførte terrorangrepet. Forsvarer Øyvind Bratlien har sagt at det ikke er mulig å vite hvorfor Matapour hadde tatt med seg nummeret til 36-åringen, men at de er bekjente. Politiet har en teori om at 36-åringen kan ha hjulpet Matapour med å skaffe våpen før angrepet. Mannen erkjenner ikke straffskyld.

Mann (47) Mannen har somalisk statsborgerskap. Han er siktet for medvirkning til grov terror. Telefonnummeret til mannen ble funnet i lomma til Matapour etter angrepet. Leiligheten til 47-åringen er den siste kjente boligen Matapour var i før angrepet skjedde. Matapour spilte inn en baya – et troskapsløfte til IS – i leiligheten, før han tok taxi til Oslo sentrum. Han nekter straffskyld.