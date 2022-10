Støre om atomtrusler: Forstår at folk er redde

Når ett av våre naboland truer med å bruke atomvåpen, så skaper det naturligvis frykt, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

– Da vil jeg gjøre det veldig klart: Kjernefysiske våpen må aldri brukes. En atomkrig kan ikke vinnes og må ikke kjempes. Det vet også det russiske regimet.

Skulle det komme radioaktivt nedfall i Norges retning, har vi en god atomberedskap, ifølge Støre.

– Vi har oppdaterte planer for å møte en slik situasjon med nødvendige tiltak. Men jeg forstår likevel at mange er urolige. Jeg har møtt mange barn og unge de siste dagene som er redde for det som skjer, og det forstår jeg godt, sier han.

– Jeg vil gjenta: Vi ser ikke i dag en direkte militær trussel mot Norge, men vi har skjerpet beredskapen siden desember i fjor, i forkant av krigen, da vi så en militær kraftsamling fra Russlands side på Ukrainas grenser.

(NTB)