VG setter «Hitler-bart» på Trump

På forsiden er et nærbilde av president Trump blåst opp og overleppen er prydet med ordene «Denne kjeften splitter USA».

Forsiden er knyttet til en tre sider lang artikkel om presidentens håndtering av demonstrasjonene i Charlottesville 12. august. Under demonstrasjonen ble en 32 år gammel kvinne drept.

Presidenten har blant annet blitt hyllet av høyreekstreme grupper, etter at han la skylden på både de høyreekstreme og motdemonstrantene.

Trump sa det ikke utelukkende er de høyreekstremes feil, og at motdemonstrantene også var voldelige. Uttalelsene hans har fått USA til å koke.

– Prøver ikke å si at Trump er Hitler

IKKE HITLER: VG-redaktør Gard Steiro sier avisen ikke prøver å si at Donald Trump er Adolf Hitler. Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix

Ansvarlig redaktør i VG, Gard Steiro, sier til NRK at forsiden spiller på historiske referanser.

– Bakgrunnen for forsiden er et intervju med Jesse Jackson i dag, som uttaler seg om Donald Trumps håndtering av opptøyene i Charlottesville. Jackson sier at han bidrar til å legitimere nynazisme i USA, sier Steiro.

Han føler ikke det er etisk problematisk å bruke så sterke virkemidler på forsiden.

– Vi prøver ikke å si at Donald Trump er Adolf Hitler, men vi mener at en avis som VG i en situasjon som dette, kan ta i bruk sterke virkemidler, sier Steiro.

Sammenligner med meksikansk magasin

Twitter-kontoen «Mediablikk» sammenligner VGs forside med det meksikanske magasinet Letras Libres forside fra oktober 2016.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Steiro sier lignende grep er gjort flere ganger tidligere, og trekker blant annet frem magasinforsiden «Mediablikk» nevner i sin tweet.

– Har dere kreditert forsiden i Letras Libres ettersom den er ganske identisk med deres?

– Det vet jeg ikke om er blitt gjort, det kjenner jeg ikke til, sier Steiro.

Etter det NRK kan se, har VGs forside ingen kreditering av eller henvisning til Letras Libres.