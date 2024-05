Tidligere RU-leder melder seg ut etter ny leders terror-uttalelser

Tidligere leder av Rød Ungdom, Alberte Bekkhus, melder seg ut av organisasjonen etter at nåværende RU-leder, Amrit Kaur, omtalte Jens Stoltenberg, Jonas Gahr Støre og Nicolai Tangen som terrorister i en TikTok-video.

– For et drøyt tiår siden meldte jeg meg inn i Rød Ungdom. 10. mai i fjor, meldte jeg min avgang som RU-leder. I dag, meldte jeg meg med tungt hjerte ut av organisasjonen jeg vokste opp i, skriver Alberte Bekkhus på Facebook-konto fredag kveld.

Hun skriver videre at å se AUF-leder Astrid Hoem svare på anklager om at hennes partileder, og hennes parti, kalles for terrorist - det går ikke.

– Jeg er fortsatt stolt medlem av Rødt og har ingen planer om endre det, hvis noen skulle lure, skriver Bekkhus.

Amrit Kaur ble fredag kveld kastet på glattcelle etter å ha demonstrert utenfor Norges Bank i Oslo. Hun kritiserte både oljefondet og Norges Banks investeringer i våpenselskaper som har avtaler med Israel.

Fredag kveld sier Kaur at hun er enig at det var drøyt å kalle Støre for terrorist, men at hun ikke kommer til å slette videoen.

Til Nettavisen sier Kaur fredag kveld at hun trekker uttalelsen om Støre.

– Jeg hadde nettopp kommet ut fra glattcelle og hadde nok litt høyt energinivå.

Hun mener Arbeiderpartiet har gjort for lite rundt situasjonen på Gaza.