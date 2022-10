I kjellaren på kjøpesenteret Amfi Verdal ligg restauranten China Palace. Om du ser godt etter kan du skimte ein lyskastar i det svartmåla taket til restauranten.

For denne restauranten har også fungert som ein nattklubb ein gong i tida. I tillegg til at det er eit tilfluktsrom.

Men dette er ikkje eitt av dei 600 offentlege tilfluktsromma som Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB) viser fram i oversikta si.

Dette er eit privat tilfluktsrom – meint for dei som oppheld seg på kjøpesenteret i Verdal.

DSB si offisielle oversikt viser berre ein brøkdel av dei tilfluktsromma som vi har tilgjengeleg i Noreg. Foto: Skjermdump / dsb.no

Sjekk kommunen din

Fram til no har ikkje vi som innbyggjarar fått vite kvar alle dei 19.000 private tilfluktsromma i Noreg ligg – eller kapasiteten til kvar og ein av desse.

Men no kan NRK presentere ei samla oversikt over korleis dekningsgraden er i alle kommunane i landet. Oversikta omfattar både offentlege og private tilfluktsrom.

Her kan du sjå plassar fordelt på innbyggjarar i kvar kommune: Nordkapp

Vardø

Røyrvik - Raarvihke

Sør-Varanger

Vadsø

Notodden

Gol

Lillehammer

Tinn

Karasjok - Kárásjohka

Årdal

Bærum

Namsos

Oslo

Salangen

Haugesund

Hamar

Kongsvinger

Gamvik

Åmot

Gjøvik

Bergen

Kvæfjord

Moss

Vefsn

Hammerfest

Saltdal

Elverum

Ibestad

Sauda

Alta

Stavanger

Vågan

Porsgrunn

Vestre Toten

Målselv

Molde

Hjelmeland

Sørreisa

Fredrikstad

Stjørdal

Nord-Aurdal

Ringerike

Åsnes

Lillestrøm

Ørsta

Evenes

Skien

Harstad

Tana

Drammen

Nesbyen

Kragerø

Porsanger - Porsángu - Porsanki

Tjeldsund

Trondheim

Ulstein

Kongsberg

Risør

Tromsø

Nesseby - Unjárga

Rauma

Lier

Nordre Follo

Voss

Alstahaug

Eigersund

Rana

Bardu

Narvik

Sola

Time

Asker

Horten

Kristiansand

Lebesby

Sykkylven

Vaksdal

Gratangen

Sørfold

Tønsberg

Evje og Hornnes

Arendal

Bodø

Bokn

Grue

Kautokeino - Guovdageaidnu

Sandnes

Sarpsborg

Røros

Ullensaker

Ålesund

Lørenskog

Lund

Ål

Eidskog

Engerdal

Halden

Indre Fosen

Nordre Land

Ørland

Bamble

Høyanger

Larvik

Rakkestad

Selbu

Senja

Storfjord

Flekkefjord

Kristiansund

Sør-Fron

Våler (Innlandet)

Vindafjord

Dovre

Lødingen

Overhalla

Austevoll

Farsund

Karmøy

Lyngdal

Midt-Telemark

Oppdal

Randaberg

Sandefjord

Fauske

Grimstad

Hareid

Hurdal

Kvinesdal

Modum

Nittedal

Øvre Eiker

Ringsaker

Stor-Elvdal

Vestnes

Indre Østfold

Løten

Sel

Sør-Odal

Tysvær

Volda

Åfjord

Gran

Alver

Brønnøy

Flatanger

Frosta

Hadsel

Klepp

Levanger

Lindesnes

Nome

Øyer

Sunndal

Gausdal

Giske

Hole

Østre Toten

Vennesla

Balsfjord

Bjerkreim

Orkland

Tysnes

Færder

Hemnes

Søndre Land

Sula

Dyrøy

Holmestrand

Melhus

Øygarden

Sogndal

Sokndal

Gjesdal

Kåfjord

Lyngen

Strand

Vestby

Ås

Frogn

Høylandet

Nord-Odal

Sortland

Tvedestrand

Andøy

Båtsfjord

Hå

Meråker

Midtre Gauldal

Skjervøy

Stange

Steigen

Inderøy

Rælingen

Rennebu

Ringebu

Bjørnafjorden

Bremanger

Jevnaker

Meløy

Samnanger

Tydal

Askøy

Birkenes

Eidsvoll

Heim

Karlsøy

Kvænangen

Lillesand

Loppa

Marker

Aurskog-Høland

Gloppen

Nannestad

Nes

Nesodden

Lunner

Nærøysund

Ullensvang

Vinje

Fjord

Hustadvika

Stord

Malvik

Nissedal

Tynset

Iveland

Kvinnherad

Lavangen - Loabák

Nord-Fron

Snåsa - Snåase

Stranda

Sveio

Åmli

Berlevåg

Froland

Vestvågøy

Enebakk

Fedje

Hyllestad

Etne

Fyresdal

Namsskogan

Nordreisa

Osterøy

Skaun

Steinkjer

Vanylven

Gulen

Nore og Uvdal

Sande

Stad

Aukra

Bømlo

Frøya

Rødøy

Sigdal

Folldal

Gjerdrum

Gjerstad

Herøy (Møre og Romsdal)

Siljan

Stryn

Vestre Slidre

Alvdal

Bygland

Drangedal

Grong

Hol

Lærdal

Luster

Øystre Slidre

Seljord

Sirdal

Hattfjelldal

Øksnes

Sunnfjord

Tolga

Trysil

Vegårshei

Beiarn

Hasvik

Leka

Rollag

Etnedal

Hægebostad

Kinn

Lom

Vang

Vik

Flesberg

Gildeskål

Råde

Skjåk

Sør-Aurdal

Aurland

Flå

Holtålen

Suldal

Vågå

Fjaler

Hitra

Våler (Viken)

