– Etter en konkret vurdering har NFF konkludert med at vi står overfor «særlige forhold» som gjør at lagene skal få spille kampen, men at den må gå for tomme tribuner.

De skriver videre at i vurderingen av «særlige forhold» er det blant annet vektlagt at klubbene står overfor en ekstraordinær situasjon ved at vi ikke tidligere har hatt lignende aksjoner så systematisk rettet mot spillflatene og med en slik grad av samarbeid og koordinering mellom ulike supportergrupperinger.

– Vi vurderer at trykket mot klubbene uansett er høyt ved at egne supportere har rettet aksjoner mot fotballbanen under kamp, at klubbene må identifisere og sanksjonere egne supportere som har kastet gjenstander og at klubben risikerer bøter og eventuelt andre sanksjoner pålagt av NFFs uavhengige domsorganer.

Spilles på nytt

Det var også fare for at begge klubbene fikk null poeng, men det kommer ikke til å skje. I stedet blir kampen spilt på nytt.

– Endelig, vurderer NFF at bakteppet for aksjonene er slik at det å sette kampresultatet til 0–0 og 0 poeng i denne konkrete saken innebærer en unødvendig stor risiko for å eskalere spenning i en allerede betent situasjon for norske toppklubber.

– Strengt

– Strengt på sitt vis. Men NFF har jo bestemt seg for å markere seg overfor protestene nå, sier NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt.

Saltvedt mener det er ingen grunn til å tro at dette vil gi en preventiv effekt på norske supportere som misliker videodømming.

– Heller tvert imot. Noen vil vel også se på det som et slags omen for hvordan tribunene på sikt kan ende opp med å se ut i norsk eliteserie hvis man ikke får til en mer konstruktiv dialog enn NFF har klart til nå.

Sportskommentator i NRK, Jan Petter Saltvedt. Foto: Lars Thomas Nordby / NRK

Glad for omkamp

– Det er bra at de velger at den skal gjenopptas og skal spilles på nytt og at det ikke blir poengdeling. Det er veldig spesielt at det er reaksjonen med tanke på at det er fellesprotest mot VAR. Hadde man stoppet aksjoner så hadde man visst at det ikke hadde blitt nye aksjoner. Det er litt overraskende, men heller ikke overrasket.

Det sier Tony Johansen i Kanarifansen. Han mener det blir feil å utestenge supporterne, og sier de vil komme med flere uttalelser etter hvert.

– Vi skal alliere oss med resten av supporterne og hva vi tenker rundt pressemeldingen. Dette må alle stå sammen om og det er fint å se at klubbene tar ekstra tak. Det er litt tidlig å kommentere.

Blir tema på fotballtinget

Norges Fotballforbund bekrefter også at videodømming blir tema på neste års fotballting i mars.

–Jeg og vi bruker mye tid på å møte og lytte til norske supportere på ulike nivåer. Dette er en god del av jobben, synes jeg. Vi er brennende opptatt av at det skal være stor ytringsfrihet i norsk og internasjonal fotball. Jeg er ydmyk for at vi tidligere kanskje ikke har kommunisert tydelige nok hva som er effektive demokratiske kanaler for å bli involvert i spørsmålet om VARs fremtid i norsk fotball.

– Vi skal nå gjøre vårt beste i å møte oppfordringen fra klubbene og supporterne på en god måte, sier fotballpresident Lise Klaveness.