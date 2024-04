Märtha kuttar band med pressa

Prinsesse Märtha Louise skriv i et innlegg på Instagram at ho og Durek Verrett har fått nok i forkant av bryllaupet deira, og at paret ikkje lenger vil svare på førespurnadar frå pressa.

I eit innlegg på Instagram publisert tidleg torsdag morgon, skriv prinsessa følgande: «from this day forward, we will not comment on anything the press throws at us».

Dette skriv prinsesse Märtha på sin Instagram. Ho og kjærasten Durek Verrett ber om forståing for at dei ikkje vil snakke med pressa i forkant av bryllaupet deira i august. Foto: Skjermdump Instagram

Om det betyr at paret frå no av ikkje vil svare på spørsmål frå pressa, eller om dei heilt vil slutte å stille opp i media frå no av, er uklart.

Prioriterer kjærleiken

– Me veit at delar av pressa vil fortelje løgner om oss i det bryllaupet nærmar seg. Mens me førebur oss på den store dagen er me dedikerte til å ta vare på kvarandre, skriv prinsessa.

Prinsesse Märtha og Durek Verrett skal gifte seg i Geiranger i august. Foto: Kongehuset

Ho legg til at dei vil prioritere den mentale helsa og kjærleiken for kvarandre.

Paret ber om forståing mens dei førebur bryllaupet sitt. Det skal gå av stabelen i Geiranger i slutten av august.

Märtha: – Se og Hør splittar familien

Den siste veka har Märtha gått hardt ut mot Se og Hør si dekning av Durek Verrett.

Særleg har avtalen Se og Hør har med mora til Verrett om å dele bilete mot betaling, vorte kritisert. Det var VG som først omtala saka.

Mor til Verrett har ved fleire høve stilt opp for Se og Hør og kome med krass kritikk av sonen. Ho skal blant anna ha sagt til vekebladet at sonen er farleg.

I podkasten «HeartSmart Conversations», som prinsessa speler inn saman med Lilli Bendriss og Mari Manzetti, var avtalen mellom Se og Hør og mora til Durek tema.

– Det er utruleg vondt å sjå på at ein familie vert splitta totalt fordi Se og Hør kjøper tenester, eller sel. Altså, dei gir pengar for informasjon, meiner eg. Dei seier sjølv bilete. Og dei gir mykje pengar, og dette veit eg, at det er mykje pengar, seier prinsessa i podkasten.

Sjefredaktør i Se og Hør, Ulf André Andersen, seier Se og Hør berre tek betalt for bilete, men ikkje for saker. Foto: Christian Breidlid

Saka har sett søkelys på den journalistiske praksisen til Se og Hør. Sjefredaktøren i vekebladet, Ulf André Larsen, held fast ved at dei ikkje tek betalt for saker.

I dag betaler me berre for bilete, skriv redaktøren i ein kommentar publisert på Se og Hør sine heimesider 7. april.

– Pressa er ute etter meg

Både prinsessa og Durek Verrett har fleire gonger gått hardt ut mot media tidlegare.

I ein video på Instagram publisert i desember i fjor seier Durek Verrett at den norske pressa er ute etter han og vrir og vender på det han seier.

I desember publiserte Durek Verrett ein video på Instagram kor han seier ånder kan busette seg i barn. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Dette hevda den sjølverklærte sjamanen i etterkant av at han fekk kritikk for ein video kor han sa at ånder kan ta bustad i born. Videoen fekk mange til å reagere.

Sjølv sa Verrett i eit svar på Instagram at nordmenn ikkje skjønar seg på spiritualitet og sjamanisme.

Prinsesse Märtha fortalde om mediepresset ho har opplevd under SKUP-konferansen i Tønsberg i fjor haust.

– Er det nokon av dykk som har vore utsett for eit sånt mediepress som eg har vore utsett for gjennom 30 år, spurte ho då journalistane som sat i salen.