Verdal

Aremark

Åseral

Askvoll

Aure

Austrheim

Averøy

Bindal

Bø (Nordland)

Bykle

Dønna

Eidfjord

Fitjar

Flakstad

Gjemnes

Grane

Hamarøy - Hábmer

Hemsedal

Herøy (Nordland)

Hjartdal

Hvaler

Krødsherad

Kvam

Kviteseid

Kvitsøy

Leirfjord

Lesja

Lierne

Lurøy

Masfjorden

Måsøy

Modalen

Moskenes

Nesna

Os

Osen

Rendalen

Rindal

Røst

Skiptvet

Smøla

Solund

Sømna

Surnadal

Tingvoll

Tokke

Træna

Ulvik

Utsira

Værøy

Valle

Vega

Vevelstad Kommunar med høgst dekningsgrad Tabell en av en Kommune Arbeidsledighet i prosent Nordkapp 136 % Vardø 129 % Røyrvik - Raarvihke 103 % Sør-Varanger 88 % Vadsø 86 %

Derfor er adressene hemmelege

Men den eksakte adressa får du ikkje vite. Det vil nemleg styresmaktene framleis halde hemmeleg.

– Nokre av desse romma ligg til dømes i bedrifter og verksemder som vil kunne ha ein viktig funksjon i ei eventuell sikkerheitspolitisk krise og krig.

Det seier sjef for Sivilforsvaret, Øistein Knudsen jr. Sivilforsvaret er underlagd DSB, med ansvar for oversikta over tilfluktsrom.

– Derfor vil vi at eigarane av romma sjølve må ta ei avgjerd – etter ei risikovurdering av moglege negative konsekvensar – dersom dei ønsker å legge ut adresser offentleg tilgjengeleg.

Sjef for Sivilforsvaret, Øistein Knudsen jr. Foto: Stian Olberg / DSB

Tilfluktsromma på skular er private

Dei offentlege tilfluktsromma er meint for alle. Desse kan du oppsøkje når alarmen går. Men slik fungerer det ikkje for dei private.

Dei private tilfluktsromma er berre for dei som oppheld seg der tilfluktsrommet er. Kontorbygg, skular, barnehagar, burettslag, bedrifter, butikkar eller hotell er døme på private tilfluktsrom.

Desse romma er bygde for talet på personar som oppheld seg i bygget. Det er ikkje ønska at dei som ikkje høyrer til bygninga skal oppsøkje private tilfluktsrom.

I dag har Noreg i underkant av 20.000 tilfluktsrom med plass til cirka 2,5 millionar personar. Desse er fordelte på denne måten: 600 er offentlege tilfluktsrom med plass til rundt 300.000 personar. 19.000 er private tilfluktsrom med plass til rundt 2,2 millionar personar.

Mange kommunar manglar tilfluktsrom

Ifølgje DSB er det om lag 50 kommunar som ikkje har tilfluktsrom. Éin av desse er Aure kommune i Møre og Romsdal.

Men då NRK tok kontakt med kommunen, kunne dei fortelje at dette ikkje stemte.

– Vi har tre tilfluktsrom som vi brukar til andre ting i det daglege, men som fort kan bli rigga om til tilfluktsrom, seier ordføraren i Aure, Hanne-Berit Brekken (Ap).

Aure kommune husar mellom anna gassterminalen på Tjelbergodden – som Forsvaret har byrja å patruljere etter at gassrørleidningar blei sprengde i Østersjøen for ein månad sidan.

Ordførar i Aure kommune, Hanne-Berit Brekken (Ap), i eitt av tilfluktsromma til kommunen. Dette er eit privat tilfluktsrom. Foto: Marius André Jenssen Stenberg / NRK

– Handlar om befolkninga sin tryggleik

Kvifor dei tre tilfluktsromma ikkje er i oversikta til DSB, veit ordføraren ikkje. Ho meiner det er dumt at DSB ikkje har full oversikt.

– Det synest eg er synd. Det handlar om innbyggjarane sin tryggleik. Skulle det skje noko, om vi treng tilfluktsrom, så seier det jo innbyggjarane mine noko når det står at vi ikkje har det, når faktum er at vi faktisk har tre rom. Så det synest eg er dumt.

Sjefen for Sivilforsvaret vedgår sjølv at oversikta dei har, er for dårleg.

– Den oversikta kan definitivt bli betre, seier Øistein Knudsen jr.

Ifølgje Knudsen jr. har det vore lite fokus på tilfluktsrom dei siste tjue åra, men at dette er noko dei no jobbar med å få betre oversikt over.

Kva om krigen kjem på ein søndag?

Men kva gjer vi om krigen kjem i helga – når du og eg ikkje er på jobb eller skule. Kvar skal vi søke ly då? Det vil vi få varsel om, seier Sivilforsvaret.

– Om styresmaktene vil at tilfluktsromma skal bli tatt i bruk, så vil vi gå ut med informasjon om dette, fortel Knudsen jr.

Han peiker på at det er viktig å søkje informasjon på offentlege nettstader eller i media den dagen det kan vere aktuelt å ta i bruk eit tilfluktsrom.

– Ikkje spring til eit tilfluktsrom i første omgang, det kan vere vel så effektivt å søke tilflukt der ein er. Viss tilfluktsrom skal bli tatt i bruk, så vil vi gi varsel om dette.

Ifølgje DBS har berre 135 av 356 kommunar offentlege tilfluktsrom. Sjølv om vi ikkje har hatt direkte behov for å oppsøke tilfluktsrom sidan andre verdskrig, er det heilt klart eit behov for desse.

Det er konklusjonen til Forsvarets forskingsinstitutt (FFI) i ein rapport frå 2016.