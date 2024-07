Trump snakket med Zelenskyj – lover å få slutt på krigen

I en melding på sin plattform Truth Social, skriver Trump at de to har hatt en veldig god samtale.

Ifølge Trump lovet han Zelenskyj å få slutt på krigen i Ukraina.

– Jeg setter pris på at president Zelenskyj tok kontakt. Som USAs neste president vil jeg bringe fred til verden, og få slutt på krigen som har kostet så mange liv. Den har også ødelagt utallige uskyldige familier, skriver Trump.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj gratulerte Trump med nominasjonen. Foto: Susan Walsh / AP

Det skal skje allerede før han tiltrer som president i januar, om han vinner valget 5. november.

Den ukrainske presidenten, sier ifølge Reuters, at han gratulerte Trump med nominasjonen og at han fordømte attentatet. Han sier også at de har blitt enige om å holde et fysisk møte.

Hvordan Trump skal få slutt på krigen i Ukraina er ikke kjent.