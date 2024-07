Boeing B-52 Stratofortress er et amerikansk langtrekkende, åttemotors, jetdrevet, tungt bombefly. De ble brukt mye under Vietnamkrigen og under Golfkrigen i 1991, ifølge Store norske leksikon.

Bombeflyet kan bære en tung last med luftavfyrte kryssermissiler. Noen av flyene er også utstyrt for å bære atomvåpen, selv om slike våpen ikke er lastet på patruljeflyvninger som den over Finland på søndag, skriver Barents observer.