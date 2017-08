USA er i sorg etter helgas begiventer i den vanligvis så fredelige lille universitetsbyen Charlottesville.

Hit kom flere tusen høyreekstreme og tilhengere av hvitt herredømme i USA for å «forene» høyresida som de selv sa.

Rasistene, støttet av nynazister og KKK-sympatisører, holdt sin største markeringen på flere tiår.

De hvite nasjonalistene har samlet seg i byen for å demonstrere mot at Charlottesville har besluttet å fjerne statuen av sørstatsgeneral Robert E. Lee fra en park i byen. Allerede fredag startet turbulensene, da de hvite nasjonalistene gikk i fakkeltog gjennom områdene til Universitetet i Virginia. Foto: Mykal McEldowney / AP

Det utviklet seg til voldelige sammenstøt med motdemonstranter fra Black Lives Matter og andre grupper.

Og den endte med bildrap, da en 20 år gammel, hvit mann fra Ohio som sympatiserte med de høyreekstreme, drepte en kvinne og skadet 19 da han braste inn i en folkemengde av motdemonstranter.

– På mange sider

– Vi fordømmer på det sterkeste dette hatet og disse fordommene, på mange sider, sa president Trump lørdag ettermiddag.

Det er de tre siste ordene som får USA til å koke.

Trump nevnte ikke høyreekstreme, nynazister og de som ønsker hvitt herredømme med et eneste ord. De fleste ledende stemmer i hans eget parti har det siste døgnet fordømt disse gruppene i sterke ordelag.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Marsjerte i Trumps navn

– Dette er et vendepunkt. Vi skal ta tilbake landet vårt og oppfylle løftene til Donald Trump. Dette er det han lovet oss. Derfor stemte vi på ham, sa den tidligere Ku Klux Klan lederen David Duke. i Charlottesville i går.

Den tidligere Ku Klux Klan lederen David Duke marsjerte under demonstrasjonene i går. Foto: Shaban Athuman / AP

Mange på høyresida mener Duke ikke taler på veiene av demonstrantene, men også i valgkampen tok det Donald Trump lang tid å ta avstand fra Duke som åpent sa at han støttet presidentkandidaten.

Bare en brøkdel av Trumps tilhenger er høyreekstreme og ønsker hvitt herredømme.

Siden valgseieren i fjor, er de imidlertid blitt mer synlige i USA.

I november feiret de valgseieren på en restaurant i Washington mens de gjorde Sieg Heil -hilsen. Noen ropte også «Heil Trump».

Etter det har det vært flere markeringer som den natt til lørdag da høyreekstreme marsjerte gjennom universitetsområdet i Charlottesville med fakler mens de ropte en annet slagord nazistene brukte: «Blod og jord».

De sa det hadde kommet til byen fordi myndighetene der vil flytte en statue av borgerkrigsgeneralen Robert E. Lee. De mener de må forsvare Charlottesville for hvite amerikanere.– Hvis du bærer et naziflagg og sier du støtter president Trump så må det Det hvite hus sterk avstand fra deg, sier Scott Jennings som var rådgiver for president George W. Bush til CNN.

Flere tusen høyreekstreme demonstrere under fanen «Unite the Right». Ifølge AP har det vært flere sammenstøt i forbindelse med samlingen allerede før den skulle finne sted. Foto: JOSHUA ROBERTS / Reuters

I glasshus

– Obama nekter å bruke begrepet radikal islamistisk terror, sa Trump gjentatte ganger i valgkampen.

I presidentdebatten 9. oktober kritiserte han også Hillary Clinton for det samme.

Nå krever mange, også republikanere, at Trump må fordømme høyreekstremisme og hvit nasjonalisme på samme måte dersom han ønsker å være alle amerikaneres president.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Inntil han gjør det vil det bli spekulert i hva som er motivene hans.

Sympatiserer han med dem som demonstrerte i Charlottesville?

Det blir også spekulert i hva rådgiverne hans som assosieres med den såkalte alternative høyresida tenker om det som skjedde i går.

Sjefstrateg Steve Bannon har fra Breitbart News. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

Sjefstrateg Steve Bannon og Trumps utenrikspolitiske rådgiver Sebastian Gorka har begge bakgrunn fra Breitbart News. Et nettsted som i går kritiserte de store mediene for ikke å rapportere nok om dem som hadde kommet til Virginia for å demonstrere mot de hvite nasjonalistene.

Slavefortida

Slavetida er en del av historien USA aldri blir kvitt. Den gjør det vanskeligere å være høyreekstrem i USA i dag.

Det er forventet at en president tar avstand fra dem som mener hvite har spesielle rettigheter.

Det har presidenter gjort i tiår etter tiår. Det er ekstremt uvanlig med slik utydelig reaksjon som Trumps.

Påkjørselen i går blir nå etterforsket som en føderal borgerrettighets forbrytelse av FBI. Det annonserte Trumps justisminister Jeff Sessions i går.

Trumps republikanske rival far valgkampen, senator Ted Cruz oppfordret til en slik etterforskning.

Men presidenten selv har ikke kalt bilangrepet for terror.

Mener universiteter er skadelige

– Hele dette samfunnet er langt ute på venstresida, og har absorbert kulturelle marxistiske prinsipper i universitetsbyer over heie landet. Det handler om å legge skylda på hvite mennesker for alt, sa Jason Kessler, som organiserte «Unite the Rigth»-samlingen i helga før den startet.

Charlottesville, der Thomas Jefferson i grunnlag ærverdige University of Virginia i 1817, er en typisk amerikansk universitetsby. Flertallet av dem som bor der er høyt utdannede og studenter, og de støtter gjerne Demokratene.

Hillary Clinton fikk mer enn 70 prosent av stemmene der i november.

Fra den demokratiske borgermesteren og guvernøren i Virginia ble helgas gjester møtt med ekstrem fordømmelse.

Guvernør Terry McAuliffe ba de høyreekstreme skamme seg og forlate byen umiddelbart mens borgermesteren i Charlottesville gikk enda lenger i sin beskrivelse av dem.

USA er splittet på mange områder nå.

En fersk undersøkelse fra anerkjente Pew viser også at de også er det i synet på hvilken rolle høyere utdanningsinstitusjoner spiller for samfunnsutviklingen.

58 prosent republikanere i undersøkelsen sier universiteter har en negativ effekt på USA.

Ønsker Trump å være alle amerikaneres president?

I dag stiller mange seg spørsmålet: Ønsker Donald Trump å være president for alle amerikanere?

Han stilte ikke til valg for å samle folket, men sa han ville gi dem som kalte seg "den tause majoriteten" en stemme. Det var stort sett hvite, frustrerte arbeiderklassevelgere han snakket til.

– Uansett hvilken farge vi har, hva vi tror på og hvilket parti vi tilhører, er vi alle amerikanere først, sa Trump i går.

Han har etter valget sagt at han ønsker å samle USA.

Nå har han muligheten, mener kritikerne hans.

Men da må han fordømme rasister, nasjonalister og de som ønsker hvitt herredømme i USA selv om de stemte på ham.