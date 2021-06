Syv skeive kulturfavoritter som gjør deg klar til Pride-feiringen

Britney Spears: – Jeg var flau

I et innlegg på Instagram torsdag skriver den amerikanske artisten Britney Spears at hun er lei seg for at hun gitt inntrykk av at hun har hatt det ok de to siste årene.

–Jeg var flau over å dele det som skjedde med meg, skriver hun.

Britney Spears vitnet i et rettsmøte dagen før der hun ba dommeren om å oppheve vergemålet hennes far over henne.