Hva er tilfluktsrom?

Tilfluktsrom er permanente beskyttelsesrom som skal verne befolkningen mot skader ved krigshandlinger. Tilfluktsrommene er inndelt i private og offentlige rom og er plasserte i de områder man i sin tid regnet med at behovet var størst. Tilfluktsrom som sivilt beskyttelsestiltak er regulert i sivilbeskyttelsesloven med tilhørende forskrifter.

Hva beskytter tilfluktsrommene mot?

Tilfluktsrom gir god beskyttelse mot eksplosjoner, splinter og sammenrasing av bygg. De fleste tilfluktsrom vil redusere skadevirkningene fra konvensjonelle våpen, det vil si skader som følge av trykkbølger og fra splinter. Tre av fire tilfluktsrom er dimensjonert mot farlige gasser. Mange tilfluktsrom vil også medvirke til å redusere stråling fra radioaktivt nedfall, og i noen grad direkte stråling under kjernefysiske sprenginger.

Hvor mange tilfluktsrom finnes det i Norge?

I Norge er det nesten 20.000 tilfluktsrom med plass til litt over 2,5 millioner mennesker. Det er cirka 19.000 private rom med cirka 2,2 millioner plasser og cirka 600 offentlige rom med 300.000 plasser.

Hva er offentlige tilfluktsrom?

Offentlige tilfluktsrom er for alle som oppholder seg i det aktuelle området. Kommunen eier disse rommene og har ansvaret for vedlikehold, mens Sivilforsvaret har ansvaret for drift og klargjøring i en beredskapssituasjon. Denne type tilfluktsrom ble primært bygget i byer og større tettsteder for å gi vern for folk som er konsentrert utendørs i bysentra, trafikkområder og lignende.

Hva er private tilfluktsrom?

Private tilfluktsrom er for personer som oppholder seg på eiendommen eller i bygget. Eksempel på private tilfluktsrom er kontorbygninger, skoler, barnehager, borettslag, bedrifter, butikker og hoteller. Størrelsen på private tilfluktsrom er tilpasset antall personer som normalt oppholder seg på eiendommen. Det er derfor ikke ønskelig at andre som oppholder utenfor eiendommen skal søke dekning der. Private tilfluktsrom er bygget på byggherrens regning. Eier av bygget har ansvaret for å vedlikeholde rommet i fred og klargjøre og drifte rommet ved beredskap. Det skal være skiltet til tilfluktsrommet inne i bygget.

Hvor lang tid tar det før man kan bruke tilfluktsrommene i en krisesituasjon?

Tilfluktsrommene skal kunne tas i bruk på 72 timers varsel og man skal kunne opphold seg i tilfluktsrommet i minst seks timer. Sivilforsvaret har ansvaret for klargjøring og drift av de offentlige rommene. Eier og bruker av private tilfluktsrom har tilsvarende ansvar for sine tilfluktsrom.

Hvem har oversikt over alle private tilfluktsrom?

Sivilforsvaret, som er en del av DSB, har det overordnede ansvaret for lister over tilfluktsrom i kommunene i Norge. Kommunene bør også ha en oversikt i henhold til sivilbeskyttelsesloven §§ 14 og 15. Kommuner kan få lister fra DSB med stedsangivelse over alle tilfluktsrom i kommunen.

Hvem har ansvaret for tilsyn av tilfluktsrom?

Sivilforsvaret har ansvaret for tilsyn med offentlige og private tilfluktsrom, mens Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO) foretar tilstandskontroll av tilfluktsrom i industrivernpliktige bedrifter. Sivilforsvaret har en ambisjon om å gjennomføre 200 tilsyn i året.

Hva skal jeg gjøre hvis det ikke er tilfluktsrom i nærheten av der jeg er?

Dersom det ikke finnes tilfluktsrom i umiddelbar nærhet når flyalarmen går, ta dekning i bygget du er i eller nærmeste naturlige sted. Det kan for eksempel være i kjellere, plass-støpte trappesjakter eller rom i midten av bygget (unngå vinduer). Mange har tilgang til private tilfluktsrom uten at en kanskje vet det. Det kan for eksempel være på jobben eller på treningssenteret. Hvis det er tilfluktsrom i bygget, skal tilfluktsrommet være skiltet i bygget.

Tilhører jeg et spesielt tilfluktsrom?

Nei, det gjør du ikke. Bruk det offentlige tilfluktsrommet som er nærmest der du er. Hvis bygningen du befinner deg i har privat tilfluktsrom, bør du benytte dette.

Er tilfluktsrommene tilpasset personer med funksjonsnedsetting?

De fleste tilfluktsrom er bygget før krav til universell utforming ble innført, og er dermed ikke spesielt tilpasset personer med funksjonsnedsetting.

Kan man ta med dyr i tilfluktsrom?

Nei, det er ikke mulig å ta med dyr i tilfluktsrom.

Kan tilfluktsrom være et bombemål for en fiende?

Ifølge Genèvekonvensjonene skal sivilbefolkningen ikke være et mål i krig. Så i utgangspunktet skal ikke tilfluktsrom være et mål.

Hvorfor er det ikke nok tilfluktsrom til alle?

Bruken av tilfluktsrom må kombineres med evakuering til trygge områder for de som ikke får plass i tilfluktsrommene. Kommunene skal ha planer for evakuering av sine innbyggere. Da tilfluktsrommene ble bygget, var det planer for at en stor andel av befolkningen skulle gjøre tjeneste i Forsvaret og andre skulle opprettholde kritiske samfunnsfunksjoner hvis det ble krig. Noen områder ble vurdert til å være tryggere, slik at det ikke var behov for tilfluktsrom på mindre steder uten militær aktivitet. Tilfluktsrom skulle også kombineres med evakuering og krigsutflytting, slik at det ikke var behov for plass til alle.

Dagens tilfluktsromsportefølje har kostet cirka 50 milliarder kroner å bygge. Utbyggingen ble gjennomført fra 1948 og frem til 1998. Det er med andre ord meget kostbart og tidkrevende å bygge slike rom.

(Kilde: Sivilforsvaret)